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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 138
Краснодар 89.9% (124)
X 6.5% (9)
Пари НН 3.6% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Пари НН
5.80
5.80
6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
4
Алонсо
Хуниор
31
Кайо
Панталеао
6
Рамирес
Кристиан
20
Кади
8
Черников
Александр
88
Кривцов
Никита
11
Ионов
Алексей
9
Кордоба
Джон
40
Олусегун
Олакунле
25
Нигматуллин
Артур
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
44
Корнюшин
Даниил
14
Михайлов
Ярослав
37
Шарипов
Альберт
88
Глушаков
Денис
89
Стоцкий
Дмитрий
9
Кротов
Вячеслав
20
Яковлев
Владислав
Геннадьевич
Краснодар
4-3-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Краснодар
Пари НН

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.83

Среднее время на гол

51
49

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.43
Кордоба Джон 9 0.43
Ионов Алексей 5 0.24
Олусегун Олакунле 4 0.19
Кривцов Никита 3 0.14
Кади 3 0.14
Ахметов Ильзат 2 0.1
Баньяц Михайло 2 (1) 0.1
Рамирес Кристиан 2 0.1
Батчи Жоау 1 0.05
Петров Сергей 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.05
Кутовой Максим 1 0.05
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 8 (1) 0.38
Калинский Николай 4 (4) 0.19
Милсон 2 0.1
Гоцук Кирилл 2 0.1
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.1
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Кротов Вячеслав 1 0.05
Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
Михайлов Ярослав 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Майга Мамаду 1 0.05
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Кайо Панталеао 4 1
Рамирес Кристиан 3 1
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Черников Александр 0 1
Кади 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 4 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Милсон 4 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Кротов Вячеслав 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Рыбчинский Дмитрий 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Александров Виктор 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Янсане Момо 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0

Результаты матчей

Краснодар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пари НН
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
4
Краснодар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Пари НН
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

19
10
Краснодар
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Пари НН
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
19

Волевые поражения

27
14

Голы по времени матча

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
5
56%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
6
23%
2
13%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
3
12%
6
40%
61-75
4
15%
3
20%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
2
11%
4
16%
1-15
3
17%
6
24%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
4
22%
6
24%
61-75
3
17%
3
12%
76-90

Забито

47
24
19 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
4%
0
0%
1-15
9
19%
3
13%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
12
26%
2
8%
46-60
7
15%
11
46%
61-75
9
19%
5
21%
76-90

Пропущено

32
39
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
13%
5
13%
1-15
5
16%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
8
25%
6
15%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
7
22%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3
Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1
Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2

Результаты матчей

Краснодар
Пари НН

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
5
8
2
1.5
5
6
3
7
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
1
9
4
7
2.5
1
9
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
8
15
6
1.5
6
15
7
14
2.5
4
17
2
19
3.5
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
4.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 22-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" принимает "Пари НН". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 11 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 27% завершится победой Пари НН.
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Прогнозы 138
Краснодар 89.9% (124)
X 6.5% (9)
Пари НН 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Пари НН
5.80
5.80
6.80
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Краснодар - Пари НН онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Пари НН

Исход игры
Краснодар
90% (126)
Ничья
6.4% (9)
Пари НН
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (60)
Меньше
50% (60)
Обе команды забьют
Да
47.5% (57)
Нет
52.5% (63)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
26.4% (37)
2:1 Краснодар
25% (35)
1:0 Краснодар
12.9% (18)
3:1 Краснодар
11.4% (16)
3:0 Краснодар
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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Краснодар
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