Каземиро сорвал атаку своего соперника. В итоге желтая карточка для игрока "МЮ" за фол против Гуделя, которому изрядно досталось.

Сусо пытался на правом краю пробросить мяч себе на ход, но явно двоих соперников пройти было сложно. Слишком массивная оборона манчестерцев.

Вегхорст на двоих соперников пошел. Пытался он заработать угловой удар на правом краю, но в обороне Акунья отработал наилучшим образом.

Получил Антони карточку за фол против Акуньи, которому буквально наступил на пятку. Судейский корпус снова фиксирует нарушение правил. Много свистков.

Окампос снова сумел заработать аут. На правом краю он убрал на замахе соперника, после чего заработал для своего коллектива вбрасывание. Просит Лукас болельщиков поддержать "Севилью".

Каземиро пробивает фактически с линии штрафной по рамке соперника - прыгает за снарядом голкипер, который отражает мяч в сторону от рамки.

Цепляет Вегхорст в центре поля сейчас Ракитича, после чего тут с криками падает на газон. Болельщики недовольны, и их можно понять, конечно же.

Теперь "МЮ" нужно идти вперед и пытаться отчаянно забить два мяча. А ведь время тает. С каждой минутой его все меньше становится.

Шоу с левого края выполнял передачу на партнера, которому добраться до снаряда никто не позволил. Мяч за пределы поля улетел. От ворот судья показал.

Ничего себе! Снова подача с левого края следует на дальнюю штангу ворот "МЮ", де Хеа руками отбивает сферу в сторону, и снова на угловой.

МОМЕНТИЩЕ! Снова угловой разыграли футболисты "Севильи". Мяч мечется по вратарской, и только чудом Окампос и Гудель его не переправляют в сетку ворот соперника. Чуть ли не костьми под эти удары ложатся защитники.

Шоу получает мяч на левом фланге, простреливает снаряд на ближнюю штангу, но попадает в ногу защитнику, после чего снаряд вылетает за лицевую линию. Еще один угловой.

Вегхорст вместо Марсьяля на поле появился. Антони сегодня провел ужасные 55 минут в поединке. Ничем 9-й номер манчестерцев не запомнился.

Мне кажется, что сейчас будет давить "МЮ". Времени на игру остается немало, еще более часа, так что большое количество стандартов и ударов мы с вами увидим.

Антони пошел на правом фланге в обводку. Выполнял он передачу в центр на партнера, которого на долю секунды опередил Гудель, выбив сферу подальше от рамки.

Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Судя по титрам, в перерыве вместо инертного Санчо на поле появился Рэшфорд. Да, увидел Маркуса я уже на поле. Действительно эта ротация состоялась. Еще Шоу вместо Уана-Биассаки появился.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАДЕ! 2:0! Ракитич от углового флага, с правого края подал мяч на дальнюю штангу. Красиво Баде головой по дуге направил мяч в угол, и сфера влетела в сетку! Красота!

Санчо упал сейчас на газон, но не было фола против него, ведь в подкате против игрока "Юнайтед" было сыграно выше всяческих похвал.

Пробросил Сусо мяч мимо Линделёфа, и тот все же зацепил по ноге игрока "Севильи". Опасный штрафной "нервионцы" заработали. Смотрим.

Четыре минуты у нас судья добавил к основному времени первого тайма.

В итоге Сусо прямо в руки де Хеа навес выполнил. Сыграл на выходе голкипер "красных дьяволов". Сыграно уверенно и надежно.

Первый угловой после удара Каземиро в защитника сейчас заработали манчестерцы. Эриксен выполнил подачу, но с ней справились защитники.

МОМЕНТИЩЕ! Ракитич! Мощный удар из-за пределов штрафной Иван выполняет - мяч летит по центру, и Каземиро успевает каким-то чудом до снаряда добраться. Угловой!

Все! "Юнайтед" отбивается, и после первого тайма судейский свисток фиксирует счет 1:0 в пользу "Севильи". Второй тайм обещает быть жарким.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОКАМПОС! 2:0!

Но офсайд у Акуньи фиксируется! Именно он простреливал в центр на Лукаса, и тот четко приложился в правый от себя угол, отправив мяч фактически в "девятку". Через повтор судьи определяют "вне игры". Счет - 1:0.

39' СУСО! Пробил он по воротам соперника, но попал в руку Линделёфа. Рефери не стал останавливать игру, ведь в данной ситуации мяч остался у севильцев.

38' А теперь Ламела пошел в дриблинг. Ему удалось нанести удар по воротам соперника, но прямо по позиции де Хеа. Тот спокойно поймал сферу в перчатки.

37' Сусо отдал передачу сейчас на левый край, но слишком сильным удар получился в исполнении игрока "Севильи". Не дошла сфера до створа.

36' Снова отрабатывает в обороне Окампос, который в борьбе с Далотом зарабатывает право ввести мяч из-за боковой. Позиционно здорово испанцы играют.

35' МОМЕНТ! Подача с правого края от Антони, и Каземиро выполняет удар головой по рамке, но мяч направил сферу намного выше цели. Неточно получилось!

33' Явно растерянной выглядит атака "МЮ". Марсьяль у нас фолит против Окампоса. Лукас здорово подставился под соперника и собрал на себе очередной фол.

32' Забитцера явно валят на газон. Фернандо сносит игроки "МЮ". 15-й номер новый стандарт зарабатывает для своего коллектива в этой ситуации.

31' Что Санчо, что Антони, пока у "МЮ" в атаке совсем выглядят безмолвными. Хочется уже увидеть тот "Манчестер Юнайтед", к которому мы привыкли в этом сезоне.

30' Ракитич поторопился сейчас и после передачи Эн-Несири нанес совсем неточный удар в сторону ворот противника. Мяч полетел намного правее цели, низом, да еще и не слишком точно.

28' Сусо на поле появился вместо Маркана. Стало быть, он уйдет в центр поля, а Гудель отправится на позицию защитника. Больше "рабон" мы не увидим в его исполнении сегодня?

27' Маркан получил повреждение в столкновении с соперником. Продолжить встречу для него будет крайне непросто. Вполне вероятно, что футболиста заменят.

26' МОМЕНТИЩЕ! Гудель "рабоной" с левого края отдал передачу на Эн-Несири. Тот красиво головой сбросил мяч на Окампоса, но Лукаса на долю секунды опередил де Хеа!

24' Ламела под давлением отдал слишком сильный пас на партнера, но тому не удалось принять слишком скоростную передачу. Сфера за пределы поля вылетела.

23' "МЮ" на своей половине поля мяч перекатывает. Игроки "красных дьяволов" уже раз пять на де Хеа мяч пасовали. Неужели нет вариантов впереди?

22' Маркан теперь нарушает правила в атаке. Каземиро досталось по ногам. Поднялся бразилец с газона, все с ним в порядке. Можно встречу продолжать.

21' Забитцер сейчас сбил Маркана на половине поля соперника. В итоге получил устное предупреждение от рефери футболист "МЮ".

20' Окампос с правого края штрафной прострелил сейчас прострелил мяч, но попал в Далота. Тут тоже нет углового? Весьма странное решение судьи!

19' Окампос на правом краю штрафной подключался к атаке своей команды, но перевод в его адрес не получился. Мяч за пределы поля улетел. За лицевую линию.

18' Антони после розыгрыша стандартного положения пробивал по воротам соперника, но мяч не лег на ногу игроку. Улетела сфера намного правее цели по итогу.

17' Акунья сейчас на фланге отработал в обороне против Антони, но явно рукой он себе подыгрывает в этой ситуации. Все видит судья. Все фиксирует.

16' Ракитич два кряду удара по воротам соперника сейчас наносил. В итоге оба раза принимает мяч на себя защитник "Манчестер Юнайтед".

15' Навас получил мяч на правом фланге. Не стал он подавать мяч в штрафную, а покатил на партнера, который выкатил сферу Ракитичу. Ивана уже снесли на газон соперники. Нарушение правил! Стандарт, кстати говоря, опасный.

13' Эриксен сейчас пас отдал на левый край, но снова сильно. Мяч улетает от ноги игрока "МЮ" за пределы поля. Пока слишком сумбурно действует датчанин.

12' У Антони сейчас слетела с ноги бутса. Быстро нацепил обувь футболист "МЮ" и даже успел отдать передачу вперед. Никто из партнеров до мяча добраться не успел.

11' Снова Магуайр играет в обороне, но теперь мяч выбивает он на партнера, которого накрывают соперники, играя в подкате и выбивая сферу за пределы поля.

10' Ламела сейчас постарался в отборе, да явно перестарался. По ноге Каземиро прилетел удар. С криком упал на газон футболист, который заработал штрафной удар.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭН-НЕСИРИ! 1:0!

Забивает "Севилья"! Магуайр в своем стиле! Де Хеа отдал сейчас передачу на своего партнера, который завозился со снарядом. В итоге втрое на игрока напали футболисты и покатил мяч Ламела на Эн-Несири, который четким и точным ударом поразил левый нижний угол ворот гостей.

8' Антони на правом фланге получил мяч, покатил сферу на Забитцера, и тот не смог укротить сферу в борьбе с одним из защитников "Севильи".

7' Магуайр отдал передачу далеко вперед - крайне неточным был этот пас. Снаряд в руки голкиперу "Севильи" прилетел. Кипер сыграл надежно.

6' Колдуют врачи сейчас над Забитцером, которому оказывается медицинская помощью. Думаю, что на поле игрок "Манчестер Юнайтед" вернется.

5' Забитцер оказывается сейчас на газоне. Явные проблемы со здоровьем у игрока "МЮ". Маркао слишком грубом его толкнул, и игрок манчестерской команды едва в скамейку игроков "Севильи" не влетел. Штрафной в пользу англичан.

4' Марсьяль по левому краю пытался разогнать атаку своей команды. Простреливал он мяч в центр штрафной, но на выходе уверенно сыграл голкипер, забравший мяч в свои перчатки.

3' Ракитич простреливал мяч с левого края, мяч попал в ногу защитнику, прилетел снова в ногу Ивану, и уже от колена защитника "МЮ" за пределы поля улетел. Рефери не определяет углового, от ворот.

2' Футболисты "Севильи" сегодня предстали на поле в белых цветах, а игроки "Манчестер Юнайтед" вышли на футбольный газон в красно-черном обмундировании.