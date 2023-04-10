Матео Стаматов удачно поставил корпус перед Андреем Ланговичем и прибрал мяч к своим ногам. Это произошло на половине поля "Ростова".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Владимир Обухов! По зоне правого инсайда удачно поатаковали оренбуржцы. Эктов сыграл в стеночку с Мансильей, прострелил в руки Песьякова, а тот выпустил мяч, и Обухов здорово воспользовался таким подарком от вратаря соперника, поразив сетку.

Что-то у Песьякова проблемы теперь в каждом матче намечаются. Не придётся удивиться, если Валерий Карпин в скором времени усадит его на лавочку.

Ренато Гойкович теперь пострадал в районе своей площади в верховом противоборстве с Николаем Комличенко. Зафиксирован фол ростовской команды в атаке.

Тому же "Спартаку", хоть он идёт в турнирной таблице выше, есть чему поучиться у "Оренбурга" в плане обеспечения себя положительными результатами в домашних матчах.

Матео Стаматов получил короткую передачу на левом полуфланге от Лукаса Веры и нанёс нестрашеный удар в ближний гол - Сергей Песьяков зафиксировал мяч со второй попытки.

20' Флорентин с правого края забросил на подступы к вратарской площади со штрафного, а Владимир Обухов не самым опасным ударом перемахнул мяч через перекладину чужих ворот.

19' Пока никак не смогли отреагировать ростовчане на пропущенный несколькими минутами ранее гол. Наоборот, "Оренбург" продолжает атаковать. И вот жёлтая карточка прилетает к Чернову, на левом фланге обороны ударившему локтем в верховой борьбе Ковалёва.

18' Роман Тугарев из "Ростова" получил жёлтую карточку. Не очень понятно, за что. Возможно, это отложенный "горчичник". Либо же он предъявлен за неспортивное поведение.

17' Юрий Ковалёв простреливал с правого фланга в чужую штрафную, но сумели ростовские защитники не допустить острого момента и вынести мяч в аут. Потом арбитр пообщался на какую-то тему с футболистами гостей.

16' Когда "Оренбург" играет у себя дома, все его соперники чувствуют опасность. В родных стенах эта команда представляет для всех большую угрозу. Посмотрим ещё, как "Зенит" будет смотреться в Оренбурге.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Брайан Мансилья!

Вот это удар! Стаматов на левом фланге отдал короткий пас Мансилье, тот навесил, мяч дошёл на Эктова на правом полуфланге. Он, в свою очередь, сделал выкат на Ковалёва, чей удар был накрыт, а на добивании Мансилья сходу красиво вонзил мяч в дальнюю девятку рикошетом от перекладины.

13' Флорентин попробовал выкрутить закидушку из центральной трети поля, однако попал мячом в соперника, но на подборе вернули себе владение подопечные Марцела Лички.