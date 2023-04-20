Миретти вырезал в штрафную соперника на Влаховича, который пробил с разворота, но не смог попасть в створ.

Сместился с левого фланга Поте и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

Догнал мяч на лицевой линии Сантуш и навесил в центр штрафной, но здесь на выходе забрал мяч в руки Щесны.

В центре поля получил по ногам Ди Мария в борьбе против Угарте. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".

С левого фланга ворвался Сантуш в штрафную и на силу пробил в ближний угол, но точности ему не хватило.

Ушел красивым финтом по флангу Миретти и прострелил поперек, но Влаховичу снова не удалось пробить по воротам.

Мог убегать на ворота соперника Тринкан после заброса от Угарте, но вышел за пределы штрафной Щесны и отвел угрозу.

Со штрафного навесил Поте на ближнюю штангу, где мяч застрял в гуще защитников, после чего его вернул на фланг Миретти.

Отобрал мяч на фланге Локателли и тут же забросил вперед на Влаховича, но тот не смог убежать от Инасиу и потерял сферу.

Отобрал мяч на фланге Кьеза и забросил тут же вперед на Влаховича, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

Морита мягко забросил в штрафную соперника на Тринкана, который пробил с ходу, но угодил точно в корпус Данило.

Накрутил соперника Сантуш на фланге и прострелил в штрафную на Тринкана, но у того с ноги снял мяч на выходе Щесны.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Куадрадо и подал во вратарскую, где по пустым воротам пробил головой Влахович, но сфера прошла выше перекладины.

Тонко отдавал пас Локателли на ход Ди Марии в штрафную соперника, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Пробивал по воротам Локателли метров с двадцати после паса от Миретти, но мяч угодил точно в корпус Морите.

Команды вернулись на поле. пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Убежал по флангу на скорости Кьеза и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Сантуш подавал на дальнюю штангу, куда забегал на этот раз Эдвардс, но пробить ему не позволил в верховой борьбе Бремер.

На своей половине поля Данило заехал по ногам Поте. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Спортинга".

Сместился с фланга к линии штрафной Ди Мария и пробил в дальний угол, но на пути мяча оказался защитник.

Догнал мяч у лицевой линии Сантуш и прострелил на дальнюю штангу, где мог замыкать Морита, но в подкате Бремер перехватил сферу.

Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Мягко забросил в штрафную соперника Поте на ход Эсгаю, но вовремя вернулся в оборону Сандро и перехватил мяч.

Команды откровенно доигрывают первый тайм, катают мяч итальянцы в центре поля в ожидании свистка.

Судья своим свистком отправил футболисты на перерыв. обменялись команды голами в первом тайме!

42' На чужой половине поля Локателли получил по ногам в борьбе против Угарте. Штрафной удар исполнять будут гости.

42' Прорывался по левому флангу Сандро на Кьезу, который пробил в касание с лету, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

41' Подбор у штрафной соперника выиграл Ди Мария и пробил вторым касанием, но угодил точно в голову Эсгаю.

40' С углового навесил Ди Мария на дальнюю штангу, но здесь верховую борьбу выиграл Эсгаю и вынес сферу на фланг.

39' Ушел от соперника Ди Мария и навесил на дальнюю штангу, где пробить пытался Влахович, но первым на мяче оказался Инасиу.

38' В верховой борьбе против Коатеса в центре поля подыграл себе рукой Влахович, что не осталось без внимания арбитра.

37' Подключился к атаке своей команды Диоманде и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Морите не позволил Локателли.

36' С угла поля навесил Эсгаю на дальнюю штангу, где пробил головой Диоманде, но мяч полетел немного неточно.

35' Долго катают мяч на чужой половине поля португальцы, но по-настоящему опасных моментов уже давно не было.

34' Соперника на фланге накрутил финтами Сантуш и прострелил вдоль ворот, но первым на мяче оказался Бремер.

33' Догнал мяч у лицевой линии Тринкан и с острого угла пробил по воротам, но точность на этот раз подвела игрока "Спортинга".

32' Мягко забросил в штрафную соперника Кьеза на ход Влаховичу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

31' Отдавал пас в фланга Куадрадо в штрафную на ход Ди Марие, но тому пробить не позволили защитники.

30' Выиграл подбор у штрафной соперника Сантуш и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

29' Убежал по флангу Эдвардс и прострелил в штрафную соперника, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

28' С центра поля забросил Локателли в штрафную на ход Рабио, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

27' Прорвался по центру к штрафной соперника Угарте и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.

26' С правого фланга низом прострелил Куадрадо в штрафную на Влаховича, но тот не смог пробить в борьбе с Инасиу.

25' В центре поля теперь уже Угарте прямой ногой наступил на ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

24' На фланге Сантуш наступил грубо на ногу Рабио. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

23' В штрафную соперника забрасывал Угарте на ход Эдвардсу, но тому до мяча добраться не удалось в борьбе с Данило.

21' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Маркус Эдвардс! Счет в матче равный. Уверенно реализовал пенальти Эдвардс, отправив мяч и голкипера по разным углам.

20' В чужой штрафной выиграл подбор Угарте, но оказался на газоне в силовой борьбе с Рабио. Судья назначил пенальти в ворота итальянской команды.

19' С правого фланга на скорости ворвался в штрафную Эдвардс и прострелил вдоль ворот на Тринкана, который пробил в касание, но мяч угодил в штангу.

18' Диагональный пас исполнял Коатес на левый фланг, куда забегал Сантуш, но догнать сферу в пределах поля ему не удалось.

17' По флангу отдавал Сантуш на ход Тринкану, но того опередил Куадрадо и в подкате вынес сферу за боковую линию.

16' Ушел от опеки соперника по флангу Сантуш и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на очередной угловой.

15' Зацепился за мяч на чужой половине поля Эдвардс и сбросил поперек на Тринкана, но тот не смог убежать от Бремера и потерял сферу.

14' Подхватил мяч на фланге Эдвардс, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но сфера полетела рядом со штангой.

13' Убежал на скорости по флангу Эдвардс и прострелил в центр, но мяч на угловой в подкате перевел Данило.

12' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Поте. Без помощи медиков здесь не обойтись.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Адриен Рабио! После навеса с угла поля от Кьезы мяч заметался по чужой штрафной и прилетел к Рабио, который пробил с разворота в борьбе с защитником. Мяч полетел точно в ближний нижний угол ворот Адана.

10' Подключился к атаке своей команды по флангу Ди Мария и навесил в штрафную, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Коатес.

9' С левого фланга низом прострелил в штрафную соперника Кьеза, но до удара по воротам дело так и не дошло.

8' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ди Мария на ход Влаховичу, но тот не смог оторваться от Инасиу и потерял мяч.

7' После навеса с угла поля головой пробил по воротам Коатес с линии вратарской, но мяч полетел выше перекладины.

6' Диагональ исполнял Угарте в штрафную на ход Тринкану, но того опередил Бремер и вынес сферу головой на угловой.

5' Убежал в контратаку по флангу Кьеза и подал на дальнюю штангу, но здесь пробить по воротам Ди Марии не удалось.

4' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кьеза. Потребуется ему медицинская помощь.

3' Ушел от соперника по флангу Тринкан и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров здесь не смог пробить.

3' Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Ди Мария и пробил с острого угла, но мяч оказался точно в руках Адана.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.