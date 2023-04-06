Тур: 22. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Химки
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
2.2
Среднее время на гол
41
40
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.73
1.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
49
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|13 (3)
|0.62
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.29
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.24
|Обляков Иван
|4
|0.19
|Кучаев Константин
|2
|0.1
|Виллиан Роша
|2
|0.1
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Набабкин Кирилл
|1
|0.05
|Заболотный Антон
|1
|0.05
|Гайч Адольфо
|1
|0.05
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.19
|Магомедов Бутта
|4 (1)
|0.19
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.1
|Мирзов Резиуан
|2
|0.1
|Ломовицкий Александр
|1
|0.05
|Гильерме Маркос
|1
|0.05
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.05
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Обляков Иван
|2
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Мори
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Химки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
7
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Химки
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
17
Волевые поражения
9
6
ЦСКА Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Химки
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
25
10
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
4%
1
10%
1-15
5
20%
2
20%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
6
24%
3
30%
61-75
5
20%
3
30%
76-90
Пропущено
8
30
3 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
38%
8
27%
31-45
4
50%
2
7%
46-60
1
13%
3
10%
61-75
0
0%
8
27%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
4
50%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
4
31%
5
28%
76-90
Забито
36
18
19 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 5
4 Не забивали 9
4
11%
1
6%
1-15
8
22%
2
11%
16-30
7
19%
0
0%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
8
22%
6
33%
61-75
7
19%
7
39%
76-90
Пропущено
21
48
8 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
0
0%
7
15%
1-15
2
10%
8
17%
16-30
6
29%
12
25%
31-45
5
24%
4
8%
46-60
4
19%
4
8%
61-75
4
19%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1
Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Химки
Точный счет
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
73
29
55
110
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
138
1110
417
516
219
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|21
|2
|11
|8
|27 - 39
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|13 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Химки
Исход игры
ЦСКА Москва
95.7% (44)
Ничья
0% (0)
Химки
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
27.91% (12)
Нет
72.09% (31)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
41.3% (19)
2:1 ЦСКА Москва
15.2% (7)
3:0 ЦСКА Москва
10.9% (5)
4:0 ЦСКА Москва
6.5% (3)
3:1 ЦСКА Москва
6.5% (3)
1:0 ЦСКА Москва
4.3% (2)
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