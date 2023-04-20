Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Гринфилд Орел
0'
18' Желтая карточкаОрбан Гифт
0:1
26' ГолКейперс Уго
1:1
37' ГолАнтонио Майкл
2:1
55' ПенальтиПакета Лукас
3:1
58' ГолРайс Деклан
Ход матча
18'
26'
0:1
37'
1:1
55'
2:1
58'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
220 Количество передач 227
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Фредди ПоттсПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
72 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Вест Хэм
Гент
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.42
|Скамакка Джанлука
|5
|0.42
|Антонио Майкл
|5
|0.42
|Бенрахма Саид
|2
|0.17
|Форнальс Пабло
|2
|0.17
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.17
|Соучек Томаш
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.08
|Дивин Мубама
|1
|0.08
|Ингс Дэнни
|1
|0.08
|Доусон Крэйг
|1
|0.08
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.5
|Орбан Гифт
|5
|0.42
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.17
|Хон Хён-Сок
|1
|0.08
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Годо Бруно
|1
|0.08
|Депуатр Лоран
|1
|0.08
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.08
|Фофанан Малик
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Огбонна Анджело
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Дивин Мубама
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Марре Сулейман
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Депуатр Лоран
|1
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
12
10
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
43%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
5
42%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
6
24%
6
35%
61-75
3
12%
2
12%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5
Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Гент
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
65
38
110
29
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:1 Гент
Исход игры
Вест Хэм
89.6% (112)
Ничья
8.8% (11)
Гент
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
34.4% (43)
2:0 Вест Хэм
24.8% (31)
1:0 Вест Хэм
21.6% (27)
1:1 Ничья
6.4% (8)
3:1 Вест Хэм
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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