Тур: 22. Стадион: Газовик.
История личных встреч
Оренбург
Ростов
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
135
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.67
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.29
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.24
|Аюпов Тимур
|4
|0.19
|Ковалёв Юрий
|2
|0.1
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.1
|Башич Иван
|2
|0.1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.05
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.05
|Эктов Александр
|1
|0.05
|Перес Матиас
|1
|0.05
|Капленко Кирилл
|1
|0.05
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|9 (1)
|0.43
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.38
|Глебов Данил
|4
|0.19
|Осипенко Максим
|4 (3)
|0.19
|Уткин Даниил
|3
|0.14
|Сильянов Александр
|2
|0.1
|Лангович Андрей
|2
|0.1
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Чернов Евгений
|1
|0.05
|Мельников Степан
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.05
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|4
|1
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|6
|0
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Глебов Данил
|2
|1
|Прохин Данила
|2
|1
|Мелёхин Виктор
|2
|1
|Чернов Евгений
|3
|0
|Голенков Егор
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Тугарев Роман
|2
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
5
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
28
5
Волевые поражения
7
20
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Ростов
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
33
10
Волевые поражения
11
25
Голы по времени матча
Забито
28
16
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
7%
2
13%
1-15
7
25%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
3
11%
3
19%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
4
29%
6
27%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
29
16
17 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
8
28%
2
13%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
14%
3
19%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
5
31%
61-75
4
14%
2
13%
76-90
Забито
42
38
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
7%
3
8%
1-15
9
21%
4
11%
16-30
9
21%
6
16%
31-45
10
24%
9
24%
46-60
8
19%
8
21%
61-75
3
7%
8
21%
76-90
Пропущено
40
28
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
9
23%
4
14%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
6
15%
8
29%
61-75
6
15%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1
Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1
Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1
Результаты матчей
Оренбург
Ростов
Точный счет
4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
84
55
210
37
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
45
110
27
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
201
129
129
615
417
417
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|21
|2
|11
|8
|27 - 39
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|13 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
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|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Оренбург - Ростов
Исход игры
Оренбург
20.8% (11)
Ничья
50.9% (27)
Ростов
28.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (15)
Меньше
68.09% (32)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (24)
1:2 Ростов
15.1% (8)
0:1 Ростов
7.5% (4)
2:1 Оренбург
7.5% (4)
1:0 Оренбург
7.5% (4)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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