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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Локомотив Москва
1:0
Первый тайм: 34'
Зенит
0'
1:0
26' Гол
Глушенков Максим
31' Желтая карточка
Глушенков Максим
1:0. Гол Максима Глушенкова (вид...

Ход матча

26'
Глушенков Максим
(Магкеев Станислав)
1:0
31'
Глушенков Максим
 
Прогнозы 185
Локомотив Москва 22.7% (42)
X 23.2% (43)
Зенит 54.1% (100)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Зенит
5.40
5.40
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
4
Магкеев
Станислав
59
Погостнов
Егор
71
Тикнизян
Наир
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
25
Камано
Франсуа
15
Глушенков
Максим
19
Пиняев
Сергей
7
Дзюба
Артём
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
55
Родригао
де
Соуза
77
Ренан
Роберт
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
8
Вендел
Маркус
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
17
Мостовой
Андрей
Локомотив Москва
4-5-1
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Зенит

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед

37 матчей

18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

5.4%
59.5%
35.1%
2 победы 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КПП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

12
24

Голов в среднем за матч

0.8
1.09

Среднее время на гол

112
82

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.13

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.43
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 6 (4) 0.27
Дзюба Артём 6 0.27
Игнатьев Иван 4 0.18
Баринов Дмитрий 2 0.09
Камано Франсуа 2 0.09
Марадишвили Константин 2 0.09
Изидор Вильсон 2 0.09
Керк Джирано 2 0.09
Карпукас Артём 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Худяков Даниил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 16 0.73
Сергеев Иван 8 0.36
Вендел Маркус 7 0.32
Мостовой Андрей 6 0.27
Кузяев Далер 5 (2) 0.23
Мантуан Густаво 4 0.18
Клаудиньо 3 0.14
Барриос Вильмар 1 0.05
Ерохин Александр 1 0.05
Ловрен Деян 1 0.05
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
Родригао де Соуза 1 0.05
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 5 1
Баринов Дмитрий 4 1
Ненахов Максим 2 2
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Карпукас Артём 3 0
Смольников Игорь 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Погостнов Егор 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Вендел Маркус 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Зенит
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
2
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Зенит
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

13
37
Локомотив Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Зенит
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

22
39

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90

Пропущено

20
4
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
4
20%
1
25%
1-15
4
20%
1
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
25%
61-75
2
10%
1
25%
76-90

Забито

13
38
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
2
15%
7
18%
1-15
3
23%
5
13%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
2
15%
4
11%
46-60
1
8%
6
16%
61-75
2
15%
12
32%
76-90

Пропущено

19
7
3 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
12
63%
1
14%
76-90

Забито

29
54
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
5
17%
7
13%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
5
17%
6
11%
31-45
5
17%
9
17%
46-60
2
7%
9
17%
61-75
8
28%
15
28%
76-90

Пропущено

39
11
14 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
4
10%
3
27%
1-15
4
10%
1
9%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
2
5%
2
18%
46-60
9
23%
3
27%
61-75
14
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1
Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1
Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Зенит

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
10
1
2
8
2.5
7
4
1
9
3.5
3
8
1
9
4.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
5
5
3
8
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
19
2
8
13
1.5
15
6
5
16
2.5
9
12
2
19
3.5
4
17
1
20
4.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 22 16 3 3 55 - 11 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 3:1 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 22 8 4 10 32 - 37 28
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 1:3 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
4.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 3:1 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 19 12
13.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 1:3 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 11 6 3 2 16 - 5 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 3:1 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 1:3 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Ненахов получил карточку желтого цвета от рефери. Без разрешения рефери он вернулся в игру, за что тут же был наказан главным судьей. 
  • 36'
    Сантос в касание внутри штрафной площадки сыграл на Мостового. Тот выполнил прострел в центр, но угодил в своего же игрока, отскочив от которого, мяч стал легкой добычей для защитника "Локомотива". 
  • 34'
    "Краснодар" ведет в счете в матче против "Пари НН". На юге России счет 3:1 в пользу "быков". У нас также забит один мяч, и хочется, чтобы соперники забили еще. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Мостовой с левого края простреливал мяч в штрафную соперника, но попал в руку Глушенкову, который рискует и вовсе второе предупреждение получить. 
  • Желтая карточка
    32'
    Глушенков прихватил сейчас Мостового, устремившегося в контратаку. Получает по итогу карточку желтого цвета в свой пассив футболист "Локомотива". 
  • Судья
    31'
    Клаудиньо наступил на ногу Ненахову сейчас. Мог получить карточку желтого цвета игрок "Зенита", но обошлось в этот раз без нее. Более того, и самого фола рефери не зафиксировал.
  • 29'
    И оказываются теперь уже в непростой ситуации питерцы. Пропустили они мяч от "Локомотива". Будет вынужден коллектив Семака играть агрессивнее. 
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЛУШЕНКОВ! 1:0!
    Вот это да! А тут игрок "Локомотива" забивает гол в ворота соперника. Загрузил Сантос сейчас Ренана мячом. Заковырялся тот со снарядом на дужке штрафной, а Глушенков уверенно и без фола сыграл в отборе. В итоге не стал межеваться футболист хозяев и спокойно расстрелял ворота питерцев, будучи в штрафной подопечных Семака. 
  • Опасный момент
    27'
    ГЛУШЕНКОВ! Невероятно! Дзюба отдал пяткой передачу на партнера, и тот не сумел попасть в дальний от себя левый угол. Мяч просвистел рядом с левой стойкой!
  • 26'
    "Нужен гол", - твердят сейчас трибуны. Болельщики на стадионе ведут себя очень активно. Будут стремиться к тому, чтобы забить гол хозяева сегодня.
  • 24'
    Дзюба теперь на правом фланге попытался Сантосу навязать борьбу, но в этот раз футболист питерской команды добрался до снаряда первым, выбив его в центр поля. 
  • 23'
    На своей половине поля сейчас "Локомотив" расположился. Дуглас Сантос и Мостовой побежали в прессинг, но накрыть игроков хозяев не смогли. 
  • 22'
    Клаудиньо с правого края выполнял прострельный пас в штрафную соперника - мяч сумел выбить за пределы поля один из защитников хозяев.
  • 21'
    Дзюба в первом тайме очень активен. Постоянно прессингует соперника он, открывается под передачи и предлагает себя. Другое дело, что пока не было у него 100%-ных моментов, но и они, как кажется, не за горами. 
  • 19'
    Караваев теперь отметился прострельной передачей с правого края на дальнюю штангу - в обороне "Локомотив" играет пока уверенно и надежно. 
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    • 18'
      Семак к кромке поля уже вышел. Что-то гневное в адрес судейского корпуса сказал Сергей, после чего ушел обратно к своей скамейке, сосредоточив внимание на всем происходящем. 
    • 17'
      Пиняев посылал мяч вперед, на одного из партнеров. До Дзюбы сфера не дошла. Ренан успел выдвинуться на мяч и сыграть на перехвате.
    • Офсайд
      16'
      Ренан после розыгрыша углового и подачи на него подыграл себе плечом. В офсайде также находился футболист, так что рефери дал свисток и игру остановил.
    • Фол, нарушение
      15'
      Штрафной удар заработали футболисты "Зенита". С 20-ти метров Малком наносил выстрел по рамке соперника, но угодил в защитника. Сам же бразилец снова попытался пробить, однако выстрел заблокировал защитник.
    • 13'
      Вендел переводил мяч на левый края, где Клаудиньо пытался сферу оставить в игре, однако до снаряда успел добраться защитник, который перевел сферу за боковую линию. 
    • 12'
      Подача с левого края пошла сейчас на Дзюбу, который в центр сбрасывал мяч на партнеров, но там никого из них не оказалось. Мяч потеряли "железнодорожники". 
    • 11'
      Параллельно нашей встречи идет поединок в Краснодаре, где встречаются "Краснодар" и "Пари НН". В том поединке "быки" впереди. Сергей Юран с новой командой пока уступает южанам. 
    • 9'
      Мостовой сейчас получил мяч на левом краю, после чего сместился в центр. Пробил он по воротам соперника, но мяч прилетел прямиком в руки голкиперу. 
    • Угловой
      8'
      От углового флага подали футболисты "Локомотива". Пошел навес в центр штрафной, где до снаряда добрался один из защитников "Зенита", выбив мяч за боковую. 
    • Опасный момент
      7'
      УХ! Дзюба поборолся за мяч в чужой штрафной. Скинул он сферу Тикнизяну, который мощно пробил по рамке оппонента, однако угодил в защитника. Первый угловой. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Глушенков несколько раз Вендела сейчас обошел, но оппонент все же сыграл против него в подкате. В итоге рефери фиксирует нарушение правил. Фолит игрок "Локо" против Клаудиньо. 
    • 5'
      Пять минут отыграли соперники в первом тайме. "Локомотив" пока больше играет в обороне. Отдали хозяева мяч своему сопернику, который активно пытается владеть игровым снарядом, но пока обходится без прострелов. 
    • 3'
      После удачных матчей Сергеев сегодня оказался на поле, в стартовом составе. Что же касается Кассьерры, то этот футболист матч начал на скамейке запасных. 
    • 2'
      Футболисты "Локомотива" предстали сегодня на газоне в белых цветах, а игроки "Зенита" - небесно-голубом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      31'
      Глушенков Максим получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Магкеев Станислав сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Глушенков Максим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 Зенит

    Исход игры
    Локомотив Москва
    22.8% (43)
    Ничья
    22.8% (43)
    Зенит
    54.5% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.49% (86)
    Меньше
    29.51% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    87.7% (107)
    Нет
    12.3% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    26.5% (50)
    1:1 Ничья
    12.2% (23)
    2:1 Локомотив Москва
    5.8% (11)
    2:2 Ничья
    5.8% (11)
    1:3 Зенит
    3.7% (7)
    0:1 Зенит
    3.7% (7)
    0:2 Зенит
    1.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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