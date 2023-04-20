Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Обренович Раде
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
9'
0:1
17'
19'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
21
Скораш
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Фиорентина
Лех
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
33
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7
|0.5
|Йович Лука
|6
|0.43
|Барак Антонин
|4
|0.29
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|0.29
|Сапонара Риккардо
|2
|0.14
|Мандрагора Роландо
|2
|0.14
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|Куаме Кристиан
|1
|0.07
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.07
|Иконе Жонатан
|1
|0.07
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.07
|Миленкович Никола
|1
|0.07
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.44
|Скораш Михал
|7
|0.39
|Вельде Кристоффер
|6
|0.33
|Мархвиньски Филип
|3
|0.17
|Амарал Жоау
|2
|0.11
|Соуза Афонсу
|2
|0.11
|Перейра Жоэл III
|1
|0.06
|Шимчак Филип
|1
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.06
|Червински Алан
|1
|0.06
|Милич Антонио
|1
|0.06
|Ребошу Педру
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|3
|1
|Бираги Кристиано
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Додо Домилсон
|2
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|0
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Ребошу Педру
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Милич Антонио
|1
|1
|Собех Артур
|2
|0
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лех
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
7
Фиорентина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
17
21
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
18
28
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
2
14%
4
40%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
18%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
35%
4
18%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
0
0%
2
9%
91-120
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
31
32
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
5
16%
3
9%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
10
32%
5
16%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
5
16%
61-75
6
19%
9
28%
76-90
0
0%
2
6%
91-120
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0
Лех
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2
Результаты матчей
Фиорентина
Лех
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
63
24
45
15
36
15
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
52
26
52
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
143
94
89
76
611
49
314
112
116
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Лех
Исход игры
Фиорентина
96.8% (122)
Ничья
2.4% (3)
Лех
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
36.44% (43)
Нет
63.56% (75)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
45.2% (57)
2:1 Фиорентина
20.6% (26)
3:1 Фиорентина
11.1% (14)
1:0 Фиорентина
6.3% (8)
3:0 Фиорентина
4.8% (6)
4:0 Фиорентина
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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