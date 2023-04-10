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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Оренбург
2:0
Первый тайм: 26'
Ростов
0'
3' Желтая карточка
Флорентин Сесар Габриэль
1:0
14' Гол
Мансилья Брайан Эсекиэль
18' Желтая карточка
Тугарев Роман
20' Желтая карточка
Чернов Евгений
2:0
22' Гол
Обухов Владимир
1:0. Красивый гол Брайана Мансил...
Интервью Валерия Карпина перед м...
Интервью Марцела Личка перед мат...

Ход матча

3'
Флорентин Сесар Габриэль
 
14'
Мансилья Брайан Эсекиэль
1:0
18'
 
Тугарев Роман
20'
 
Чернов Евгений
22'
Обухов Владимир
2:0
Прогнозы 173
Оренбург 32.4% (56)
X 35.3% (61)
Ростов 32.4% (56)
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Оренбург
Ничья
Ростов
2.19
4.50
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
19
Эктов
Александр
15
Гойкович
Ренато
3
Сиваков
Михаил
11
Стаматов
Матео
23
Вера
Лукас
Габриэль
22
Перес
Матиас
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
17
Ковалёв
Юрий
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
18
Прохин
Данила
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
45
Сильянов
Александр
38
Селява
Александр
8
Миронов
Алексей
19
Байрамян
Хорен
27
Комличенко
Николай
23
Тугарев
Роман
Оренбург
4-3-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Ростов

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
4:2
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.64
Марин Джимми 6 (1) 0.27
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.23
Аюпов Тимур 4 0.18
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.09
Ковалёв Юрий 2 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.09
Башич Иван 2 0.09
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Перес Матиас 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 9 (1) 0.41
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.36
Глебов Данил 4 0.18
Осипенко Максим 4 (3) 0.18
Уткин Даниил 3 0.14
Сильянов Александр 2 0.09
Лангович Андрей 2 0.09
Миронов Алексей 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Чернов Евгений 1 0.05
Мельников Степан 1 0.05
Тугарев Роман 1 (1) 0.05
Комаров Иван 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Стаматов Матео 2 0
Гошев Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Перес Матиас 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 6 0
Полоз Дмитрий 4 0
Комличенко Николай 4 0
Уткин Даниил 4 0
Глебов Данил 2 1
Прохин Данила 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Чернов Евгений 3 0
Голенков Егор 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Тугарев Роман 2 0
Осипенко Максим 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Лангович Андрей 1 0

Результаты матчей

Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
5
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

28
5

Волевые поражения

7
20
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Ростов
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

33
10

Волевые поражения

11
25

Голы по времени матча

Забито

28
16
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
7%
2
13%
1-15
7
25%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
3
11%
3
19%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
4
29%
6
27%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

29
16
17 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
8
28%
2
13%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
14%
3
19%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
5
31%
61-75
4
14%
2
13%
76-90

Забито

42
38
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
7%
3
8%
1-15
9
21%
4
11%
16-30
9
21%
6
16%
31-45
10
24%
9
24%
46-60
8
19%
8
21%
61-75
3
7%
8
21%
76-90

Пропущено

40
28
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
9
23%
4
14%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
6
15%
8
29%
61-75
6
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1
Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1
Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1

Результаты матчей

Оренбург
Ростов

Точный счет

4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
8
4
5
5
2.5
2
10
3
7
3.5
1
11
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
4
5
1
10
2.5
2
7
1
10
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
20
1
12
9
1.5
12
9
6
15
2.5
4
17
4
17
3.5
2
19
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 0:2 Заявка 22 13 5 4 38 - 30 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Оренбург
 2:0 Заявка 22 11 2 9 43 - 41 35
8.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Оренбург
 2:0 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Ростов
 0:2 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 0:2 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 2:0 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Матео Стаматов получил короткую передачу на левом полуфланге от Лукаса Веры и нанёс нестрашеный удар в ближний гол - Сергей Песьяков зафиксировал мяч со второй попытки.
  • 26'
    Тому же "Спартаку", хоть он идёт в турнирной таблице выше, есть чему поучиться у "Оренбурга" в плане обеспечения себя положительными результатами в домашних матчах.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ренато Гойкович теперь пострадал в районе своей площади в верховом противоборстве с Николаем Комличенко. Зафиксирован фол ростовской команды в атаке.
  • 24'
    Хорен Байрамян закидывал передачу вперёд в район одиннадцатиметровой отметки, где воздушную борьбу уверенно выиграл Ренато Гойкович.
  • 23'
    Что-то у Песьякова проблемы теперь в каждом матче намечаются. Не придётся удивиться, если Валерий Карпин в скором времени усадит его на лавочку.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Владимир Обухов!
    По зоне правого инсайда удачно поатаковали оренбуржцы. Эктов сыграл в стеночку с Мансильей, прострелил в руки Песьякова, а тот выпустил мяч, и Обухов здорово воспользовался таким подарком от вратаря соперника, поразив сетку. 
  • 21'
    Матео Стаматов удачно поставил корпус перед Андреем Ланговичем и прибрал мяч к своим ногам. Это произошло на половине поля "Ростова".
  • 20'
    Флорентин с правого края забросил на подступы к вратарской площади со штрафного, а Владимир Обухов не самым опасным ударом перемахнул мяч через перекладину чужих ворот.
  • Желтая карточка
    19'
    Пока никак не смогли отреагировать ростовчане на пропущенный несколькими минутами ранее гол. Наоборот, "Оренбург" продолжает атаковать. И вот жёлтая карточка прилетает к Чернову, на левом фланге обороны ударившему локтем в верховой борьбе Ковалёва.
  • Желтая карточка
    18'
    Роман Тугарев из "Ростова" получил жёлтую карточку. Не очень понятно, за что. Возможно, это отложенный "горчичник". Либо же он предъявлен за неспортивное поведение.
  • 17'
    Юрий Ковалёв простреливал с правого фланга в чужую штрафную, но сумели ростовские защитники не допустить острого момента и вынести мяч в аут. Потом арбитр пообщался на какую-то тему с футболистами гостей.
  • 16'
    Когда "Оренбург" играет у себя дома, все его соперники чувствуют опасность. В родных стенах эта команда представляет для всех большую угрозу. Посмотрим ещё, как "Зенит" будет смотреться в Оренбурге.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Брайан Мансилья!
    Вот это удар! Стаматов на левом фланге отдал короткий пас Мансилье, тот навесил, мяч дошёл на Эктова на правом полуфланге. Он, в свою очередь, сделал выкат на Ковалёва, чей удар был накрыт, а на добивании Мансилья сходу красиво вонзил мяч в дальнюю девятку рикошетом от перекладины.
  • 13'
    Флорентин попробовал выкрутить закидушку из центральной трети поля, однако попал мячом в соперника, но на подборе вернули себе владение подопечные Марцела Лички.
  • Опасный момент
    12'
    Николай Комличенко нанёс удар с разворота примерно с шестнадцати метров. Выглядело плюс-минус опасно, мяч просвистел рядом с дальней (правой) штангой.
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    • 11'
      "Ростов" старается не отдавать инициативу "Оренбургу". В последние полторы минуты игра проходит перед штрафной площадью южноуральского клуба.
    • Опасный момент
      10'
      Миронов в гостевой атаке сделал диагональ в правую сторону, и мяч подхватил Байрамян, исполнивший навес к дальней штанге, а Комличенко слегка подкорректировал полёт круглого головой - вышло чуть мимо створа.
    • 9'
      Два заброса из центра поля с интервалом примерно в половину минуты исполнили футболисты "Оренбурга", и в обоих случаях мяч легко фиксировался Сергеем Песьяковым.
    • 8'
      Вчера "Зенит" одержал-таки победу над "Локомотивом", и это значит, что "Ростов" в случае своего выигрыша сегодня лишь вернёт себе отставание от питерского клуба в 7 очков.
    • 7'
      Хорен Байрамян составил конкуренцию в центре поля в борьбе за верховой мяч Михаилу Сивакову, и тот выбил игровой снаряд за боковую линию.
    • Опасный момент
      6'
      Песьяков всерьёз вступил в игру, отразив удар Эктова, который пробивал ногой в правый угол после навеса слева от Мансильи. В завершение атаки хозяев Вера нанёс дальний удар рядом с правой девяткой.
    • 5'
      Матео Стаматов исполнил с левого края подачу в штрафную, и мяч добрался до противоположного фланга, где его подхватил Александр Эктов. Как-то всё это вхолостую у "Оренбурга" выходит.
    • 4'
      Юрий Ковалёв устремлялся вперёд по правому флангу, однако Александр Сильянов смог выбить мяч в аут и не допустить хозяйской доставки в штрафную.
    • Желтая карточка
      3'
      Габриэль Флорентин на чужой половине поля наступил на ногу капитана "Ростова" Хорена Байрамяна и получил жёлтую карточку за такое нарушение правил.
    • 2'
      Теперь оренбуржцы что-то пробуют. Матео Стаматов простреливал с левого фланга, а Алексей Миронов осуществил вынос мяча в обратную сторону за боковую линию.
    • 1'
      Гости активно провели первую минуту встречи. В конце концов Александр Селява дальней попыткой отправил мяч чуть выше створа ворот хозяев.
    • 1'
      "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, тогда как у "Оренбурга" тёмно-синяя расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Ростов

    Исход игры
    Оренбург
    32.4% (56)
    Ничья
    35.3% (61)
    Ростов
    32.4% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.8% (53)
    Меньше
    56.2% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    80.99% (98)
    Нет
    19.01% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26% (45)
    2:1 Оренбург
    13.3% (23)
    1:2 Ростов
    11% (19)
    1:0 Оренбург
    7.5% (13)
    2:2 Ничья
    5.2% (9)
    0:1 Ростов
    4% (7)
    1:3 Ростов
    1.2% (2)
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