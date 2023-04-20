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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Вест Хэм
3:1
Второй тайм: 62'
Гент
0'
18' Желтая карточка
Орбан Гифт
0:1
26' Гол
Кейперс Уго
1:1
37' Гол
Антонио Майкл
2:1
55' Пенальти
Пакета Лукас
3:1
58' Гол
Райс Деклан

Ход матча

18'
 
Орбан Гифт
26'
0:1
Кейперс Уго
(Самуаз Матисс)
37'
Антонио Майкл
(Боуэн Джаррод)
1:1
55'
Пакета Лукас
2:1
58'
Райс Деклан
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 220 Количество передач 227
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 125
Вест Хэм 89.6% (112)
X 8.8% (11)
Гент 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Гент
7.00
6.70
8.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
33
Руф
Дави
4
Пёнтковски
Камиль
2
Окуму
Джозеф
25
Фортуна
Нуриу
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
Вест Хэм
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Вест Хэм
Гент

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.42
Скамакка Джанлука 5 0.42
Антонио Майкл 5 0.42
Бенрахма Саид 2 0.17
Форнальс Пабло 2 0.17
Лансини Мануэль 2 (2) 0.17
Соучек Томаш 1 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.08
Дивин Мубама 1 0.08
Ингс Дэнни 1 0.08
Доусон Крэйг 1 0.08
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Пакета Лукас 0 0
Райс Деклан 0 0
Джонсон Бен 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 6 (1) 0.5
Орбан Гифт 5 0.42
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.17
Хон Хён-Сок 1 0.08
Кумс Свен 1 0.08
Годо Бруно 1 0.08
Депуатр Лоран 1 0.08
Юльсагер Эндрю 1 0.08
Фофанан Малик 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Хёуге Йенс 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Самуаз Матисс 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Огбонна Анджело 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Керер Тило 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 2 0
Марре Сулейман 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кумс Свен 1 0
Депуатр Лоран 1 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

12
10
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
43%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
5
42%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
6
24%
6
35%
61-75
3
12%
2
12%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5
Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Гент

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
3
2
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
7
6
5
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
1/4 финала
1 Гент
1 Вест Хэм
2 Базель
2 Ницца
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
4 Лех
6 Фиорентина
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Когда "Гент" пропустил с пенальти, то пошёл сразу вперёд, вот и нарвался на контрвыпад.
  • Описание гола
    58'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Деклан Райс!
    В результативную контратаку убежали "молотобойцы" после отбора на своей половине поля. Райс сам отобрал мяча, потом подхватил его у Пакета, прорвался из центра поля почти до чужой вратарской и поразил правый нижний угол.
  • 56'
    Возможно, непросто теперь будет "Генту" отыграться, учитывая, что "Вест Хэм" хорошо выглядел в конце первого тайма и в начале второго.
  • Пенальти
    55'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Лукас Пакета (с пенальти)!
    Почти в правую девятку послал мяч Пакета с 11-м, и не дотянулся до мяча Руф, хотя упал в нужную сторону.
  • Пенальти!
    55'
    Это пенальти в ворота "Гента"!
  • 54'
    Главный судья сам пошёл смотреть повтор.
  • Видеоповтор
    53'
    Джозеф Окуму в своей штрафной в падении сыграл рукой, но там мяч отскочил ему туда от туловища. Видеоассистенты ведут беседу с главным арбитром.
  • Штанга
    52'
    ШТАНГА! Здорово "Вест Хэм" давит! Потом ещё прострел был с левой стороны, но проскочил мимо мяча Джаррод Боуэн.
  • Опасный момент
    50'
    После углового через некоторое время снова возникает момент у "Вест Хэма". Джаррод Боуэн пробивает низом в правый угол, и Дави Руф отражает мяч на новый корнер. 
  • Штанга
    49'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Джаррод Боуэн выкатил передачу с левой сторонык дальней штанге, а Владимир Цоуфал загнал мяч в верхнюю стойку.
  • 48'
    Есть, конечно, вероятность, что футбол дальше пойдёт вязкий, так как команды сделают ставку на дополнительное время, а если смотреть дальше, то на серию пенальти.
  • 47'
    Спокойно началась вторая половина встречи. Вдали от ворот проходит игра, и много аутов, то есть ничего интересного.
  • 46'
    Курт Зума в центральной части поля выносит мяч за боковую линию. Значит, аут вбросят футболисты бельгийского клуба.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тамй начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв при ничейном счёте 1:1.
  • Бонусы букмекеров
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    • 45'
      Джаррод Боуэн головой пробивал из чужой штрафной - попал в соперника. В руку? По арбитру не видно, что он думает о назнчении пенальти.
    • 45'
      Деклан Райс отдавал короткий пас в чужую штрафную, и сохранил мяч "Вест Хэм", заработавший аут на правом фланге.
    • Угловой
      45'
      Ещё один корнер заработали хозяева на левом фланге. Тут с подбора с линии штрафной с лёта пробивал Майкл Антонио - была накрыта и его попытка.
    • Угловой
      45'
      Джаррод Боуэн подал угловой с левого края, а с подбора затем мощно приложился Деклан Райс, и после рикошета мяч забрал Дави Руф.
    • Дополнительное время
      45'
      +4 минуты.
    • 45'
      Проникающий пас пошёл на Майкла Антонио у "молотобойцев", но мяч спокойно прикатился к Дави Руфу.
    • 44'
      Майкл Антонио постарался, чтобы заработать аут в той же зоне. Эмерсон вбросил из-за боковой, и чуть позже Эмерсон прострелил за лицевую.
    • Фол, нарушение
      43'
      Майко Антонио впереди на левом фланге навалился на Джозефа Окуму, это был очевидный фол хозяев в нападении.
    • 42'
      Неточный заброс последовал у "Гента" в атаке на правый фланг - мяч пересёк боковую линию, то есть отправился в аут.
    • 41'
      Ну что, неплохой первый тайм получается, добротный такой, с хорошей борьбой. В любом случае всё решится после перерыва. Может, и не во втором тайме, а ещё позже.
    • 40'
      У Деклана Райса немного соскользнула линза на глазу, но вроде ничего страшного, быстро поправил он её.
    • 38'
      Итак, сравнялось положение команд по сумме двух матчей. 2:2 теперь счёт в рамках этого четвертьфинального противостояния.
    • Описание гола
      37'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Майкл Антонио!
      Джаррод Боуэн осуществил подачу справа со штрафного в район ближнего угла, и Майкл Антонио головой переправил мяч в сетку.
    • Фол, нарушение
      36'
      Алессио Кастро-Монтес задержал мяч рукой на левом фланге обороны. Соответственно, скоро будет штрафной удар у "молотобойцев".
    • 35'
      "Вест Хэм", конечно, настроен спасать этот матч и путёвку в полуфинал, которая ускользнёт из его рук, если он проиграет.
    • 34'
      Саид Бенрахма выполнил неточный навес примерно с левой линии штрафной площади - получилось за лицевую.
    • Опасный момент
      33'
      Цоуфал навешивал с правого края, а Антонио не дотянулся до мячу головой. Чуть позже Эмерсон пробил прилично в ближний угол, а Рауф перевёл сферу на угловой.
    • 32'
      Деклан Райс в центре поля отдал поперечный пас влево на Курта Зума. Посмотрим, что будет дальше.
    • Фол, нарушение
      31'
      Джаррод Боуэн нарушает правила против Алессио Кастро-Монтеса, валя того на газон.
    • Офсайд
      29'
      Уго Кейперс оказывается в положении "вне игры". Нужно было автору недавнего гола не заступать за воображаемую линию офсайда.
    • 27'
      Посмотрим на реакцию "молотобойцев" на пропущенный мяч. Команда Дэвида Мойеса должна стараться исправить своё положение в матче.
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Уго Кёйперс!
      Гифт навесил справа, Матисс сделал короткую скидку, и Кейперс переправил мяч в сетку.
    • 24'
      Подача следует в штрафную "Гента" от футболиста "Вест Хэма", и Дави Руф забирает мяч в свои перчатки.
    • 23'
      Затягивается медицинская пауза. Арбитр будет иметь повод добавить к первому тайму приличное количество минут.
    • 22'
      Цоуфалу и Кастро-Монтесу оказывается медицинская помощь в данное время.
    • Травма, повреждение
      21'
      По одному игроку из обеих команд лежит на футбольном поле. Потребовалось появление врачей на поле.
    • Желтая карточка
      19'
      Гифт Орбан получает жёлтую карточку за выставленный локоть в верховой борьбе против Наифа Агера.
    • 18'
      47 на 53 - такова статистика мячом в первые 17 минут матча.
    • Фол, нарушение
      17'
      А вот теперь добивается штрафного Гифт Орбан для своей команды - Наиф Агер фолит против него.
    • Офсайд
      16'
      Гифт Орбан оказывается сейчас в положении "вне игры".
    • Опасный момент
      15'
      Курт Зума пробивал головой после подачи из глубины поля - получилось выше створа.
    • Фол, нарушение
      14'
      Теперь же Майкл Антонио не по правилам действует в атаке против Джозефа Окуму.
    • Фол, нарушение
      13'
      Алессио Кастро-Монтес недозволенным способом останавливает Томаша Соучека с помощью подножки.
    • 12'
      "Гент" показывает, что тоже умеет неплохо атаковать. Но не хватает остроты в нападении футболистам гостей.
    • Фол, нарушение
      11'
       Хон Хён-Сок допускает нарушение правил на Палмиере Эмерсоне.
    • Опасный момент
      9'
      Самуас Матисс отправил навес в чужую штрафную, а Уго Кёйперс со второго этажа не попал в створ.
    • 8'
      Навес с правого края исполнили гости, и не удалось Орбану замкнуть эту подачу, пролетел мяч над Гифтом.
    • 7'
      Напомним, что в первом матче в Бельгии между этими командами была зафиксирована ничья 1:1.
    • Фол, нарушение
      6'
      Томаш Соучек сфолил против Нуриу Фортуны. Небольшое нарушение правил со стороны футболиста "молотобойцев".
    • 5'
      "Вест Хэм" играет в бордовой форме с фиолетовыми вставками, тогда как у "Гента" белая расцветка. Здесь всё предсказуемо.
    • 4'
      Теперь и правым флангом провели атаку хозяева поля, снова визитёры смогли выстоять без момента у своих ворот.
    • 3'
      Трудно предсказать, кто выйдет победителем этого противостояния. Вроде как чуть больше шансов у "Вест Хэма", поскольку он не проиграл в гостях в первом матче.
    • 2'
      "Вест Хэм" сразу бросился в атаку, и серьёзное было давление на "Гент", однако справились с ним гости.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Кумс Свен из команды Гент поставил подножку. Пострадал Боуэн Джаррод
    • 61'
      Орбан Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 48%, Гент: 52%.
    • 60'
      Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Вест Хэм начинает контратаку
    • 58'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Фантастический гол, где все сам сделал Райс Деклан!
    • 58'
      Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Гент пытается что-то создать.
    • 57'
      Гент идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Гент совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Гент контролирует мяч.
    • 56'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 51%, Гент: 49%.
    • Описание гола
      56'
      'Г О О О О О Л - Пакета Лукас из команды Вест Хэм забивает с пенальти! Он пробил левой. Дэйви Роф был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Фол, нарушение
      55'
      ПЕНАЛЬТИ! - Окуму Джозеф играет рукой в штрафной! Окуму Джозеф вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 54'
      После проверки VAR судья изменил решение - Вест Хэм пробьет пенальти!
    • 53'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 52'
      Окуму Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Окуму Джозеф из команды Гент перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Антонио Майкл нанес удар в каркас ворот!
    • 52'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Окуму Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Гент контролирует мяч.
    • 51'
      Кастро-Монтес Алессио из команды Гент перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 47%, Гент: 53%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Окуму Джозеф из команды Гент перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Руф Дави из команды Гент перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Пёнтковски Камиль успешно блокирует удар.
    • 50'
      Райс Деклан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Соучек Томаш и попал в перекладину!
    • 49'
      Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Гент контролирует мяч.
    • 48'
      Де Сар Жюльен выиграл воздушное противоборство у Антонио Майкл.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Матисс Самуас из команды Гент поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
    • 48'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 47'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 47'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Гент контролирует мяч.
    • 46'
      Гент совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Гент совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 3:1 Гент

    Исход игры
    Вест Хэм
    89.6% (112)
    Ничья
    8.8% (11)
    Гент
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    34.4% (43)
    2:0 Вест Хэм
    24.8% (31)
    1:0 Вест Хэм
    21.6% (27)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    3:1 Вест Хэм
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Гент
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