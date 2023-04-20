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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Унион Сент-Жиллуаз
1:3
Второй тайм: 67'
Байер Л
0'
0:1
2' Гол
Диаби Мусса
0:2
38' Гол
Баккер Митчел
0:3
60' Гол
Фримпонг Жереми
1:3
65' Гол
Терхо Каспер

Ход матча

2'
0:1
Диаби Мусса
32'
Саймон Адингра
Вертессен Йорбе
 
38'
0:2
Баккер Митчел
(Гложек Адам)
46'
Терхо Каспер
Кандусс Исмаэль
 
59'
 
Коссуну Одилон
Тапсоба Эдмон
60'
 
Демирбай Керем
Амири Надим
60'
0:3
Фримпонг Жереми
65'
Терхо Каспер
(Лапуссен Лоик)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 221 Количество передач 281
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 142
Унион Сент-Жиллуаз 30.3% (43)
X 18.3% (26)
Байер Л 51.4% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Байер Л
77.00
3.80
2.08
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
94
Лапуссен
Лоик
18
Вертессен
Йорбе
7
Бонифасе
Виктор
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
8
Андрих
Роберт
11
Амири
Надим
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
27
Вирц
Флориан
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.6
Теума Тедди 3 0.3
Амани Жан 2 0.2
Нильссон Хокан 2 0.2
Лапуссен Лоик 1 0.1
Бёрджесс Кристиан 1 0.1
Вертессен Йорбе 1 0.1
Ванзейр Данте 1 0.1
Линен Сенне 1 0.1
Ниукоп Барт 0 0
Саймон Адингра 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.5
Диаби Мусса 3 0.5
Адли Амин 2 0.33
Тапсоба Эдмон 1 0.17
Демирбай Керем 1 0.17
Паласиос Эсекиэль 1 0.17
Баккер Митчел 1 0.17
Гложек Адам 0 0
Азмун Сердар 0 0
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 3 0
Морис Антони 2 0
Линен Сенне 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Родригес Хосе 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Саймон Адингра 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
3
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

12
3

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
6%
4
36%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
4
1
4
5
2.5
1
4
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-3!!! ТЕРХО!!! Каспер Терхо решился на удар из-за пределов штрафной площадки, поразив правый угол. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Свисток арбитра завершил атаку леверкузенского клуба, Митчел Баккер перестарался в борьбе за мяч на левом фланге. 
  • Угловой
    63'
    Теума выполняет корнер, после которого один из защитников "Байера" выбивает игровой снаряд в район центрального круга. 
  • 62'
    Саймон Адингра завершает атаку ударом с дальней дистанции, после которого игровой снаряд пролетает мимо владений Лукаша Градецки. 
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ФРИМПОНГ!!! Ошибается Морис, плохо принимая мяч после передачи Бёрджесса, в результате чего Баккер играет на перехвате, а потом отдаёт игровой снаряд Фримпонгу, который доводит дело до разгрома. 
  • Замена
    59'
    В составе "Байера" состоялась двойная замена. Ушли Тапсоба и Амири, вышли Коссуну и Демирбай. 
  • Угловой
    58'
    Пока ничего не может создать "Унион" посредством угловых, сейчас очередной корнер обошёлся без остроты. 
  • Офсайд
    57'
    Жереми Фримпонг совершил рывок по правому флангу, но безрезультатно, в момент передачи он оказался в положении "вне игры". 
  • Фол, нарушение
    56'
    В последние минуты очень часто даёт о себе знать свисток арбитра. Сейчас Эдмон Тапсоба придержал на правом фланге Лоика Лапуссена. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Адам Гложек перестарался в борьбе за мяч перед чужой штрафной, нарушив правила в борьбе с Кристианом Бёрджессом. 
  • Судья
    54'
    Жан Амани врывается в штрафную площадку и падает - арбитр выдерживает паузу, а потом показывает, что пенальти не будет. 
  • 53'
    Тедди Теума выполняет кросс с левого фланга, с которым без проблем разбирается Лукаш Градецки, фиксируя мяч. 
  • Угловой
    52'
    Право на исполнение углового удара получили хозяева, который разыграли, а потом продолжили позиционную атаку. 
  • Опасный момент
    51'
    Стандарт едва не принёс хозяевам забитый гол, но после удара Бонифасе с центра штрафной мяч пролетел чуть выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Флориан Вирц останавливает атаку соперника около центрального круга, но не обходится без нарушения правил. 
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    • 49'
      Адам Гложек подключается к атаке правым флангом и простреливает в центр штрафной, но партнёры не успевают откликнуться. 
    • 48'
      Жан Амани завершил атаку ударом с правого края штрафной площадки, попав в сетку с внешней стороны. 
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Униона" произошла замена. Вместо Кандусса вышел Терхо. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершён, 2-0 выигрывает "Байер". 
    • 45'
      Митчел Баккер прорвался по левому флангу и навесил на ближнюю штангу - Антони Морис сыграл на перехвате. 
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты. 
    • 44'
      В концовке тайма удаётся "Униону" закрыть соперника на его части поля, однако с обострением имеются трудности, компактно располагается "Байер". 
    • 43'
      Коки Матида выиграл борьбу на втором этаже у Джонатана Та и пробил выше цели с центра штрафной. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Мусса Диаби вступил в отбор мяча около своей штрафной площадки на правом фланге, сбив Саймона Адингра. 
    • 40'
      Существенно усложняется положение "Униона", который мало что создаёт в атаке, а теперь ещё и уступает с разницей в два гола. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! БАККЕР!!! Гложек открылся под передачу на правом фланге и навесил на дальний угол вратарской, откуда результативно пробил Баккер. 
    • 38'
      Хромает Ниукоп после общения с медиками, но самостоятельно покидает поле. Похоже, сможет на него вернуться. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Антонио Матеу Лаос ставит игру на паузу, так как в горизонтальном положении оказывается Барт Ниукоп. 
    • 35'
      Адингра был близок к тому, чтобы завершить атаку ударом с дуги штрафной площадки, но всё-таки не лучшим образом обработал игровой снаряд, далеко отпустив. 
    • 34'
      Пьеро Инкапье увидел рывок Митчела Баккера по левому флангу и выполнил передачу, которую прочитал Сенне Линен. 
    • Замена
      33'
      Да, матч для Вертессена завершён досрочно, вместо него появляется Саймон Адингра. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Йорбе Вертессен получает повреждение и оказывается на газоне. Судя по жестам, он не сможет играть дальше. 
    • 31'
      Мусса Диаби отобрал мяч на чужой половине поля у Сенне Линена, но затем сработала подстраховка в лице Кристиана Бёрджесса. 
    • Угловой
      30'
      Очередной рывок по правому флангу совершил Фримпонг, заработав корнер, который неудачно выполнил Вирц. 
    • Офсайд
      29'
      Эдмон Тапсоба выполнил передачу по правому флангу на Жереми Фримпонга, который раньше времени совершил рывок, забравшись в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Позиционная атака "Униона" завершилась свистком арбитра, Йорбе Вертессен сбил около штрафной площадки Инкапье. 
    • 26'
      Баккер включил скорость на левом фланге и завершил забег навесом во вратарскую, где первым на мяче оказался Антони Морис. 
    • 25'
      Начинают свистеть трибуны, так как происходящее им явно не нравится. "Байер" продолжает держать подолгу мяч на своей части поля и не торопится в атаку. 
    • 24'
      Жан Амани открылся под передачу в центре, далее сместился на правый фланг и выполнил безадресную подачу в центр штрафной площадки. 
    • 23'
      За счёт дриблинга Виктор Бонифасе попытался прорваться по левому флангу, но не справился с первым же оппонентом, которым оказался Роберт Андрих. 
    • 22'
      В высокий прессинг включился Тедди Теума, отобрав игровой снаряд у Флориана Вирца на правом фланге, а потом поторопился с передачей, подарив мяч Лукашу Градецки. 
    • Судья
      21'
      Жереми Фримпонг упал на правом фланге после контакта с Лоиком Лапуссеном, однако арбитр показал, что нужно подниматься. 
    • Опасный момент
      20'
      Мусса Диаби решается на удар из-за пределов штрафной площадки, отправляя мяч в сантиметрах от правой штанги. 
    • 18'
      Около пяти минут после пропущенного гола "Унион" играл первым номером, а потом решил сменить тактику, отдав мяч сопернику. Попробует действовать на контратаках. 
    • Угловой
      17'
      Флориан Вирц исполнил подачу с угла поля, но довести игровой снаряд до партнёров не сумел. 
    • 16'
      Жереми Фримпонг совершил рывок по правому флангу и прострелил, задев ногу Исмаэля Кандусса, от которой круглый ушёл за лицевую. 
    • 15'
      Теперь через правый фланг гости попробовали провести наступление, Фримпонг отдал пас Диаби, но слишком сильно получилось. 
    • 14'
      Флориан Вирц отправил в забег по левому флангу Митчела Баккера, однако футболиста "Байера" быстро остановил Барт Ниукоп. 
    • 13'
      Нужно "Байеру" сбить атакующий порыв оппонента и немного отдохнуть от оборонительной работы, поэтому он затевает перепасовку перед своей штрафной. 
    • 12'
      Решили разыграть угловой "леверкузенцы", после чего Мусса Диаби выполнил слишком высокую подачу, за лицевую ушёл мяч. 
    • Угловой
      11'
      Ничего опасного посредством корнера хозяева не придумали, а потом получили контратаку, которая завершилась угловым уже для "Байера". 
    • Угловой
      10'
      Виктор Бонифасе добрался до штрафной на левом фланге и выполнил подачу, которую прервал Эдмон Тапсоба - корнер назначен. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Тедди Теума пересёк с мячом центральную линию, а потом упал после борьбы с Робертом Андрихом. До ворот было слишком далеко, поэтому стандарт разыграли футболисты "Униона". 
    • 8'
      На своей части поля хозяева владеют игровым снарядом, пытаясь вытянуть соперников и получить пространство. Но "Байер" не намерен раскрываться. 
    • 7'
      Барт Ниукоп едва ли не впервые подключился к атаке правым флангом, а потом вырезал подачу во вратарскую, найдя Джонатана Та. 
    • Фол, нарушение
      6'
      В центральном круге Жереми Фримпонг потерял игровой снаряд, а в попытке его вернуть нарушил правила, сбив Лоика Лапуссена. 
    • 5'
      Виктор Бонифасе открывается под передачу перед штрафной площадкой, а потом наносит удар с разворота, который блокирует Эдмон Тапсоба. 
    • 4'
      Карел Герертс выходит к бровке и пытается успокоить своих подопечных, которые не успели толком войти в игру, как уже оказываются в роли догоняющих. 
    • 3'
      Кристиан Бёрджесс попытался начать атаку длинной передачей, но Джонатан Та оказался к этому готов, выиграв воздух у Жана Амани. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ДИАБИ!!! Очень резво начинают гости поединок. Мусса Диаби врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает в ближний угол. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Байер Л

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    30.3% (43)
    Ничья
    18.3% (26)
    Байер Л
    51.4% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (80)
    Меньше
    32.2% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    31.7% (45)
    2:1 Унион Сент-Жиллуаз
    17.6% (25)
    1:1 Ничья
    14.1% (20)
    0:1 Байер Л
    6.3% (9)
    1:0 Унион Сент-Жиллуаз
    2.8% (4)
    0:2 Байер Л
    2.8% (4)
    2:3 Байер Л
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Байер Л
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