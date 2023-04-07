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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Ростов
Прогнозы 53
Оренбург 20.8% (11)
X 50.9% (27)
Ростов 28.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Ростов
3.60
3.84
3.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Оренбург
Ростов

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
4:2
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.67
Марин Джимми 6 (1) 0.29
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.24
Аюпов Тимур 4 0.19
Ковалёв Юрий 2 0.1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.1
Башич Иван 2 0.1
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.05
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Перес Матиас 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 9 (1) 0.43
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.38
Глебов Данил 4 0.19
Осипенко Максим 4 (3) 0.19
Уткин Даниил 3 0.14
Сильянов Александр 2 0.1
Лангович Андрей 2 0.1
Миронов Алексей 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Чернов Евгений 1 0.05
Мельников Степан 1 0.05
Тугарев Роман 1 (1) 0.05
Комаров Иван 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Стаматов Матео 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Гошев Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Перес Матиас 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 6 0
Полоз Дмитрий 4 0
Комличенко Николай 4 0
Уткин Даниил 4 0
Глебов Данил 2 1
Прохин Данила 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Чернов Евгений 3 0
Голенков Егор 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Тугарев Роман 2 0
Осипенко Максим 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Лангович Андрей 1 0

Результаты матчей

Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
5
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

28
5

Волевые поражения

7
20
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Ростов
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

33
10

Волевые поражения

11
25

Голы по времени матча

Забито

28
16
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
7%
2
13%
1-15
7
25%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
3
11%
3
19%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
4
29%
6
27%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

29
16
17 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
8
28%
2
13%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
14%
3
19%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
5
31%
61-75
4
14%
2
13%
76-90

Забито

42
38
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
7%
3
8%
1-15
9
21%
4
11%
16-30
9
21%
6
16%
31-45
10
24%
9
24%
46-60
8
19%
8
21%
61-75
3
7%
8
21%
76-90

Пропущено

40
28
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
9
23%
4
14%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
2
7%
46-60
6
15%
8
29%
61-75
6
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1
Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1
Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1

Результаты матчей

Оренбург
Ростов

Точный счет

4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
8
4
5
5
2.5
2
10
3
7
3.5
1
11
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
4
5
1
10
2.5
2
7
1
10
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
20
1
12
9
1.5
12
9
6
15
2.5
4
17
4
17
3.5
2
19
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 21 2 11 8 27 - 39 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 21 2 4 15 13 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 53
    Оренбург 20.8% (11)
    X 50.9% (27)
    Ростов 28.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Ростов
    3.60
    3.84
    3.28
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Оренбург - Ростов

    Исход игры
    Оренбург
    20.8% (11)
    Ничья
    50.9% (27)
    Ростов
    28.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.91% (15)
    Меньше
    68.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (24)
    1:2 Ростов
    15.1% (8)
    0:1 Ростов
    7.5% (4)
    2:1 Оренбург
    7.5% (4)
    1:0 Оренбург
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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