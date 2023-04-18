Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Рома
Фейеноорд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (2)
|0.27
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.27
|Белотти Андреа
|3
|0.27
|Абрахам Тэмми
|1
|0.09
|Дзаньоло Николо
|1
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.09
|Шомуродов Элдор
|1
|0.09
|Кумбулла Мараш
|1
|0.09
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|5 (1)
|0.56
|Идрисси Уссама
|3
|0.33
|Кекчю Оркун
|3 (2)
|0.33
|Джаханбахш Алиреза
|3
|0.33
|Ганцко Давид
|2
|0.22
|Перейра Данило II
|2
|0.22
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.11
|Виффер Матс
|1
|0.11
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0.11
|Тимбер Квинтен
|1
|0.11
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|0
|0
|Волемарк Патрик
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
|Хартман Квилиндси
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Матич Неманья
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виффер Матс
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
Результаты матчей
Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
17
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
22
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
5
29%
29%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
33%
1
6%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
29%
6
27%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0
Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3
Результаты матчей
Рома
Фейеноорд
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рома
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
81
56
54
29
27
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогнозы на матч Рома - Фейеноорд
Исход игры
Рома
82.7% (43)
Ничья
11.5% (6)
Фейеноорд
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
51.02% (25)
Нет
48.98% (24)
Популярный счёт
2:1 Рома
38.5% (20)
2:0 Рома
23.1% (12)
1:0 Рома
19.2% (10)
1:1 Ничья
7.7% (4)
0:0 Ничья
3.8% (2)
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