Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Вангелис Павлидис (дубль)! Рейндерс запустил в проход проникающим пасом по правому полуфлангу Одгора, который прострелил в центр, и Павлидис переправил мяч в уже пустой створ.

ЕЩЁ МОМЕНТ! Павлидис вырывался на хет-трик по центру створа, однако не переиграл вратаря соперника с близкого расстояния и упал затем на газон.

В офсайде теперь оказывается Павлидис. Кстати, ко второму голу "АЗ Алкмаара" привела грубая потеря мяча гостями на своей половине поля.

ОПАСНО! Йенс Одгор спокойно с правого фланга приблизился к чужим воротам и пробил низом в ближний угол, а Варт Вербрюгген поймал мяч намертво. Всё же не самым страшным получился этот выстрел.

Совсем провальное какое-то начало матча получилось у бельгийской команды. Счёт на данный момент равный в двухматчевом противостоянии.

13' По сумме двух матчей счёт стал 1:2. То есть по-прежнему сохраняется преимущество в рамках двухматчевого противостояния у бельгийцев.

12' С другой стороны, нельзя сказать, что "АЗ Алкмаар" обрушивает шквал атак на чужие ворота. Далеко нет такого. Просто подопечные Паскаля Янсена успели уже заработать пенальти и его реализовать.

11' В центре поля только что потеряли мяч гости, и на их счастье, быстро им удалось вернуть владение себе. "Андерлехту" нужно освоиться в сегодняшнем матче и почувствовать уверенность в своих силах.

10' Игрок "Андерлехта" пасует назад с правого фланга на Барта Вербрюггена, и получается это не слишком точно. Вратарь визитёров далее выносит мяч за боковую линию.

9' "Андерлехт", видимо, оказался не готов пропустить на первых минутах. В том плане, что не ожидали гости такого. Пока на чужие ворота бельгийская команда не давит.

8' Правым флангом не удалось обострение в атаке у нидерландского клуба. Потеряли хозяева мяч и не заработали даже углового.

7' Полетели красные шары в небо над стадионом. Плюс хлопают трибуны в ладоши в едином порыве. Такая поддержка сейчас у команды "АЗ Алкмаар".