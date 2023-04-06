  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 48
Сочи 83.3% (40)
X 12.5% (6)
Крылья Советов 4.2% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Крылья Советов
2.23
3.64
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Крылья Советов

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 10 (6) 0.48
Мелкадзе Георгий 5 0.24
Сарвели Владислав 4 0.19
Джорджевич Лука 2 0.1
Юсупов Артур 2 0.1
Жоаозиньо 2 0.1
Макарчук Артём 1 0.05
Дркушич Ваня 1 0.05
Цаллагов Ибрагим 1 0.05
Заика Кирилл 1 0.05
Сиссако Мусса 1 0.05
Шипунов Тимофей 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.24
Ежов Роман 3 0.14
Пиняев Сергей 3 0.14
Шитов Владислав 2 0.1
Коваленко Александр 1 0.05
Бейл Гленн 1 (1) 0.05
Якуба Денис 1 0.05
Рахманович Амер 1 0.05
Евгеньев Роман 1 0.05
Цыпченко Дмитрий 1 0.05
Костанца Фернандо 1 0.05
Чиркович Александар 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 6 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 5 0
Бейл Гленн 3 1
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Сочи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
5
Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

10
7
Сочи
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Крылья Советов
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

27
9

Волевые поражения

14
12

Голы по времени матча

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
19%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
24%
2
14%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

26
11
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
12%
1
9%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
6
23%
1
9%
76-90

Забито

33
22
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
12%
3
14%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
10
30%
3
14%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
7
21%
6
27%
61-75
7
21%
4
18%
76-90

Пропущено

37
31
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
5
14%
5
16%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
8
22%
5
16%
31-45
8
22%
3
10%
46-60
6
16%
7
23%
61-75
7
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3

Результаты матчей

Сочи
Крылья Советов

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
13
8
11
10
1.5
6
15
3
18
2.5
1
20
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 21 2 11 8 27 - 39 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 21 2 4 15 13 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Сочи 83.3% (40)
    X 12.5% (6)
    Крылья Советов 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Крылья Советов
    2.23
    3.64
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сочи - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Сочи - Крылья Советов

    Исход игры
    Сочи
    83% (39)
    Ничья
    12.8% (6)
    Крылья Советов
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    38.3% (18)
    1:0 Сочи
    19.1% (9)
    2:0 Сочи
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сочи
    Крылья Советов
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     