Тур: 22. Стадион: РЖД Арена.
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Зенит
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед
37 матчей
18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
5.4%
59.5%
35.1%
2 победы 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
24
Голов в среднем за матч
0.8
1.09
Среднее время на гол
112
82
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.13
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
53
41
Голов в среднем за матч
1.43
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|6 (4)
|0.29
|Дзюба Артём
|6
|0.29
|Игнатьев Иван
|4
|0.19
|Баринов Дмитрий
|2
|0.1
|Камано Франсуа
|2
|0.1
|Марадишвили Константин
|2
|0.1
|Изидор Вильсон
|2
|0.1
|Керк Джирано
|2
|0.1
|Карпукас Артём
|1
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|16
|0.76
|Сергеев Иван
|8
|0.38
|Вендел Маркус
|7
|0.33
|Мостовой Андрей
|6
|0.29
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.24
|Мантуан Густаво
|4
|0.19
|Клаудиньо
|3
|0.14
|Барриос Вильмар
|1
|0.05
|Ерохин Александр
|1
|0.05
|Ловрен Деян
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магкеев Станислав
|5
|1
|Баринов Дмитрий
|4
|1
|Ненахов Максим
|2
|2
|Миранчук Антон
|4
|0
|Тикнизян Наир
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Карпукас Артём
|3
|0
|Смольников Игорь
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Кержаков Михаил
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Зенит
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
2
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Зенит
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
13
37
Локомотив Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Зенит
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
22
39
Голы по времени матча
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90
Пропущено
20
4
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
4
20%
1
25%
1-15
4
20%
1
25%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
1
25%
61-75
2
10%
1
25%
76-90
Забито
13
38
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
2
15%
7
18%
1-15
3
23%
5
13%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
2
15%
4
11%
46-60
1
8%
6
16%
61-75
2
15%
12
32%
76-90
Пропущено
19
7
3 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
12
63%
1
14%
76-90
Забито
29
54
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
5
17%
7
13%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
5
17%
6
11%
31-45
5
17%
9
17%
46-60
2
7%
9
17%
61-75
8
28%
15
28%
76-90
Пропущено
39
11
14 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
4
10%
3
27%
1-15
4
10%
1
9%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
2
5%
2
18%
46-60
9
23%
3
27%
61-75
14
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1
Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1
Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2
Результаты матчей
Локомотив Москва
Зенит
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
101
28
74
19
38
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
47
55
38
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
192
813
156
516
912
219
417
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|21
|2
|11
|8
|27 - 39
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|13 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
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|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит
Исход игры
Локомотив Москва
20.4% (10)
Ничья
36.7% (18)
Зенит
42.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
91.3% (42)
Нет
8.7% (4)
Популярный счёт
1:2 Зенит
32.7% (16)
1:1 Ничья
28.6% (14)
2:1 Локомотив Москва
12.2% (6)
2:2 Ничья
8.2% (4)
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