Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Тейлор Энтони
0'
12' Желтая карточкаХартман Квилиндси
18' Желтая карточкаВиффер Матс
34' Желтая карточкаЛьоренте Диего
34' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
39' Желтая карточкаХименес Сантьяго Томас
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
34'
60'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
175 Количество передач 215
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Лопес МаркосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Фейеноорд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (2)
|0.25
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.25
|Белотти Андреа
|3
|0.25
|Абрахам Тэмми
|1
|0.08
|Дзаньоло Николо
|1
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.08
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|5 (1)
|0.5
|Идрисси Уссама
|3
|0.3
|Кекчю Оркун
|3 (2)
|0.3
|Джаханбахш Алиреза
|3
|0.3
|Ганцко Давид
|2
|0.2
|Перейра Данило II
|2
|0.2
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.1
|Виффер Матс
|1
|0.1
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0.1
|Тимбер Квинтен
|1
|0.1
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|0
|0
|Волемарк Патрик
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
|Хартман Квилиндси
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Матич Неманья
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виффер Матс
|3
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|Хартман Квилиндси
|1
|0
Результаты матчей
Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
17
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
22
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
5
29%
29%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
33%
1
6%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
29%
6
27%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0
Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3
Результаты матчей
Рома
Фейеноорд
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рома
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
81
56
54
29
27
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 1:0 Фейеноорд
Исход игры
Рома
81% (115)
Ничья
14.8% (21)
Фейеноорд
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.92% (53)
Меньше
55.08% (65)
Обе команды забьют
Да
55.93% (66)
Нет
44.07% (52)
Популярный счёт
2:1 Рома
33.8% (48)
2:0 Рома
18.3% (26)
1:0 Рома
15.5% (22)
1:1 Ничья
9.9% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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