Аут на правом фланге атаки заработали гости из Роттердама. Мяч был доставлен в штрафную площадку, но защитники "Ромы" бить по воротам не позволяют.

Снова пошли апелляции к Энтони Тэйлору, касательно якобы игры рукой защитника "Ромы" в своей штрафной площади. Слишком футболисты хотят что-то выпросить, вместо того, чтобы добиваться.

Угловой на левом фланге в ответной атаке заработали римляне, стараниями Спинаццолы. Подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, но там Хименес совершил вынос мяча в аут.

Матич смело пошёл в чужую штрафную площадку на нескольких соперников, но те оттеснили его от мяча, так что игровой снаряд без проблем оказался в руках Бейло.

Снова после мощного начала тайма мяч начинает всё меньше держаться под контролем "Ромы". "Фейеноорд" даже не помышляет о том, чтобы сидеть в глухой обороны и удерживать своё минимальное преимущество в один мяч.

Жозе Моуринью после очередной потери мяча своими футболистами просто вышел на поле, чтобы постараться докричаться до кого-то. Очень переживает опытный португальский специалист.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Леонардо Спинаццола!!! Аут с правого фланга вбросили римляне, где Белотти и Кристанте навязали борьбу, так что мяч срикошетил левее на Спинаццолу, а тот несильным корявым ударом пробил точно в дальний нижний угол.

ОПАСНО! Залевски прострелил с правого фланга на линию вратарской площади на Пеллегрини, но тот в одно касание пробил в ближнюю штангу.

Угловой с правого фланга подали хозяева, но роттердамцы смогли отбиться. Подбор остаётся за "Ромой", там что будет атака вторым темпом.

После заброса из глубины поля мяч попал в плечо Ганцко. Римляне хотят пенальти, считая, что это рука, но за такое 11-метровые удары не ставят.

Ещё один угловой с правого фланга подали римляне. Последовала скидка на дальнюю штангу на Льоренте, который попытался пробить в падении через себя, но до мяча головой добрался защитник.

Штрафной удар на левом фланге теперь заработала "волчица". Подача от Пеллегрини последовала в штрафную площадку, но высокие футболисты "Фейеноорда" царствуют в воздухе в своих владениях.

Максимально агрессивно старается играть "Рома" во втором тайме. Явно хочет итальянская команда забить как можно скорее, чтобы сравнять счёт в противостоянии и действовать спокойней в оставшееся до конца второго тайма время.

Первой контратакой сейчас огрызнулись голландцы, сумев заработать угловой на левом фланге. От флажка подача последовала от Кекчу во вратарскую площадь, но там спокойно мяч забрал на выходе Патрисиу.

Пошла разминаться группа запасных игроков "Ромы". В числе разогревающихся футболистов Пауло Дибала. Не в лучшей готовности сейчас аргентинец, но, видимо, Моуринью решится всё же сделать ставку на его талант.

Опасный штрафной удар теперь римляне заработали прямо по центральной оси в 23 метрах от ворот соперника. Отсюда надо просто мастерски исполнить удар.

Пеллегрини бесхитростно выстрелил на силу, сумев только проверить на прочность стенку из игроков роттердамского клуба.

Шиманьски из-за пределов штрафной площади с левой ноги опасно выстрелил по воротам - Патрисиу, не до конца разгадавший траекторию полёта мяча, с трудом отбил мяч на угловой.

Отбились римляне после подачи корнера и попытались организовать контратаку, но она развалилась ещё до пересечения центральной линии поля - Хартман до конца отработал.

Хороший темп обе команды демонстрируют под занавес первого тайма. Очевидно, что никто не испытывает проблем с физической подготовкой и выносливостью.

Джаханбахш с левого фланга выполнял резкую прострельную передачу в район дальней штанге, но на этот раз Патрисиу всё разгадал, сумев достаточно уверенно остановить игровой снаряд.

Кекчю с дальней дистанции на силу пробил по воротам хозяев поля, но видел момент удара Патрисиу, что позволило ему справиться с угрозой без нервотрёпки для болельщиков "волчицы".

Первый тайм окончен! Пока что без забитых голов у нас на "Стадио Олимпико". Отдыхаем...

43' Спинаццола снова на левом фланге красиво обыграл соперника, после чего прострелил в штрафную площадку, но очень внимательно работают защитники "Фейеноорда", не позволяя никому из соперников сработать на замыкании.

42' В ответной атаке Идрисси плотно пробил со средней дистанции с левого края штрафной площади. Мяч летел прямо в руки Патрисиу, но тот усмирил мяч только со второй попытки.

41' Пеллегрини наносил удар со штрафного, но получилось не слишком опасно, так что Бейло смог намертво зафиксировать мяч в своих руках.

40' Штрафной удар метрах в 29 от ворот соперника заработал Манчини. Мяч находится правее центральной оси, но отсюда вполне можно нанести удар.

39' Льоренте длинный заброс выполнял на левый фланг атаки в направлении Спинаццолы, но в прыжке головой мяч сумел достать Гертрейда.

38' С левого фланга навесная подача последовала в район 11-метровой отметки, откуда Кристанте головой пробивал из неудобного положения - с несложным мячом уверенно справился Бейло.

37' В глубине поля на правом фланге заработали римляне, стараниями Залевски, против которого сфолил его соотечественник Шиманьски.

36' Также запасной вратарь "Фейеноорда" Велленройтер и основной защитник "Ромы" Льоренте получили по жёлтой карточке по итогам конфликта. Пора бы уже игрокам вспомнить о футболе, а забыть о провокациях.

35' Красную карточку получил зачинщик эпизода, но он непосредственно в матче участия не принимает, так что игра продолжится в формате "11 на 11".

34' Хименеса за пределами поля после выхода мяча в аут схватил кто-то из персонала "Ромы", который находился рядом. Нападающий "Фейеноорда" позорно катается на газоне, изображая муки. Снова конфликт на ровном месте.

33' ОПАСНО! Длинный заброс прошёл на эль-Шаарави, который с левого края вышел на ворота, но с десяти метров пальнул над ближней "девяткой".

32' Много сегодня претензий к Энтони Тэйлору, но это очень опытный английский арбитр, так что он не "поплывёт" ни под каким давлением и всё будет держать под своим контролем на поле.

31' После блокированного удара Кекчу угловой с левого фланга подали гости. Во время полёта мяча Траунер упал в борьбе с Льоренте, но судьи снова не видят повода для назначения пенальти.

30' Небольшой конфликт произошёл в середине поля. Арбитр провёл разъяснительную беседу с Пеллегрини и Кекчю, в итоге решил не показывать разгорячившимся футболистом горчичники.

29' Отбились римляне после подачи углового, после чего пытались организовать быструю контратаку, но эль-Шаарави до мяча не добрался, в итоге повалив соперника на газон при помощи рук.

28' Видеоассистенты Энтони Тэйлора почему-то долго рассматривали предыдущий эпизод, в итоге показав, что надо гостям подавать угловой. Судя по повтору, это казалось очевидным.

27' С левого края диагональный навес прошёл на правый край штрафной площади прошла на Шиманьски, который головой выполнял скидку в центр, но попал в плечо Льоренте. Гости требуют пенальти.

26' Полкоманды "Ромы" бросились в яростный прессинг у чужой штрафной площади, но "Фейеноорду" удалось достаточно уверенно выйти из-под такого давления через короткий пас.

25' Спинаццола на левом фланге атаки красиво обыграл соперника, который бросался против него в подкат, но после этого выполнил не самую удачную подачу в штрафную площадку, которая была ликвидирована.

24' Жозе Моуринью выглядит задумчивым в своей технической зоне, выслушивая какой-то доклад от одного из своих ассистентов.

23' Вынужденная замена в составе "Ромы": вместо травмированного Джорджиньо Вейналдума на поле вышел Стефан эль-Шаарави.

22' А вот здесь уже дело серьёзней: Вейналдум присел на газон держась за приводящую мышцу, всем своим видом показывая, что он не сможет продолжить матч.

21' Кристанте потребовалась медицинская помощь по итогам минувшего эпизода. Будем надеяться, что ничего серьёзного там не произошло, так что замены не потребуется.

20' Кристанте заработал штрафной удар в глубине поля на правом фланге - ему шипами по ноге заехал Виффер, который заслуженно получил жёлтую карточку.

19' Хартман с дальней дистанции нанёс пушечный удар, но в створ ворот не попал. С общего плана это казалось очень опасным, но Патрисиу показывает, что он держал ситуацию под своим контролем.

18' Снова перешли в позиционную атаку футболисты "Фейеноорда", что публика на трибунах встречает оглушительным свистом. Выравнивается у нас игра постепенно.

17' В параллельных матчах Лиги Европы уже забиты голы. Будем надеяться, что в нашем матче голевая засуха также не будет продолжительной.

16' Левым флангом ответную атаку провели римляне с прострельной передачей в штрафную площадку, но голландские защитники отбились. Хозяева сигнализировали, что была игра рукой, но судьи повода для назначения пенальти не нашли.

15' ОПАСНО! После прострела с левого фланга из пределов штрафной площади в касание сильно пробил Шиманьски, но попал прямо в Патрисиу.

14' Белотти попытался разогнать контратаку "Ромы" по правому флангу, но его фолом остановил Хартман, который стал лауреатом первой жёлтой карточки в этой встрече.

13' Первую атаку правым флангом провели нидерландцы, откуда прошла прострельная передача вдоль ворот, но никто на замыкание не успевал.

13' Постепенно успокаиваются и осваиваются на чужом поле гости из Роттердама, комбинируя сейчас мяч в центральной зоне. Матич при попытке отбора нарушил правила.

12' На левый край штрафной площади прошёл заброс на Спинаццолу, но тот не сумел нормально обработать мяч, из-за чего немного выпустил его за лицевую линию.

11' Арне Слот активно жестикулирует у кромки поля, призывая своих подопечных начинать выше прессинг, чтобы мешать сопернику спокойно начинать свои новые позиционные атаки.

10' ОПАСНО! Подача на средней выпоте прошла в центр штрафной площади, откуда с лёту левой ногой пробивал Кристанте - мяч прошёл в сантиметрах от левого нижнего угла ворот, попав в бутылки с водой, припасённые Бейло.

9' Спинаццола подключился к атаке хозяев, выполнив прострельную передачу в штрафную площадку, но Ганцко сумел выбить мяч за боковую линию, тем самым разрядив обстановку.

8' Так и не увидели мы толком стартового сумбура. Решили сейчас римляне просто покатать мяч поперёк поля на своей половине.

7' Впервые гости вышли в высокий прессинг, но мяч отобрать без нарушения правил им не удалось. У Моуринью претензии к судье. Видимо, он требует жёлтую карточку для нарушителя.

6' С первого углового подача последовала на ближнюю штангу, но там борьбу выиграли защитники "Фейеноорда", выбив мяч за боковую линию.

5' Пеллегрини получил мяч на правом краю штрафной площади и плотно пробивал в ближний нижний угол - Бейло не без труда парировал мяч на угловой.

4' Белотти на чужой половине поля упал под прессингом соперника, но арбитр характерным жестом показал, что никакого нарушения правил здесь он не увидел. Пострадавший иронично улыбается.

3' Голландцы сразу всей командой обосновались на своей половине поля. Ждут они стартового штурма в исполнении "Рома", но команда Жозе Моуринью пока что не демонстрирует агрессии.

2' Аншлаг на "Стадио Олимпико". Прекрасная атмосфера здесь - все болельщики дружно поют. Должны хозяева при такой поддержке сделать всё возможное, чтобы пробиться в полуфинал турнира.