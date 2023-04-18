Стадион: Олимпийский (Лондон).
История личных встреч
Вест Хэм
Гент
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.45
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.45
|Антонио Майкл
|4
|0.36
|Бенрахма Саид
|2
|0.18
|Форнальс Пабло
|2
|0.18
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.18
|Соучек Томаш
|1
|0.09
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.09
|Дивин Мубама
|1
|0.09
|Ингс Дэнни
|1
|0.09
|Доусон Крэйг
|1
|0.09
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|5
|0.45
|Кейперс Уго
|5 (1)
|0.45
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.18
|Хон Хён-Сок
|1
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.09
|Годо Бруно
|1
|0.09
|Депуатр Лоран
|1
|0.09
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.09
|Фофанан Малик
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Огбонна Анджело
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Дивин Мубама
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Марре Сулейман
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Депуатр Лоран
|1
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
12
10
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
43%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
5
42%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
6
24%
6
35%
61-75
3
12%
2
12%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5
Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Гент
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
65
38
110
29
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогнозы на матч Вест Хэм - Гент
Исход игры
Вест Хэм
88.2% (45)
Ничья
11.8% (6)
Гент
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
51.02% (25)
Нет
48.98% (24)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
39.2% (20)
2:0 Вест Хэм
29.4% (15)
1:0 Вест Хэм
13.7% (7)
1:1 Ничья
7.8% (4)
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