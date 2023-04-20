Стадион: АФАС. Главный судья: Масса Давиде
2:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
5'
14'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
16
Мейнанс
Свен
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Андерлехт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|0.56
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.44
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.19
|Лахдо Майкель
|3
|0.19
|Керкез Милош
|2
|0.13
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.13
|Эвьен Хэкон
|2
|0.13
|Одгор Йенс
|2
|0.13
|Сугавара Юкинари
|1
|0.06
|Бёкема Сэм
|1
|0.06
|Де Вит Меес
|1
|0.06
|Бараси Юсуф
|1
|0.06
|Де Йонг Федде
|1
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.06
|Класи Йорди
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурильо Микаэль
|3
|0.19
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.19
|Рафаэлов Лиор
|2
|0.13
|Версхарен Яри
|2
|0.13
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Дрейер Андерс
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Раман Бенито
|1
|0.06
|Делькруа Ханнес
|1
|0.06
|Ашимеру Маджид
|1
|0.06
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.06
|Амузу Френсис
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёкема Сэм
|4
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Класи Йорди
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|6
|1
|Арнстад Кристиан
|4
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Слимани Ислам
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Кана Марко
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Дебаст Зено
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Андерлехт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
1
АЗ Алкмаар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
11
10
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Андерлехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
9%
1
14%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
13%
1
14%
61-75
8
35%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
6
55%
6
60%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
34
17
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
6%
1
6%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
9
26%
7
41%
61-75
9
26%
3
18%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
5
42%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1
АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Андерлехт
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
43
17
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
44
25
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
105
69
510
114
411
114
114
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт
Исход игры
АЗ Алкмаар
74.4% (93)
Ничья
17.6% (22)
Андерлехт
8% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
2:1 АЗ Алкмаар
42.4% (53)
1:0 АЗ Алкмаар
16.8% (21)
1:1 Ничья
14.4% (18)
3:1 АЗ Алкмаар
5.6% (7)
1:2 Андерлехт
4.8% (6)
2:0 АЗ Алкмаар
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 АЗ Алкмаар
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!