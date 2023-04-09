И оказываются теперь уже в непростой ситуации питерцы. Пропустили они мяч от "Локомотива". Будет вынужден коллектив Семака играть агрессивнее.

Клаудиньо наступил на ногу Ненахову сейчас. Мог получить карточку желтого цвета игрок "Зенита", но обошлось в этот раз без нее. Более того, и самого фола рефери не зафиксировал.

Глушенков прихватил сейчас Мостового, устремившегося в контратаку. Получает по итогу карточку желтого цвета в свой пассив футболист "Локомотива".

Мостовой с левого края простреливал мяч в штрафную соперника, но попал в руку Глушенкову, который рискует и вовсе второе предупреждение получить.

"Краснодар" ведет в счете в матче против "Пари НН". На юге России счет 3:1 в пользу "быков". У нас также забит один мяч, и хочется, чтобы соперники забили еще.

Сантос в касание внутри штрафной площадки сыграл на Мостового. Тот выполнил прострел в центр, но угодил в своего же игрока, отскочив от которого, мяч стал легкой добычей для защитника "Локомотива".

Ненахов получил карточку желтого цвета от рефери. Без разрешения рефери он вернулся в игру, за что тут же был наказан главным судьей.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЛУШЕНКОВ! 1:0!

Вот это да! А тут игрок "Локомотива" забивает гол в ворота соперника. Загрузил Сантос сейчас Ренана мячом. Заковырялся тот со снарядом на дужке штрафной, а Глушенков уверенно и без фола сыграл в отборе. В итоге не стал межеваться футболист хозяев и спокойно расстрелял ворота питерцев, будучи в штрафной подопечных Семака.

27' ГЛУШЕНКОВ! Невероятно! Дзюба отдал пяткой передачу на партнера, и тот не сумел попасть в дальний от себя левый угол. Мяч просвистел рядом с левой стойкой!

26' "Нужен гол", - твердят сейчас трибуны. Болельщики на стадионе ведут себя очень активно. Будут стремиться к тому, чтобы забить гол хозяева сегодня.

24' Дзюба теперь на правом фланге попытался Сантосу навязать борьбу, но в этот раз футболист питерской команды добрался до снаряда первым, выбив его в центр поля.

23' На своей половине поля сейчас "Локомотив" расположился. Дуглас Сантос и Мостовой побежали в прессинг, но накрыть игроков хозяев не смогли.

22' Клаудиньо с правого края выполнял прострельный пас в штрафную соперника - мяч сумел выбить за пределы поля один из защитников хозяев.

21' Дзюба в первом тайме очень активен. Постоянно прессингует соперника он, открывается под передачи и предлагает себя. Другое дело, что пока не было у него 100%-ных моментов, но и они, как кажется, не за горами.