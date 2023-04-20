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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Севилья
2:0
Второй тайм: 63'
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Эн-Несири Юссеф
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Окампос Лукас
2:0
47' Гол
Баде Луак
56' Желтая карточка
Каземиро Карлос
59' Желтая карточка
Антони
Гол Акунья отменили после просмт...
Опасный удар Сусо (видео). Лига ...
Ван-Биссака создает момент (виде...

Ход матча

8'
Эн-Несири Юссеф
(Ламела Эрик)
1:0
29'
Сусо Хесус
Маркан Маркос
 
40'
Окампос Лукас
 
46'
 
Рэшфорд Маркус
Санчо Джедон
46'
 
Шоу Люк
Уан-Биссака Аарон
47'
Баде Луак
(Ракитич Иван)
2:0
54'
 
Вегхорст Ваут
Марсьяль Антони
56'
 
Каземиро Карлос
59'
 
Антони

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 139 Количество передач 168
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 174
Севилья 20.7% (36)
X 23% (40)
Манчестер Юнайтед 56.3% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.75
7.80
6.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
23
Маркан
Маркос
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
6
Гудель
Неманья
55
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
2
Линделоф
Виктор
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
15
Забитцер
Марсель
25
Санчо
Джедон
9
Марсьяль
Антони
Севилья
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Манчестер Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 2 0.33
Ламела Эрик 1 0.17
Окампос Лукас 1 0.17
Гудель Неманья 1 0.17
Хордан Хоан 1 0.17
Баде Луак 1 0.17
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 6 0.5
Роналду Криштиану 2 (1) 0.17
Антони 2 0.17
Забитцер Марсель 2 0.17
Фернандеш Бруну 1 0.08
Марсьяль Антони 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Мактоминай Скотт 1 0.08
Вегхорст Ваут 1 0.08
Далот Диогу 1 0.08
Санчо Джедон 1 0.08
Гарначо Алехандро 1 0.08
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0
Каземиро Карлос 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 0
Гудель Неманья 2 0
Акунья Маркос 2 0
Ракитич Иван 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Хиль Бриан 1 0
Баде Луак 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Пельистри Факундо 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Антони 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Шоу Люк 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Фред Сантос 1 0
Далот Диогу 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
14
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
15

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

5
22
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
20%
2
9%
31-45
3
60%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
20%
6
27%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2
Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1

Результаты матчей

Севилья
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Севилья
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
10
1
3
2
1.5
7
4
1
4
2.5
3
8
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    65'
    Цепляет Вегхорст в центре поля сейчас Ракитича, после чего тут с криками падает на газон. Болельщики недовольны, и их можно понять, конечно же.
  • 64'
    Каземиро пробивает фактически с линии штрафной по рамке соперника - прыгает за снарядом голкипер, который отражает мяч в сторону от рамки.
  • 63'
    Окампос снова сумел заработать аут. На правом краю он убрал на замахе соперника, после чего заработал для своего коллектива вбрасывание. Просит Лукас болельщиков поддержать "Севилью".
  • Желтая карточка
    61'
    Получил Антони карточку за фол против Акуньи, которому буквально наступил на пятку. Судейский корпус снова фиксирует нарушение правил. Много свистков. 
  • 60'
    Вегхорст на двоих соперников пошел. Пытался он заработать угловой удар на правом краю, но в обороне Акунья отработал наилучшим образом. 
  • 59'
    Сусо пытался на правом краю пробросить мяч себе на ход, но явно двоих соперников пройти было сложно. Слишком массивная оборона манчестерцев. 
  • Желтая карточка
    58'
    Каземиро сорвал атаку своего соперника. В итоге желтая карточка для игрока "МЮ" за фол против Гуделя, которому изрядно досталось.
  • 57'
    Антони пошел на правом фланге в обводку. Выполнял он передачу в центр на партнера, которого на долю секунды опередил Гудель, выбив сферу подальше от рамки.
  • 56'
    Мне кажется, что сейчас будет давить "МЮ". Времени на игру остается немало, еще более часа, так что большое количество стандартов и ударов мы с вами увидим.
  • Замена
    55'
    Вегхорст вместо Марсьяля на поле появился. Антони сегодня провел ужасные 55 минут в поединке. Ничем 9-й номер манчестерцев не запомнился. 
  • Угловой
    54'
    Шоу получает мяч на левом фланге, простреливает снаряд на ближнюю штангу, но попадает в ногу защитнику, после чего снаряд вылетает за лицевую линию. Еще один угловой.
  • Угловой
    53'
    МОМЕНТИЩЕ! Снова угловой разыграли футболисты "Севильи". Мяч мечется по вратарской, и только чудом Окампос и Гудель его не переправляют в сетку ворот соперника. Чуть ли не костьми под эти удары ложатся защитники.
  • Угловой
    51'
    Ничего себе! Снова подача с левого края следует на дальнюю штангу ворот "МЮ", де Хеа руками отбивает сферу в сторону, и снова на угловой. 
  • 50'
    Шоу с левого края выполнял передачу на партнера, которому добраться до снаряда никто не позволил. Мяч за пределы поля улетел. От ворот судья показал. 
  • 49'
    Теперь "МЮ" нужно идти вперед и пытаться отчаянно забить два мяча. А ведь время тает. С каждой минутой его все меньше становится. 
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    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАДЕ! 2:0!
      Ракитич от углового флага, с правого края подал мяч на дальнюю штангу. Красиво Баде головой по дуге направил мяч в угол, и сфера влетела в сетку! Красота!
    • Замена
      47'
      Судя по титрам, в перерыве вместо инертного Санчо на поле появился Рэшфорд. Да, увидел Маркуса я уже на поле. Действительно эта ротация состоялась. Еще Шоу вместо Уана-Биассаки появился.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Все! "Юнайтед" отбивается, и после первого тайма судейский свисток фиксирует счет 1:0 в пользу "Севильи". Второй тайм обещает быть жарким.
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТИЩЕ! Ракитич! Мощный удар из-за пределов штрафной Иван выполняет - мяч летит по центру, и Каземиро успевает каким-то чудом до снаряда добраться. Угловой!
    • Угловой
      45'
      Первый угловой после удара Каземиро в защитника сейчас заработали манчестерцы. Эриксен выполнил подачу, но с ней справились защитники.
    • 45'
      В итоге Сусо прямо в руки де Хеа навес выполнил. Сыграл на выходе голкипер "красных дьяволов". Сыграно уверенно и надежно.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты у нас судья добавил к основному времени первого тайма.
    • Фол, нарушение
      44'
      Пробросил Сусо мяч мимо Линделёфа, и тот все же зацепил по ноге игрока "Севильи". Опасный штрафной "нервионцы" заработали. Смотрим.
    • 42'
      Санчо упал сейчас на газон, но не было фола против него, ведь в подкате против игрока "Юнайтед" было сыграно выше всяческих похвал.
    • Офсайд
      41'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОКАМПОС! 2:0!
      Но офсайд у Акуньи фиксируется! Именно он простреливал в центр на Лукаса, и тот четко приложился в правый от себя угол, отправив мяч фактически в "девятку". Через повтор судьи определяют "вне игры". Счет - 1:0.
    • Опасный момент
      39'
      СУСО! Пробил он по воротам соперника, но попал в руку Линделёфа. Рефери не стал останавливать игру, ведь в данной ситуации мяч остался у севильцев. 
    • 38'
      А теперь Ламела пошел в дриблинг. Ему удалось нанести удар по воротам соперника, но прямо по позиции де Хеа. Тот спокойно поймал сферу в перчатки.
    • 37'
      Сусо отдал передачу сейчас на левый край, но слишком сильным удар получился в исполнении игрока "Севильи". Не дошла сфера до створа.
    • 36'
      Снова отрабатывает в обороне Окампос, который в борьбе с Далотом зарабатывает право ввести мяч из-за боковой. Позиционно здорово испанцы играют.
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТ! Подача с правого края от Антони, и Каземиро выполняет удар головой по рамке, но мяч направил сферу намного выше цели. Неточно получилось!
    • Фол, нарушение
      33'
      Явно растерянной выглядит атака "МЮ". Марсьяль у нас фолит против Окампоса. Лукас здорово подставился под соперника и собрал на себе очередной фол.
    • Фол, нарушение
      32'
      Забитцера явно валят на газон. Фернандо сносит игроки "МЮ". 15-й номер новый стандарт зарабатывает для своего коллектива в этой ситуации.
    • 31'
      Что Санчо, что Антони, пока у "МЮ" в атаке совсем выглядят безмолвными. Хочется уже увидеть тот "Манчестер Юнайтед", к которому мы привыкли в этом сезоне.
    • 30'
      Ракитич поторопился сейчас и после передачи Эн-Несири нанес совсем неточный удар в сторону ворот противника. Мяч полетел намного правее цели, низом, да еще и не слишком точно.
    • Замена
      28'
      Сусо на поле появился вместо Маркана. Стало быть, он уйдет в центр поля, а Гудель отправится на позицию защитника. Больше "рабон" мы не увидим в его исполнении сегодня?
    • Травма, повреждение
      27'
      Маркан получил повреждение в столкновении с соперником. Продолжить встречу для него будет крайне непросто. Вполне вероятно, что футболиста заменят. 
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТИЩЕ! Гудель "рабоной" с левого края отдал передачу на Эн-Несири. Тот красиво головой сбросил мяч на Окампоса, но Лукаса на долю секунды опередил де Хеа!
    • 24'
      Ламела под давлением отдал слишком сильный пас на партнера, но тому не удалось принять слишком скоростную передачу. Сфера за пределы поля вылетела. 
    • 23'
      "МЮ" на своей половине поля мяч перекатывает. Игроки "красных дьяволов" уже раз пять на де Хеа мяч пасовали. Неужели нет вариантов впереди?
    • Фол, нарушение
      22'
      Маркан теперь нарушает правила в атаке. Каземиро досталось по ногам. Поднялся бразилец с газона, все с ним в порядке. Можно встречу продолжать.
    • Фол, нарушение
      21'
      Забитцер сейчас сбил Маркана на половине поля соперника. В итоге получил устное предупреждение от рефери футболист "МЮ".
    • 20'
      Окампос с правого края штрафной прострелил сейчас прострелил мяч, но попал в Далота. Тут тоже нет углового? Весьма странное решение судьи!
    • 19'
      Окампос на правом краю штрафной подключался к атаке своей команды, но перевод в его адрес не получился. Мяч за пределы поля улетел. За лицевую линию.
    • 18'
      Антони после розыгрыша стандартного положения пробивал по воротам соперника, но мяч не лег на ногу игроку. Улетела сфера намного правее цели по итогу. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Акунья сейчас на фланге отработал в обороне против Антони, но явно рукой он себе подыгрывает в этой ситуации. Все видит судья. Все фиксирует. 
    • 16'
      Ракитич два кряду удара по воротам соперника сейчас наносил. В итоге оба раза принимает мяч на себя защитник "Манчестер Юнайтед". 
    • Фол, нарушение
      15'
      Навас получил мяч на правом фланге. Не стал он подавать мяч в штрафную, а покатил на партнера, который выкатил сферу Ракитичу. Ивана уже снесли на газон соперники. Нарушение правил! Стандарт, кстати говоря, опасный. 
    • 13'
      Эриксен сейчас пас отдал на левый край, но снова сильно. Мяч улетает от ноги игрока "МЮ" за пределы поля. Пока слишком сумбурно действует датчанин. 
    • 12'
      У Антони сейчас слетела с ноги бутса. Быстро нацепил обувь футболист "МЮ" и даже успел отдать передачу вперед. Никто из партнеров до мяча добраться не успел.
    • 11'
      Снова Магуайр играет в обороне, но теперь мяч выбивает он на партнера, которого накрывают соперники, играя в подкате и выбивая сферу за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ламела сейчас постарался в отборе, да явно перестарался. По ноге Каземиро прилетел удар. С криком упал на газон футболист, который заработал штрафной удар. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭН-НЕСИРИ! 1:0!
      Забивает "Севилья"! Магуайр в своем стиле! Де Хеа отдал сейчас передачу на своего партнера, который завозился со снарядом. В итоге втрое на игрока напали футболисты и покатил мяч Ламела на Эн-Несири, который четким и точным ударом поразил левый нижний угол ворот гостей.
    • 8'
      Антони на правом фланге получил мяч, покатил сферу на Забитцера, и тот не смог укротить сферу в борьбе с одним из защитников "Севильи".
    • 7'
      Магуайр отдал передачу далеко вперед - крайне неточным был этот пас. Снаряд в руки голкиперу "Севильи" прилетел. Кипер сыграл надежно.
    • Травма, повреждение
      6'
      Колдуют врачи сейчас над Забитцером, которому оказывается медицинская помощью. Думаю, что на поле игрок "Манчестер Юнайтед" вернется.
    • Фол, нарушение
      5'
      Забитцер оказывается сейчас на газоне. Явные проблемы со здоровьем у игрока "МЮ". Маркао слишком грубом его толкнул, и игрок манчестерской команды едва в скамейку игроков "Севильи" не влетел. Штрафной в пользу англичан. 
    • 4'
      Марсьяль по левому краю пытался разогнать атаку своей команды. Простреливал он мяч в центр штрафной, но на выходе уверенно сыграл голкипер, забравший мяч в свои перчатки. 
    • 3'
      Ракитич простреливал мяч с левого края, мяч попал в ногу защитнику, прилетел снова в ногу Ивану, и уже от колена защитника "МЮ" за пределы поля улетел. Рефери не определяет углового, от ворот.
    • 2'
      Футболисты "Севильи" сегодня предстали на поле в белых цветах, а игроки "Манчестер Юнайтед" вышли на футбольный газон в красно-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! С центра поля снаряд разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед". Удачи командам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 2:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Севилья
    20.6% (36)
    Ничья
    22.9% (40)
    Манчестер Юнайтед
    56.6% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.12% (80)
    Меньше
    33.88% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    87.6% (106)
    Нет
    12.4% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    29.7% (52)
    1:1 Ничья
    15.4% (27)
    2:1 Севилья
    9.1% (16)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4% (7)
    2:2 Ничья
    2.9% (5)
    1:0 Севилья
    2.3% (4)
    3:1 Севилья
    1.7% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    1.7% (3)
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