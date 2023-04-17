Стадион: Жозе Алваладе.
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История личных встреч
Спортинг Л
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|3
|0.6
|Коатес Себастьян
|2
|0.4
|Паулинью Жуан
|1
|0.2
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.2
|Эдвардс Маркус
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.8
|Влахович Душан
|2 (1)
|0.4
|Кьеза Федерико
|1
|0.2
|Гатти Федерико
|1
|0.2
|Костич Филип
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|2
|1
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влахович Душан
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
3
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Ювентус
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогнозы на матч Спортинг Л - Ювентус
Исход игры
Спортинг Л
32.7% (17)
Ничья
50% (26)
Ювентус
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (23)
2:1 Спортинг Л
25% (13)
1:2 Ювентус
7.7% (4)
1:0 Спортинг Л
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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