Первый тайм

20' Червиньски откровенно хватает за майку Соттиля, срывая его забег по флангу, но карточки арбитр здесь не показывает.

19' Теперь карточку получает Бираги, снова похоже на игру локтем в верховой борьбе.

17' Собех получает предупреждение за игру локтем в верховой борьбе с Миленковичем.

16' Добираются "фиалки" до штрафной соперника, Йович пробивает в падении в направлении дальнего угла, но в створ не попадает.

14' Гости выбили мяч из штрафной после навеса Бираги, дальше хозяева вернули его туда, но Игор попал в офсайд.

13' Ответная атака "Фиорентины" завершается дальним ударом Соттиля в левый от себя угол - Беднарек отбивает мяч на угловой.