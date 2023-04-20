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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Спортинг Л
1:1
Второй тайм: 64'
Ювентус
0'
0:1
9' Гол
Рабио Адриен
1:1
20' Пенальти
Эдвардс Маркус
24' Желтая карточка
Угарте Мануэль

Ход матча

9'
0:1
Рабио Адриен
(Алекс Сандро)
20'
Эдвардс Маркус
1:1
24'
Угарте Мануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 253 Количество передач 216
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 157
Спортинг Л 27.4% (43)
X 47.8% (75)
Ювентус 24.8% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Ювентус
3.28
3.25
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
28
Поте
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
22
Ди
Мария
Анхель
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
Спортинг Л
3-4-3
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ВФЧ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 0.5
Коатес Себастьян 2 0.33
Эдвардс Маркус 1 (1) 0.17
Паулинью Жуан 1 0.17
Инасиу Гонсалу 1 0.17
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.67
Влахович Душан 2 (1) 0.33
Рабио Адриен 1 0.17
Кьеза Федерико 1 0.17
Гатти Федерико 1 0.17
Алекс Сандро 0 0
Костич Филип 0 0
Фаджоли Николо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 3 1
Коатес Себастьян 2 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Танлонго Матео 1 0
Диоманде Усман 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влахович Душан 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Данило Луис 1 0
Рабио Адриен 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
3
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Ювентус

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Мог убегать на ворота соперника Тринкан после заброса от Угарте, но вышел за пределы штрафной Щесны и отвел угрозу.
  • 63'
    Ушел красивым финтом по флангу Миретти и прострелил поперек, но Влаховичу снова не удалось пробить по воротам.
  • 62'
    С левого фланга ворвался Сантуш в штрафную и на силу пробил в ближний угол, но точности ему не хватило. 
  • 61'
    В центре поля получил по ногам Ди Мария в борьбе против Угарте. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".
  • 60'
    Догнал мяч на лицевой линии Сантуш и навесил в центр штрафной, но здесь на выходе забрал мяч в руки Щесны.
  • 59'
    Сместился с левого фланга Поте и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 58'
    Миретти вырезал в штрафную соперника на Влаховича, который пробил с разворота, но не смог попасть в створ.
  • 57'
    Пробивал по воротам Локателли метров с двадцати после паса от Миретти, но мяч угодил точно в корпус Морите.
  • 56'
    Тонко отдавал пас Локателли на ход Ди Марии в штрафную соперника, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • Опасный момент
    55'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Куадрадо и подал во вратарскую, где по пустым воротам пробил головой Влахович, но сфера прошла выше перекладины.
  • 54'
    Накрутил соперника Сантуш на фланге и прострелил в штрафную на Тринкана, но у того с ноги снял мяч на выходе Щесны.
  • 53'
    Морита мягко забросил в штрафную соперника на Тринкана, который пробил с ходу, но угодил точно в корпус Данило.
  • 52'
    Отобрал мяч на фланге Кьеза и забросил тут же вперед на Влаховича, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
  • 51'
    Отобрал мяч на фланге Локателли и тут же забросил вперед на Влаховича, но тот не смог убежать от Инасиу и потерял сферу.
  • 50'
    Со штрафного навесил Поте на ближнюю штангу, где мяч застрял в гуще защитников, после чего его вернул на фланг Миретти.
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    • 49'
      На своей половине поля Данило заехал по ногам Поте. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Спортинга".
    • 48'
      Сантуш подавал на дальнюю штангу, куда забегал на этот раз Эдвардс, но пробить ему не позволил в верховой борьбе Бремер.
    • 47'
      Убежал по флангу на скорости Кьеза и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле. пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил футболисты на перерыв. обменялись команды голами в первом тайме!
    • 45'
      Команды откровенно доигрывают первый тайм, катают мяч итальянцы в центре поля в ожидании свистка.
    • 45'
      Мягко забросил в штрафную соперника Поте на ход Эсгаю, но вовремя вернулся в оборону Сандро и перехватил мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Догнал мяч у лицевой линии Сантуш и прострелил на дальнюю штангу, где мог замыкать Морита, но в подкате Бремер перехватил сферу.
    • 43'
      Сместился с фланга к линии штрафной Ди Мария и пробил в дальний угол, но на пути мяча оказался защитник.
    • 42'
      На чужой половине поля Локателли получил по ногам в борьбе против Угарте. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Офсайд
      42'
      Прорывался по левому флангу Сандро на Кьезу, который пробил в касание с лету, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • 41'
      Подбор у штрафной соперника выиграл Ди Мария и пробил вторым касанием, но угодил точно в голову Эсгаю.
    • 40'
      С углового навесил Ди Мария на дальнюю штангу, но здесь верховую борьбу выиграл Эсгаю и вынес сферу на фланг.
    • 39'
      Ушел от соперника Ди Мария и навесил на дальнюю штангу, где пробить пытался Влахович, но первым на мяче оказался Инасиу.
    • 38'
      В верховой борьбе против Коатеса в центре поля подыграл себе рукой Влахович, что не осталось без внимания арбитра.
    • 37'
      Подключился к атаке своей команды Диоманде и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Морите не позволил Локателли.
    • 36'
      С угла поля навесил Эсгаю на дальнюю штангу, где пробил головой Диоманде, но мяч полетел немного неточно.
    • 35'
      Долго катают мяч на чужой половине поля португальцы, но по-настоящему опасных моментов уже давно не было.
    • 34'
      Соперника на фланге накрутил финтами Сантуш и прострелил вдоль ворот, но первым на мяче оказался Бремер.
    • 33'
      Догнал мяч у лицевой линии Тринкан и с острого угла пробил по воротам, но точность на этот раз подвела игрока "Спортинга".
    • Офсайд
      32'
      Мягко забросил в штрафную соперника Кьеза на ход Влаховичу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 31'
      Отдавал пас в фланга Куадрадо в штрафную на ход Ди Марие, но тому пробить не позволили защитники.
    • 30'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Сантуш и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 29'
      Убежал по флангу Эдвардс и прострелил в штрафную соперника, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 28'
      С центра поля забросил Локателли в штрафную на ход Рабио, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 27'
      Прорвался по центру к штрафной соперника Угарте и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.
    • 26'
      С правого фланга низом прострелил Куадрадо в штрафную на Влаховича, но тот не смог пробить в борьбе с Инасиу.
    • Желтая карточка
      25'
      В центре поля теперь уже Угарте прямой ногой наступил на ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 24'
      На фланге Сантуш наступил грубо на ногу Рабио. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
    • 23'
      В штрафную соперника забрасывал Угарте на ход Эдвардсу, но тому до мяча добраться не удалось в борьбе с Данило.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Маркус Эдвардс! Счет в матче равный. Уверенно реализовал пенальти Эдвардс, отправив мяч и голкипера по разным углам.
    • Пенальти!
      20'
      В чужой штрафной выиграл подбор Угарте, но оказался на газоне в силовой борьбе с Рабио. Судья назначил пенальти в ворота итальянской команды.
    • Штанга
      19'
      С правого фланга на скорости ворвался в штрафную Эдвардс и прострелил вдоль ворот на Тринкана, который пробил в касание, но мяч угодил в штангу.
    • 18'
      Диагональный пас исполнял Коатес на левый фланг, куда забегал Сантуш, но догнать сферу в пределах поля ему не удалось.
    • 17'
      По флангу отдавал Сантуш на ход Тринкану, но того опередил Куадрадо и в подкате вынес сферу за боковую линию.
    • Угловой
      16'
      Ушел от опеки соперника по флангу Сантуш и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на очередной угловой.
    • 15'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Эдвардс и сбросил поперек на Тринкана, но тот не смог убежать от Бремера и потерял сферу.
    • 14'
      Подхватил мяч на фланге Эдвардс, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но сфера полетела рядом со штангой.
    • Угловой
      13'
      Убежал на скорости по флангу Эдвардс и прострелил в центр, но мяч на угловой в подкате перевел Данило.
    • 12'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Поте. Без помощи медиков здесь не обойтись.
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Адриен Рабио! После навеса с угла поля от Кьезы мяч заметался по чужой штрафной и прилетел к Рабио, который пробил с разворота в борьбе с защитником. Мяч полетел точно в ближний нижний угол ворот Адана.
    • 10'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Ди Мария и навесил в штрафную, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Коатес.
    • 9'
      С левого фланга низом прострелил в штрафную соперника Кьеза, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 8'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ди Мария на ход Влаховичу, но тот не смог оторваться от Инасиу и потерял мяч.
    • 7'
      После навеса с угла поля головой пробил по воротам Коатес с линии вратарской, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      6'
      Диагональ исполнял Угарте в штрафную на ход Тринкану, но того опередил Бремер и вынес сферу головой на угловой.
    • 5'
      Убежал в контратаку по флангу Кьеза и подал на дальнюю штангу, но здесь пробить по воротам Ди Марии не удалось.
    • 4'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кьеза. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 3'
      Ушел от соперника по флангу Тринкан и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров здесь не смог пробить.
    • 3'
      Ворвался в штрафную соперника с правого фланга Ди Мария и пробил с острого угла, но мяч оказался точно в руках Адана.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ювентуса"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Ювентус

    Исход игры
    Спортинг Л
    27.4% (43)
    Ничья
    47.8% (75)
    Ювентус
    24.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.45% (41)
    Меньше
    65.55% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (60)
    2:1 Спортинг Л
    13.4% (21)
    1:2 Ювентус
    6.4% (10)
    1:0 Спортинг Л
    5.1% (8)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    0:1 Ювентус
    3.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
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    Ювентус
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