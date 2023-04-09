Первый тайм

10' 10 минут отыграли соперники, но пока ничего интересного на поле не происходит. По сути, в одну калитку у нас идет игра. ЦСКА забрал мяч себе.

9' В первом круге ЦСКА и "Химки" сыграли результативно. Химчане проиграли "армейцам" со счетом 1:2. В той игре дубль в ворота "красно-черных" оформил Фёдор Чалов.

7' Зайнутдинов сыграл с левого фланга в штрафную соперника, но голкипер до снаряда добрался первым. В прыжке он вынес сферу подальше от рамки сейчас.

6' Сегодня место в воротах у ЦСКА занял с первых минут Тороп, который получил шикарный шанс в этой встрече сыграть на "ноль".

5' Как-то оступился сейчас бразилец Гильерме на газоне. Ни с чем он не столкнулся, просто ушел у него голеностоп чуть в сторону во время движения.

3' Владеет, что интересно, мячом на первых минутах встречи коллектив гостей. ЦСКА приходится играть в отборе. Соперник даже и не думает мяч отдавать.