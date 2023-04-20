Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Диаш Артур Соареш
2:0
Второй тайм: 63'
0'
1:0
8' ГолЭн-Несири Юссеф
40' Undefined phrase: football_event_Окампос Лукас
2:0
47' ГолБаде Луак
56' Желтая карточкаКаземиро Карлос
59' Желтая карточкаАнтони
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
1:0
40'
47'
2:0
56'
59'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
139 Количество передач 168
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
20
Далот
Диогу
21
Антони
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
44 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
12 Мир РафаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Батлэнд ДжекВратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Витек Радек
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Манчестер Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.33
|Ламела Эрик
|1
|0.17
|Окампос Лукас
|1
|0.17
|Гудель Неманья
|1
|0.17
|Хордан Хоан
|1
|0.17
|Баде Луак
|1
|0.17
|Ракитич Иван
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|6
|0.5
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|0.17
|Антони
|2
|0.17
|Забитцер Марсель
|2
|0.17
|Фернандеш Бруну
|1
|0.08
|Марсьяль Антони
|1
|0.08
|Фред Сантос
|1
|0.08
|Мактоминай Скотт
|1
|0.08
|Вегхорст Ваут
|1
|0.08
|Далот Диогу
|1
|0.08
|Санчо Джедон
|1
|0.08
|Гарначо Алехандро
|1
|0.08
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Пельистри Факундо
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Антони
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
14
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
15
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
5
22
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
20%
2
9%
31-45
3
60%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
20%
6
27%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2
Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1
Результаты матчей
Севилья
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Севилья
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
101
32
74
14
38
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 2:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Севилья
20.6% (36)
Ничья
22.9% (40)
Манчестер Юнайтед
56.6% (99)
Тотал 2.5
Больше
66.12% (80)
Меньше
33.88% (41)
Обе команды забьют
Да
87.6% (106)
Нет
12.4% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
29.7% (52)
1:1 Ничья
15.4% (27)
2:1 Севилья
9.1% (16)
0:1 Манчестер Юнайтед
4% (7)
2:2 Ничья
2.9% (5)
1:0 Севилья
2.3% (4)
3:1 Севилья
1.7% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
1.7% (3)
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