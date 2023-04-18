  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
Гент
Прогнозы 51
Вест Хэм 88.2% (45)
X 11.8% (6)
Гент 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Гент
5.20
4.10
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вест Хэм
Гент

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.45
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.45
Антонио Майкл 4 0.36
Бенрахма Саид 2 0.18
Форнальс Пабло 2 0.18
Лансини Мануэль 2 (2) 0.18
Соучек Томаш 1 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.09
Дивин Мубама 1 0.09
Ингс Дэнни 1 0.09
Доусон Крэйг 1 0.09
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Пакета Лукас 0 0
Райс Деклан 0 0
Джонсон Бен 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 5 0.45
Кейперс Уго 5 (1) 0.45
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.18
Хон Хён-Сок 1 0.09
Кумс Свен 1 0.09
Годо Бруно 1 0.09
Депуатр Лоран 1 0.09
Юльсагер Эндрю 1 0.09
Фофанан Малик 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Хёуге Йенс 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Огбонна Анджело 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Керер Тило 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 2 0
Марре Сулейман 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кумс Свен 1 0
Депуатр Лоран 1 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

12
10
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
43%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
5
42%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
6
24%
6
35%
61-75
3
12%
2
12%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5
Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Гент

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
3
2
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
7
6
5
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
1 Гент
1 Вест Хэм
1 Лех
4 Фиорентина
2 Базель
2 Ницца
2 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Гент от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Вест Хэм 88.2% (45)
    X 11.8% (6)
    Гент 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Гент
    5.20
    4.10
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм - Гент онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Вест Хэм - Гент

    Исход игры
    Вест Хэм
    88.2% (45)
    Ничья
    11.8% (6)
    Гент
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    51.02% (25)
    Нет
    48.98% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    39.2% (20)
    2:0 Вест Хэм
    29.4% (15)
    1:0 Вест Хэм
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вест Хэм
    Гент
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     