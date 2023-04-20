  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Рома
1:0
Второй тайм: 60'
Фейеноорд
0'
12' Желтая карточка
Хартман Квилиндси
18' Желтая карточка
Виффер Матс
34' Желтая карточка
Льоренте Диего
34' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
39' Желтая карточка
Хименес Сантьяго Томас
1:0
60' Гол
Шиманьский пробил с дальней дист...

Ход матча

12'
 
Хартман Квилиндси
18'
 
Виффер Матс
21'
Эль-Шаарави Стефан
Вейналдум Джорджиньо
 
34'
Льоренте Диего
 
34'
 
Велленройтер Тимон
39'
 
Хименес Сантьяго Томас
60'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 175 Количество передач 215
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 142
Рома 81% (115)
X 14.8% (21)
Фейеноорд 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Фейеноорд
2.17
3.82
6.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
6
Смоллинг
Крис
59
Залевски
Никола
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
8
Матич
Неманья
7
Пеллегрини
Лоренцо
25
Вейналдум
Джорджиньо
11
Белотти
Андреа
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Рома
3-4-2-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Фейеноорд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛК
1:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 3 (2) 0.25
Дибала Пауло 3 (1) 0.25
Белотти Андреа 3 0.25
Абрахам Тэмми 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Эль-Шаарави Стефан 1 0.08
Шомуродов Элдор 1 0.08
Кумбулла Мараш 1 0.08
Спинаццола Леонардо 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 5 (1) 0.5
Идрисси Уссама 3 0.3
Кекчю Оркун 3 (2) 0.3
Джаханбахш Алиреза 3 0.3
Ганцко Давид 2 0.2
Перейра Данило II 2 0.2
Шиманьски Себастьян 1 0.1
Виффер Матс 1 0.1
Бульяуде Эсекиэль 1 0.1
Тимбер Квинтен 1 0.1
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Волемарк Патрик 0 0
Пайшао Игор 0 0
Хартман Квилиндси 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виффер Матс 3 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Велленройтер Тимон 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Хартман Квилиндси 1 0

Результаты матчей

Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
17
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
22

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
5
29%
29%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
33%
1
6%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
29%
6
27%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0
Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3

Результаты матчей

Рома
Фейеноорд

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рома
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
6
1.5
5
4
2
9
2.5
2
7
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Леонардо Спинаццола!!!
    Аут с правого фланга вбросили римляне, где Белотти и Кристанте навязали борьбу, так что мяч срикошетил левее на Спинаццолу, а тот несильным корявым ударом пробил точно в дальний нижний угол.
  • 60'
    Жозе Моуринью после очередной потери мяча своими футболистами просто вышел на поле, чтобы постараться докричаться до кого-то. Очень переживает опытный португальский специалист.
  • 59'
    Снова после мощного начала тайма мяч начинает всё меньше держаться под контролем "Ромы". "Фейеноорд" даже не помышляет о том, чтобы сидеть в глухой обороны и удерживать своё минимальное преимущество в один мяч.
  • 58'
    Матич смело пошёл в чужую штрафную площадку на нескольких соперников, но те оттеснили его от мяча, так что игровой снаряд без проблем оказался в руках Бейло.
  • Угловой
    57'
    Угловой на левом фланге в ответной атаке заработали римляне, стараниями Спинаццолы. Подача со стандарта последовала на ближнюю штангу, но там Хименес совершил вынос мяча в аут.
  • 56'
    Снова пошли апелляции к Энтони Тэйлору, касательно якобы игры рукой защитника "Ромы" в своей штрафной площади. Слишком футболисты хотят что-то выпросить, вместо того, чтобы добиваться.
  • 55'
    Аут на правом фланге атаки заработали гости из Роттердама. Мяч был доставлен в штрафную площадку, но защитники "Ромы" бить по воротам не позволяют.
  • 54'
    Пошла разминаться группа запасных игроков "Ромы". В числе разогревающихся футболистов Пауло Дибала. Не в лучшей готовности сейчас аргентинец, но, видимо, Моуринью решится всё же сделать ставку на его талант.
  • Угловой
    53'
    Первой контратакой сейчас огрызнулись голландцы, сумев заработать угловой на левом фланге. От флажка подача последовала от Кекчу во вратарскую площадь, но там спокойно мяч забрал на выходе Патрисиу.
  • 52'
    Максимально агрессивно старается играть "Рома" во втором тайме. Явно хочет итальянская команда забить как можно скорее, чтобы сравнять счёт в противостоянии и действовать спокойней в оставшееся до конца второго тайма время.
  • Фол, нарушение
    51'
    Штрафной удар на левом фланге теперь заработала "волчица". Подача от Пеллегрини последовала в штрафную площадку, но высокие футболисты "Фейеноорда" царствуют в воздухе в своих владениях.
  • Угловой
    50'
    Ещё один угловой с правого фланга подали римляне. Последовала скидка на дальнюю штангу на Льоренте, который попытался пробить в падении через себя, но до мяча головой добрался защитник.
  • Судья
    49'
    После заброса из глубины поля мяч попал в плечо Ганцко. Римляне хотят пенальти, считая, что это рука, но за такое 11-метровые удары не ставят.
  • Угловой
    48'
    Угловой с правого фланга подали хозяева, но роттердамцы смогли отбиться. Подбор остаётся за "Ромой", там что будет атака вторым темпом.
  • Штанга
    47'
    ОПАСНО! Залевски прострелил с правого фланга на линию вратарской площади на Пеллегрини, но тот в одно касание пробил в ближнюю штангу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Пока что без забитых голов у нас на "Стадио Олимпико". Отдыхаем...
    • Опасный момент
      45'
      Кекчю с дальней дистанции на силу пробил по воротам хозяев поля, но видел момент удара Патрисиу, что позволило ему справиться с угрозой без нервотрёпки для болельщиков "волчицы".
    • 45'
      Джаханбахш с левого фланга выполнял резкую прострельную передачу в район дальней штанге, но на этот раз Патрисиу всё разгадал, сумев достаточно уверенно остановить игровой снаряд.
    • 45'
      Хороший темп обе команды демонстрируют под занавес первого тайма. Очевидно, что никто не испытывает проблем с физической подготовкой и выносливостью.
    • Угловой
      45'
      Отбились римляне после подачи корнера и попытались организовать контратаку, но она развалилась ещё до пересечения центральной линии поля - Хартман до конца отработал.
    • Опасный момент
      45'
      Шиманьски из-за пределов штрафной площади с левой ноги опасно выстрелил по воротам - Патрисиу, не до конца разгадавший траекторию полёта мяча, с трудом отбил мяч на угловой.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут компенсировано.
    • 45'
      Пеллегрини бесхитростно выстрелил на силу, сумев только проверить на прочность стенку из игроков роттердамского клуба.
    • Фол, нарушение
      44'
      Опасный штрафной удар теперь римляне заработали прямо по центральной оси в 23 метрах от ворот соперника. Отсюда надо просто мастерски исполнить удар.
    • 43'
      Спинаццола снова на левом фланге красиво обыграл соперника, после чего прострелил в штрафную площадку, но очень внимательно работают защитники "Фейеноорда", не позволяя никому из соперников сработать на замыкании.
    • Опасный момент
      42'
      В ответной атаке Идрисси плотно пробил со средней дистанции с левого края штрафной площади. Мяч летел прямо в руки Патрисиу, но тот усмирил мяч только со второй попытки.
    • Опасный момент
      41'
      Пеллегрини наносил удар со штрафного, но получилось не слишком опасно, так что Бейло смог намертво зафиксировать мяч в своих руках.
    • Фол, нарушение
      40'
      Штрафной удар метрах в 29 от ворот соперника заработал Манчини. Мяч находится правее центральной оси, но отсюда вполне можно нанести удар.
    • 39'
      Льоренте длинный заброс выполнял на левый фланг атаки в направлении Спинаццолы, но в прыжке головой мяч сумел достать Гертрейда.
    • 38'
      С левого фланга навесная подача последовала в район 11-метровой отметки, откуда Кристанте головой пробивал из неудобного положения - с несложным мячом уверенно справился Бейло.
    • Фол, нарушение
      37'
      В глубине поля на правом фланге заработали римляне, стараниями Залевски, против которого сфолил его соотечественник Шиманьски.
    • Желтая карточка
      36'
      Также запасной вратарь "Фейеноорда" Велленройтер и основной защитник "Ромы" Льоренте получили по жёлтой карточке по итогам конфликта. Пора бы уже игрокам вспомнить о футболе, а забыть о провокациях.
    • Красная карточка
      35'
      Красную карточку получил зачинщик эпизода, но он непосредственно в матче участия не принимает, так что игра продолжится в формате "11 на 11".
    • Судья
      34'
      Хименеса за пределами поля после выхода мяча в аут схватил кто-то из персонала "Ромы", который находился рядом. Нападающий "Фейеноорда" позорно катается на газоне, изображая муки. Снова конфликт на ровном месте.
    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! Длинный заброс прошёл на эль-Шаарави, который с левого края вышел на ворота, но с десяти метров пальнул над ближней "девяткой".
    • Судья
      32'
      Много сегодня претензий к Энтони Тэйлору, но это очень опытный английский арбитр, так что он не "поплывёт" ни под каким давлением и всё будет держать под своим контролем на поле.
    • Угловой
      31'
      После блокированного удара Кекчу угловой с левого фланга подали гости. Во время полёта мяча Траунер упал в борьбе с Льоренте, но судьи снова не видят повода для назначения пенальти.
    • Судья
      30'
      Небольшой конфликт произошёл в середине поля. Арбитр провёл разъяснительную беседу с Пеллегрини и Кекчю, в итоге решил не показывать разгорячившимся футболистом горчичники.
    • Угловой
      29'
      Отбились римляне после подачи углового, после чего пытались организовать быструю контратаку, но эль-Шаарави до мяча не добрался, в итоге повалив соперника на газон при помощи рук.
    • Видеоповтор
      28'
      Видеоассистенты Энтони Тэйлора почему-то долго рассматривали предыдущий эпизод, в итоге показав, что надо гостям подавать угловой. Судя по повтору, это казалось очевидным.
    • Судья
      27'
      С левого края диагональный навес прошёл на правый край штрафной площади прошла на Шиманьски, который головой выполнял скидку в центр, но попал в плечо Льоренте. Гости требуют пенальти.
    • 26'
      Полкоманды "Ромы" бросились в яростный прессинг у чужой штрафной площади, но "Фейеноорду" удалось достаточно уверенно выйти из-под такого давления через короткий пас.
    • 25'
      Спинаццола на левом фланге атаки красиво обыграл соперника, который бросался против него в подкат, но после этого выполнил не самую удачную подачу в штрафную площадку, которая была ликвидирована.
    • 24'
      Жозе Моуринью выглядит задумчивым в своей технической зоне, выслушивая какой-то доклад от одного из своих ассистентов.
    • Замена
      23'
      Вынужденная замена в составе "Ромы": вместо травмированного Джорджиньо Вейналдума на поле вышел Стефан эль-Шаарави.
    • Травма, повреждение
      22'
      А вот здесь уже дело серьёзней: Вейналдум присел на газон держась за приводящую мышцу, всем своим видом показывая, что он не сможет продолжить матч.
    • Травма, повреждение
      21'
      Кристанте потребовалась медицинская помощь по итогам минувшего эпизода. Будем надеяться, что ничего серьёзного там не произошло, так что замены не потребуется.
    • Желтая карточка
      20'
      Кристанте заработал штрафной удар в глубине поля на правом фланге - ему шипами по ноге заехал Виффер, который заслуженно получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      19'
      Хартман с дальней дистанции нанёс пушечный удар, но в створ ворот не попал. С общего плана это казалось очень опасным, но Патрисиу показывает, что он держал ситуацию под своим контролем.
    • 18'
      Снова перешли в позиционную атаку футболисты "Фейеноорда", что публика на трибунах встречает оглушительным свистом. Выравнивается у нас игра постепенно.
    • 17'
      В параллельных матчах Лиги Европы уже забиты голы. Будем надеяться, что в нашем матче голевая засуха также не будет продолжительной.
    • Судья
      16'
      Левым флангом ответную атаку провели римляне с прострельной передачей в штрафную площадку, но голландские защитники отбились. Хозяева сигнализировали, что была игра рукой, но судьи повода для назначения пенальти не нашли.
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! После прострела с левого фланга из пределов штрафной площади в касание сильно пробил Шиманьски, но попал прямо в Патрисиу.
    • 14'
      Белотти попытался разогнать контратаку "Ромы" по правому флангу, но его фолом остановил Хартман, который стал лауреатом первой жёлтой карточки в этой встрече.
    • 13'
      Первую атаку правым флангом провели нидерландцы, откуда прошла прострельная передача вдоль ворот, но никто на замыкание не успевал.
    • Фол, нарушение
      13'
      Постепенно успокаиваются и осваиваются на чужом поле гости из Роттердама, комбинируя сейчас мяч в центральной зоне. Матич при попытке отбора нарушил правила.
    • 12'
      На левый край штрафной площади прошёл заброс на Спинаццолу, но тот не сумел нормально обработать мяч, из-за чего немного выпустил его за лицевую линию.
    • 11'
      Арне Слот активно жестикулирует у кромки поля, призывая своих подопечных начинать выше прессинг, чтобы мешать сопернику спокойно начинать свои новые позиционные атаки.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Подача на средней выпоте прошла в центр штрафной площади, откуда с лёту левой ногой пробивал Кристанте - мяч прошёл в сантиметрах от левого нижнего угла ворот, попав в бутылки с водой, припасённые Бейло.
    • 9'
      Спинаццола подключился к атаке хозяев, выполнив прострельную передачу в штрафную площадку, но Ганцко сумел выбить мяч за боковую линию, тем самым разрядив обстановку.
    • 8'
      Так и не увидели мы толком стартового сумбура. Решили сейчас римляне просто покатать мяч поперёк поля на своей половине.
    • Фол, нарушение
      7'
      Впервые гости вышли в высокий прессинг, но мяч отобрать без нарушения правил им не удалось. У Моуринью претензии к судье. Видимо, он требует жёлтую карточку для нарушителя.
    • Угловой
      6'
      С первого углового подача последовала на ближнюю штангу, но там борьбу выиграли защитники "Фейеноорда", выбив мяч за боковую линию.
    • Опасный момент
      5'
      Пеллегрини получил мяч на правом краю штрафной площади и плотно пробивал в ближний нижний угол - Бейло не без труда парировал мяч на угловой.
    • Судья
      4'
      Белотти на чужой половине поля упал под прессингом соперника, но арбитр характерным жестом показал, что никакого нарушения правил здесь он не увидел. Пострадавший иронично улыбается.
    • 3'
      Голландцы сразу всей командой обосновались на своей половине поля. Ждут они стартового штурма в исполнении "Рома", но команда Жозе Моуринью пока что не демонстрирует агрессии.
    • 2'
      Аншлаг на "Стадио Олимпико". Прекрасная атмосфера здесь - все болельщики дружно поют. Должны хозяева при такой поддержке сделать всё возможное, чтобы пробиться в полуфинал турнира.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Рома 1:0 Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Фейеноорд

    Исход игры
    Рома
    81% (115)
    Ничья
    14.8% (21)
    Фейеноорд
    4.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    33.8% (48)
    2:0 Рома
    18.3% (26)
    1:0 Рома
    15.5% (22)
    1:1 Ничья
    9.9% (14)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Фейеноорд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     