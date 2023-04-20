Джозеф Окуму в своей штрафной в падении сыграл рукой, но там мяч отскочил ему туда от туловища. Видеоассистенты ведут беседу с главным арбитром.

Это пенальти в ворота "Гента"!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Лукас Пакета (с пенальти)! Почти в правую девятку послал мяч Пакета с 11-м, и не дотянулся до мяча Руф, хотя упал в нужную сторону.

Возможно, непросто теперь будет "Генту" отыграться, учитывая, что "Вест Хэм" хорошо выглядел в конце первого тайма и в начале второго.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Деклан Райс! В результативную контратаку убежали "молотобойцы" после отбора на своей половине поля. Райс сам отобрал мяча, потом подхватил его у Пакета, прорвался из центра поля почти до чужой вратарской и поразил правый нижний угол.

Когда "Гент" пропустил с пенальти, то пошёл сразу вперёд, вот и нарвался на контрвыпад.

Курт Зума в центральной части поля выносит мяч за боковую линию. Значит, аут вбросят футболисты бельгийского клуба.

Спокойно началась вторая половина встречи. Вдали от ворот проходит игра, и много аутов, то есть ничего интересного.

Есть, конечно, вероятность, что футбол дальше пойдёт вязкий, так как команды сделают ставку на дополнительное время, а если смотреть дальше, то на серию пенальти.

ПЕРЕКЛАДИНА! Джаррод Боуэн выкатил передачу с левой сторонык дальней штанге, а Владимир Цоуфал загнал мяч в верхнюю стойку.

После углового через некоторое время снова возникает момент у "Вест Хэма". Джаррод Боуэн пробивает низом в правый угол, и Дави Руф отражает мяч на новый корнер.

ШТАНГА! Здорово "Вест Хэм" давит! Потом ещё прострел был с левой стороны, но проскочил мимо мяча Джаррод Боуэн.

Свисток на перерыв при ничейном счёте 1:1.

Ну что, неплохой первый тайм получается, добротный такой, с хорошей борьбой. В любом случае всё решится после перерыва. Может, и не во втором тайме, а ещё позже.

Неточный заброс последовал у "Гента" в атаке на правый фланг - мяч пересёк боковую линию, то есть отправился в аут.

Майко Антонио впереди на левом фланге навалился на Джозефа Окуму, это был очевидный фол хозяев в нападении.

Майкл Антонио постарался, чтобы заработать аут в той же зоне. Эмерсон вбросил из-за боковой, и чуть позже Эмерсон прострелил за лицевую.

Проникающий пас пошёл на Майкла Антонио у "молотобойцев", но мяч спокойно прикатился к Дави Руфу.

Джаррод Боуэн подал угловой с левого края, а с подбора затем мощно приложился Деклан Райс, и после рикошета мяч забрал Дави Руф.

Ещё один корнер заработали хозяева на левом фланге. Тут с подбора с линии штрафной с лёта пробивал Майкл Антонио - была накрыта и его попытка.

Деклан Райс отдавал короткий пас в чужую штрафную, и сохранил мяч "Вест Хэм", заработавший аут на правом фланге.

Джаррод Боуэн головой пробивал из чужой штрафной - попал в соперника. В руку? По арбитру не видно, что он думает о назнчении пенальти.

40' У Деклана Райса немного соскользнула линза на глазу, но вроде ничего страшного, быстро поправил он её.

38' Итак, сравнялось положение команд по сумме двух матчей. 2:2 теперь счёт в рамках этого четвертьфинального противостояния.

37' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Майкл Антонио!

Джаррод Боуэн осуществил подачу справа со штрафного в район ближнего угла, и Майкл Антонио головой переправил мяч в сетку.

36' Алессио Кастро-Монтес задержал мяч рукой на левом фланге обороны. Соответственно, скоро будет штрафной удар у "молотобойцев".

35' "Вест Хэм", конечно, настроен спасать этот матч и путёвку в полуфинал, которая ускользнёт из его рук, если он проиграет.

34' Саид Бенрахма выполнил неточный навес примерно с левой линии штрафной площади - получилось за лицевую.

33' Цоуфал навешивал с правого края, а Антонио не дотянулся до мячу головой. Чуть позже Эмерсон пробил прилично в ближний угол, а Рауф перевёл сферу на угловой.

32' Деклан Райс в центре поля отдал поперечный пас влево на Курта Зума. Посмотрим, что будет дальше.

31' Джаррод Боуэн нарушает правила против Алессио Кастро-Монтеса, валя того на газон.

29' Уго Кейперс оказывается в положении "вне игры". Нужно было автору недавнего гола не заступать за воображаемую линию офсайда.

27' Посмотрим на реакцию "молотобойцев" на пропущенный мяч. Команда Дэвида Мойеса должна стараться исправить своё положение в матче.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Уго Кёйперс!

Гифт навесил справа, Матисс сделал короткую скидку, и Кейперс переправил мяч в сетку.

24' Подача следует в штрафную "Гента" от футболиста "Вест Хэма", и Дави Руф забирает мяч в свои перчатки.

23' Затягивается медицинская пауза. Арбитр будет иметь повод добавить к первому тайму приличное количество минут.

22' Цоуфалу и Кастро-Монтесу оказывается медицинская помощь в данное время.

21' По одному игроку из обеих команд лежит на футбольном поле. Потребовалось появление врачей на поле.

19' Гифт Орбан получает жёлтую карточку за выставленный локоть в верховой борьбе против Наифа Агера.

18' 47 на 53 - такова статистика мячом в первые 17 минут матча.

17' А вот теперь добивается штрафного Гифт Орбан для своей команды - Наиф Агер фолит против него.

16' Гифт Орбан оказывается сейчас в положении "вне игры".

15' Курт Зума пробивал головой после подачи из глубины поля - получилось выше створа.

14' Теперь же Майкл Антонио не по правилам действует в атаке против Джозефа Окуму.

13' Алессио Кастро-Монтес недозволенным способом останавливает Томаша Соучека с помощью подножки.

12' "Гент" показывает, что тоже умеет неплохо атаковать. Но не хватает остроты в нападении футболистам гостей.

11' Хон Хён-Сок допускает нарушение правил на Палмиере Эмерсоне.

9' Самуас Матисс отправил навес в чужую штрафную, а Уго Кёйперс со второго этажа не попал в створ.

8' Навес с правого края исполнили гости, и не удалось Орбану замкнуть эту подачу, пролетел мяч над Гифтом.

7' Напомним, что в первом матче в Бельгии между этими командами была зафиксирована ничья 1:1.

6' Томаш Соучек сфолил против Нуриу Фортуны. Небольшое нарушение правил со стороны футболиста "молотобойцев".

5' "Вест Хэм" играет в бордовой форме с фиолетовыми вставками, тогда как у "Гента" белая расцветка. Здесь всё предсказуемо.

4' Теперь и правым флангом провели атаку хозяева поля, снова визитёры смогли выстоять без момента у своих ворот.

3' Трудно предсказать, кто выйдет победителем этого противостояния. Вроде как чуть больше шансов у "Вест Хэма", поскольку он не проиграл в гостях в первом матче.

2' "Вест Хэм" сразу бросился в атаку, и серьёзное было давление на "Гент", однако справились с ним гости.