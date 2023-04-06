Тур: 22. Стадион: Фишт.
Позже
История личных встреч
Сочи
Крылья Советов
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|10 (6)
|0.48
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.24
|Сарвели Владислав
|4
|0.19
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Юсупов Артур
|2
|0.1
|Жоаозиньо
|2
|0.1
|Макарчук Артём
|1
|0.05
|Дркушич Ваня
|1
|0.05
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.05
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|Сиссако Мусса
|1
|0.05
|Шипунов Тимофей
|1
|0.05
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.24
|Ежов Роман
|3
|0.14
|Пиняев Сергей
|3
|0.14
|Шитов Владислав
|2
|0.1
|Коваленко Александр
|1
|0.05
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.05
|Якуба Денис
|1
|0.05
|Рахманович Амер
|1
|0.05
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.05
|Костанца Фернандо
|1
|0.05
|Чиркович Александар
|1
|0.05
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|6
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|5
|0
|Бейл Гленн
|3
|1
|Ежов Роман
|4
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Рахманович Амер
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
5
Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
10
7
Сочи
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Крылья Советов
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
27
9
Волевые поражения
14
12
Голы по времени матча
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
19%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
24%
2
14%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
26
11
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
12%
1
9%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
6
23%
1
9%
76-90
Забито
33
22
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
12%
3
14%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
10
30%
3
14%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
7
21%
6
27%
61-75
7
21%
4
18%
76-90
Пропущено
37
31
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
5
14%
5
16%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
8
22%
5
16%
31-45
8
22%
3
10%
46-60
6
16%
7
23%
61-75
7
19%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3
Результаты матчей
Сочи
Крылья Советов
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сочи
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
28
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
138
1110
615
318
120
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|21
|2
|11
|8
|27 - 39
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|13 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Сочи - Крылья Советов
Исход игры
Сочи
83% (39)
Ничья
12.8% (6)
Крылья Советов
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Сочи
38.3% (18)
1:0 Сочи
19.1% (9)
2:0 Сочи
19.1% (9)
1:1 Ничья
8.5% (4)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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