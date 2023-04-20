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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
АЗ Алкмаар
2:0
Первый тайм: 20'
Андерлехт
0'
1:0
5' Пенальти
Павлидис Вангелис
2:0
14' Гол
Павлидис Вангелис

Ход матча

5'
Павлидис Вангелис
1:0
14'
Павлидис Вангелис
(Одгор Йенс)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 125
АЗ Алкмаар 74.4% (93)
X 17.6% (22)
Андерлехт 8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Андерлехт
1.73
7.20
5.20
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
21
Диавара
Амаду
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
36
Дрейер
Андерс
13
Слимани
Ислам
7
Амузу
Френсис
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Андерлехт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 9 (1) 0.56
Де Вит Дани 7 (2) 0.44
Рейндерс Тиджани 3 0.19
Лахдо Майкель 3 0.19
Керкез Милош 2 0.13
Карлссон Йеспер III 2 0.13
Эвьен Хэкон 2 0.13
Одгор Йенс 2 0.13
Сугавара Юкинари 1 0.06
Бёкема Сэм 1 0.06
Де Вит Меес 1 0.06
Бараси Юсуф 1 0.06
Де Йонг Федде 1 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.06
Класи Йорди 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурильо Микаэль 3 0.19
Силва Фабио 3 (1) 0.19
Рафаэлов Лиор 2 0.13
Версхарен Яри 2 0.13
Слимани Ислам 1 0.06
Дрейер Андерс 1 0.06
Вертонген Ян 1 0.06
Раман Бенито 1 0.06
Делькруа Ханнес 1 0.06
Ашимеру Маджид 1 0.06
Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.06
Амузу Френсис 0 0
Олссон Кристоффер 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёкема Сэм 4 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Керкез Милош 3 0
Класи Йорди 2 0
Базур Рихедли 2 0
Павлидис Вангелис 2 0
Де Вит Дани 2 0
Одгор Йенс 2 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 6 1
Арнстад Кристиан 4 0
Силва Фабио 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Слимани Ислам 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Худт Уэсли 2 0
Кана Марко 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Дебаст Зено 2 0
Brian Riemer 2 0
Ашимеру Маджид 1 0
Версхарен Яри 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Струйкенс Марио 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Андерлехт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
АЗ Алкмаар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
10
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Андерлехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
9%
1
14%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
13%
1
14%
61-75
8
35%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
6
55%
6
60%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

34
17
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
6%
1
6%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
9
26%
7
41%
61-75
9
26%
3
18%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
5
42%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1
АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Андерлехт

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
3
2.5
1
7
3
4
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
6
9
5
10
2.5
1
14
4
11
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
1 Гент
1 Вест Хэм
1 Лех
4 Фиорентина
2 Базель
2 Ницца
2 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Совсем провальное какое-то начало матча получилось у бельгийской команды. Счёт на данный момент равный в двухматчевом противостоянии.
  • Травма, повреждение
    18'
    Оказывается медицинская помощь игроку "Андерлехта". Это Мусса Н'Диайе. 
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Йенс Одгор спокойно с правого фланга приблизился к чужим воротам и пробил низом в ближний угол, а Варт Вербрюгген поймал мяч намертво. Всё же не самым страшным получился этот выстрел.
  • Офсайд
    16'
    В офсайде теперь оказывается Павлидис. Кстати, ко второму голу "АЗ Алкмаара" привела грубая потеря мяча гостями на своей половине поля.
  • Опасный момент
    15'
    ЕЩЁ МОМЕНТ! Павлидис вырывался на хет-трик по центру створа, однако не переиграл вратаря соперника с близкого расстояния и упал затем на газон.
  • Видеоповтор
    15'
    Система ВАР подтвердила отсутствие офсайда у Йенса Одгора, гол засчитан.
  • 2 гола - дубль!
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Вангелис Павлидис (дубль)!
    Рейндерс запустил в проход проникающим пасом по правому полуфлангу Одгора, который прострелил в центр, и Павлидис переправил мяч в уже пустой створ.
  • 13'
    По сумме двух матчей счёт стал 1:2. То есть по-прежнему сохраняется преимущество в рамках двухматчевого противостояния у бельгийцев.
  • 12'
    С другой стороны, нельзя сказать, что "АЗ Алкмаар" обрушивает шквал атак на чужие ворота. Далеко нет такого. Просто подопечные Паскаля Янсена успели уже заработать пенальти и его реализовать.
  • 11'
    В центре поля только что потеряли мяч гости, и на их счастье, быстро им удалось вернуть владение себе. "Андерлехту" нужно освоиться в сегодняшнем матче и почувствовать уверенность в своих силах.
  • 10'
    Игрок "Андерлехта" пасует назад с правого фланга на Барта Вербрюггена, и получается это не слишком точно. Вратарь визитёров далее выносит мяч за боковую линию.
  • 9'
    "Андерлехт", видимо, оказался не готов пропустить на первых минутах. В том плане, что не ожидали гости такого. Пока на чужие ворота бельгийская команда не давит.
  • 8'
    Правым флангом не удалось обострение в атаке у нидерландского клуба. Потеряли хозяева мяч и не заработали даже углового.
  • 7'
    Полетели красные шары в небо над стадионом. Плюс хлопают трибуны в ладоши в едином порыве. Такая поддержка сейчас у команды "АЗ Алкмаар".
  • 6'
    Барт Вербрюгген решил взять мяч в руки и не собирался отдавать его хозявам, а те очень хотели взять футбольный снаряд себе в руки. То есть уже тянет время "Андерлехт".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Пенальти
      5'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Вангелис Павлидис (с пенальти)!
      Павлидис с пенальти отправил мяч в ворота рикошетом от левой штанги - Вербрюгген кинулся в другую сторону.
    • 4'
      Линия штрафной площади входит в эту самую штрафную площадь, как известно. Поэтому 11-метровый здесь справедлив.
    • Пенальти!
      3'
      Пенальти в ворота "Андерлехта"! Мурильо на боковой линии своей штрафной уронил Керкеза, и арбитр уверенно указал на точку. Споры игроков гостей с Давиде Массой, судя по всему, бесполезны.
    • Травма, повреждение
      2'
      Зено Дебаст оказался на газоне после верховой борьбы со Свеном Мейнансом в центре поля. Не зафиксировано фола, и не потребовалась медицинская помощь пострадавшему.
    • 1'
      Солнце ещё не до конца село и освещает небольшой участок на половине поля хозяев.
    • 1'
      "АЗ Алкмаар" играет сегодня в красной форме, тогда как "Андерлехт" предстал на поле в чёрной экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.4% пользователей.
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    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    74.4% (93)
    Ничья
    17.6% (22)
    Андерлехт
    8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    2:1 АЗ Алкмаар
    42.4% (53)
    1:0 АЗ Алкмаар
    16.8% (21)
    1:1 Ничья
    14.4% (18)
    3:1 АЗ Алкмаар
    5.6% (7)
    1:2 Андерлехт
    4.8% (6)
    2:0 АЗ Алкмаар
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 АЗ Алкмаар
    1.6% (2)
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