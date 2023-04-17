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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Спортинг Л
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 52
Спортинг Л 32.7% (17)
X 50% (26)
Ювентус 17.3% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Ювентус
3.35
3.30
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спортинг Л
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ВФЧ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 0.6
Коатес Себастьян 2 0.4
Паулинью Жуан 1 0.2
Инасиу Гонсалу 1 0.2
Эдвардс Маркус 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.8
Влахович Душан 2 (1) 0.4
Кьеза Федерико 1 0.2
Гатти Федерико 1 0.2
Костич Филип 0 0
Рабио Адриен 0 0
Фаджоли Николо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 2 1
Коатес Себастьян 2 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Танлонго Матео 1 0
Диоманде Усман 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влахович Душан 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Данило Луис 1 0
Рабио Адриен 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
3
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Ювентус

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Спортинг Л 32.7% (17)
    X 50% (26)
    Ювентус 17.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Ювентус
    3.35
    3.30
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спортинг Л - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Ювентус

    Исход игры
    Спортинг Л
    32.7% (17)
    Ничья
    50% (26)
    Ювентус
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.2% (23)
    2:1 Спортинг Л
    25% (13)
    1:2 Ювентус
    7.7% (4)
    1:0 Спортинг Л
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Спортинг Л
    Ювентус
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