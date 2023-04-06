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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 45
ЦСКА Москва 95.6% (43)
X 0% (0)
Химки 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Химки
1.27
7.30
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Химки

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
2.2

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
49

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 13 (3) 0.62
Медина Хесус 6 (2) 0.29
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.24
Обляков Иван 4 0.19
Кучаев Константин 2 0.1
Виллиан Роша 2 0.1
Дивеев Игорь 1 0.05
Набабкин Кирилл 1 0.05
Заболотный Антон 1 0.05
Гайч Адольфо 1 0.05
Гайич Милан III 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Мойзес 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.19
Магомедов Бутта 4 (1) 0.19
Руденко Александр Александрович 3 0.14
Кухарчук Илья 2 0.1
Мирзов Резиуан 2 0.1
Ломовицкий Александр 1 0.05
Гильерме Маркос 1 0.05
Садыгов Илья 1 (1) 0.05
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Зделар Саша 4 0
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 2 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Гайич Милан III 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Химки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
7
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Химки
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
17

Волевые поражения

9
6
ЦСКА Москва
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Химки
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
4%
1
10%
1-15
5
20%
2
20%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
6
24%
3
30%
61-75
5
20%
3
30%
76-90

Пропущено

8
30
3 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
38%
8
27%
31-45
4
50%
2
7%
46-60
1
13%
3
10%
61-75
0
0%
8
27%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Забито

36
18
19 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 5
4 Не забивали 9
4
11%
1
6%
1-15
8
22%
2
11%
16-30
7
19%
0
0%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
8
22%
6
33%
61-75
7
19%
7
39%
76-90

Пропущено

21
48
8 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
0
0%
7
15%
1-15
2
10%
8
17%
16-30
6
29%
12
25%
31-45
5
24%
4
8%
46-60
4
19%
4
8%
61-75
4
19%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1
Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Химки

Точный счет

4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
6
7
3
1.5
2
9
5
5
2.5
1
10
4
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
13
8
11
10
1.5
4
17
5
16
2.5
2
19
4
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 21 2 11 8 27 - 39 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 21 2 4 15 13 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 39 минут.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    ЦСКА Москва 95.6% (43)
    X 0% (0)
    Химки 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Химки
    1.27
    7.30
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Химки

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    95.7% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Химки
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    27.91% (12)
    Нет
    72.09% (31)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    41.3% (19)
    2:1 ЦСКА Москва
    15.2% (7)
    3:0 ЦСКА Москва
    10.9% (5)
    4:0 ЦСКА Москва
    6.5% (3)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.5% (3)
    1:0 ЦСКА Москва
    4.3% (2)
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