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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Рома
 
Позже
Фейеноорд
Прогнозы 52
Рома 82.7% (43)
X 11.5% (6)
Фейеноорд 5.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Фейеноорд
1.94
3.80
4.44
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Фейеноорд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛК
1:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 3 (2) 0.27
Дибала Пауло 3 (1) 0.27
Белотти Андреа 3 0.27
Абрахам Тэмми 1 0.09
Дзаньоло Николо 1 0.09
Эль-Шаарави Стефан 1 0.09
Шомуродов Элдор 1 0.09
Кумбулла Мараш 1 0.09
Спинаццола Леонардо 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 5 (1) 0.56
Идрисси Уссама 3 0.33
Кекчю Оркун 3 (2) 0.33
Джаханбахш Алиреза 3 0.33
Ганцко Давид 2 0.22
Перейра Данило II 2 0.22
Шиманьски Себастьян 1 0.11
Виффер Матс 1 0.11
Бульяуде Эсекиэль 1 0.11
Тимбер Квинтен 1 0.11
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Волемарк Патрик 0 0
Пайшао Игор 0 0
Хартман Квилиндси 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0

Результаты матчей

Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
17
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
22

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
5
29%
29%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
33%
1
6%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
29%
6
27%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0
Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3

Результаты матчей

Рома
Фейеноорд

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рома
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
6
1.5
5
4
2
9
2.5
2
7
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Рома.
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    • Прогнозы 52
    Рома 82.7% (43)
    X 11.5% (6)
    Фейеноорд 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Фейеноорд
    1.94
    3.80
    4.44
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рома - Фейеноорд онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Фейеноорд

    Исход игры
    Рома
    82.7% (43)
    Ничья
    11.5% (6)
    Фейеноорд
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    51.02% (25)
    Нет
    48.98% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    38.5% (20)
    2:0 Рома
    23.1% (12)
    1:0 Рома
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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    Рома
    Фейеноорд
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