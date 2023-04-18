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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
Фиорентина
 
Позже
Лех
Прогнозы 53
Фиорентина 98.1% (52)
X 0% (0)
Лех 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Лех
1.34
5.60
9.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Лех

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:4
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
33

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 0.54
Йович Лука 6 0.46
Барак Антонин 4 0.31
Гонсалес Николас 4 (1) 0.31
Сапонара Риккардо 2 0.15
Мандрагора Роландо 2 0.15
Бираги Кристиано 1 0.08
Куаме Кристиан 1 0.08
Бонавентура Джакомо 1 0.08
Иконе Жонатан 1 0.08
Кастровилли Гаэтано 1 0.08
Миленкович Никола 1 0.08
Соттиль Рикардо 0 0
Терзич Алекса 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.47
Скораш Михал 7 0.41
Вельде Кристоффер 6 0.35
Мархвиньски Филип 3 0.18
Амарал Жоау 2 0.12
Перейра Жоэл III 1 0.06
Шимчак Филип 1 0.06
Квеквескири Ника 1 0.06
Соуза Афонсу 1 0.06
Червински Алан 1 0.06
Милич Антонио 1 0.06
Ребошу Педру 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 3 1
Бираги Кристиано 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Венути Лоренцо 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Миленкович Никола 3 0
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Додо Домилсон 2 0
Йович Лука 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Раньери Лука 1 0
Кабрал Артур 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 0
Карлстрём Йеспер 5 0
Ребошу Педру 3 0
Перейра Жоэл III 3 0
Милич Антонио 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Скораш Михал 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лех
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
7
Фиорентина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

17
21
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Лех
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

18
28

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
18%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
35%
4
18%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
0
0%
2
9%
91-120

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

31
32
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
5
16%
3
9%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
10
32%
5
16%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
5
16%
61-75
6
19%
9
28%
76-90
0
0%
2
6%
91-120

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0
Лех
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2
Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Лех

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
6
3
2
4
2.5
4
5
1
5
3.5
3
6
1
5
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
2
6
5
2
2.5
2
6
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
14
3
9
4
1.5
8
9
7
6
2.5
6
11
4
9
3.5
3
14
1
12
4.5
1
16
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
1 Гент
1 Вест Хэм
1 Лех
4 Фиорентина
2 Базель
2 Ницца
2 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Лех от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 53
    Фиорентина 98.1% (52)
    X 0% (0)
    Лех 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Лех
    1.34
    5.60
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фиорентина - Лех онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Лех

    Исход игры
    Фиорентина
    98.1% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Лех
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    25.49% (13)
    Нет
    74.51% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    50% (27)
    2:1 Фиорентина
    20.4% (11)
    1:0 Фиорентина
    11.1% (6)
    4:0 Фиорентина
    3.7% (2)
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    Фиорентина
    Лех
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