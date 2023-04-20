Стадион: Лото-парк. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
1:3
Второй тайм: 67'
0'
0:1
2' ГолДиаби Мусса
0:2
38' ГолБаккер Митчел
0:3
60' ГолФримпонг Жереми
1:3
65' ГолТерхо Каспер
Ход матча
2'
0:1
38'
0:2
60'
0:3
65'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
221 Количество передач 281
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
27
Вирц
Флориан
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Феллоус ИмадВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
27 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.6
|Теума Тедди
|3
|0.3
|Амани Жан
|2
|0.2
|Нильссон Хокан
|2
|0.2
|Лапуссен Лоик
|1
|0.1
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.1
|Вертессен Йорбе
|1
|0.1
|Ванзейр Данте
|1
|0.1
|Линен Сенне
|1
|0.1
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3
|0.5
|Диаби Мусса
|3
|0.5
|Адли Амин
|2
|0.33
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.17
|Демирбай Керем
|1
|0.17
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.17
|Баккер Митчел
|1
|0.17
|Гложек Адам
|0
|0
|Азмун Сердар
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Родригес Хосе
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
3
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
12
3
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
6%
4
36%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
41
45
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Байер Л
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
30.3% (43)
Ничья
18.3% (26)
Байер Л
51.4% (73)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (80)
Меньше
32.2% (38)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
31.7% (45)
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
17.6% (25)
1:1 Ничья
14.1% (20)
0:1 Байер Л
6.3% (9)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
2.8% (4)
0:2 Байер Л
2.8% (4)
2:3 Байер Л
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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