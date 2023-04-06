  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 49
Локомотив Москва 20.4% (10)
X 36.7% (18)
Зенит 42.9% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Зенит
5.00
5.10
1.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Зенит

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед

37 матчей

18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

5.4%
59.5%
35.1%
2 победы 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КПП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

12
24

Голов в среднем за матч

0.8
1.09

Среднее время на гол

112
82

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.13

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.43
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 6 (4) 0.29
Дзюба Артём 6 0.29
Игнатьев Иван 4 0.19
Баринов Дмитрий 2 0.1
Камано Франсуа 2 0.1
Марадишвили Константин 2 0.1
Изидор Вильсон 2 0.1
Керк Джирано 2 0.1
Карпукас Артём 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Худяков Даниил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 16 0.76
Сергеев Иван 8 0.38
Вендел Маркус 7 0.33
Мостовой Андрей 6 0.29
Кузяев Далер 5 (2) 0.24
Мантуан Густаво 4 0.19
Клаудиньо 3 0.14
Барриос Вильмар 1 0.05
Ерохин Александр 1 0.05
Ловрен Деян 1 0.05
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
Родригао де Соуза 1 0.05
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 5 1
Баринов Дмитрий 4 1
Ненахов Максим 2 2
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Карпукас Артём 3 0
Смольников Игорь 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Погостнов Егор 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Вендел Маркус 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Зенит
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
2
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Зенит
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

13
37
Локомотив Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Зенит
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

22
39

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90

Пропущено

20
4
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
4
20%
1
25%
1-15
4
20%
1
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
25%
61-75
2
10%
1
25%
76-90

Забито

13
38
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
2
15%
7
18%
1-15
3
23%
5
13%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
2
15%
4
11%
46-60
1
8%
6
16%
61-75
2
15%
12
32%
76-90

Пропущено

19
7
3 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
12
63%
1
14%
76-90

Забито

29
54
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
5
17%
7
13%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
5
17%
6
11%
31-45
5
17%
9
17%
46-60
2
7%
9
17%
61-75
8
28%
15
28%
76-90

Пропущено

39
11
14 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
4
10%
3
27%
1-15
4
10%
1
9%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
2
5%
2
18%
46-60
9
23%
3
27%
61-75
14
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1
Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1
Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Зенит

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
10
1
2
8
2.5
7
4
1
9
3.5
3
8
1
9
4.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
5
5
3
8
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
19
2
8
13
1.5
15
6
5
16
2.5
9
12
2
19
3.5
4
17
1
20
4.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 21 2 11 8 27 - 39 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 21 2 4 15 13 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Зенит.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.67 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Локомотив Москва 20.4% (10)
    X 36.7% (18)
    Зенит 42.9% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Зенит
    5.00
    5.10
    1.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит

    Исход игры
    Локомотив Москва
    20.4% (10)
    Ничья
    36.7% (18)
    Зенит
    42.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    28.6% (14)
    2:1 Локомотив Москва
    12.2% (6)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Локомотив Москва
    Зенит
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     