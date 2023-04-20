Пока ничего не может создать "Унион" посредством угловых, сейчас очередной корнер обошёлся без остроты.

В составе "Байера" состоялась двойная замена. Ушли Тапсоба и Амири, вышли Коссуну и Демирбай.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ФРИМПОНГ!!! Ошибается Морис, плохо принимая мяч после передачи Бёрджесса, в результате чего Баккер играет на перехвате, а потом отдаёт игровой снаряд Фримпонгу, который доводит дело до разгрома.

Саймон Адингра завершает атаку ударом с дальней дистанции, после которого игровой снаряд пролетает мимо владений Лукаша Градецки.

Теума выполняет корнер, после которого один из защитников "Байера" выбивает игровой снаряд в район центрального круга.

Свисток арбитра завершил атаку леверкузенского клуба, Митчел Баккер перестарался в борьбе за мяч на левом фланге.

Флориан Вирц останавливает атаку соперника около центрального круга, но не обходится без нарушения правил.

Стандарт едва не принёс хозяевам забитый гол, но после удара Бонифасе с центра штрафной мяч пролетел чуть выше перекладины.

Право на исполнение углового удара получили хозяева, который разыграли, а потом продолжили позиционную атаку.

Тедди Теума выполняет кросс с левого фланга, с которым без проблем разбирается Лукаш Градецки, фиксируя мяч.

Жан Амани врывается в штрафную площадку и падает - арбитр выдерживает паузу, а потом показывает, что пенальти не будет.

Адам Гложек перестарался в борьбе за мяч перед чужой штрафной, нарушив правила в борьбе с Кристианом Бёрджессом.

В последние минуты очень часто даёт о себе знать свисток арбитра. Сейчас Эдмон Тапсоба придержал на правом фланге Лоика Лапуссена.

Жереми Фримпонг совершил рывок по правому флангу, но безрезультатно, в момент передачи он оказался в положении "вне игры".

В перерыве в составе "Униона" произошла замена. Вместо Кандусса вышел Терхо.

Жан Амани завершил атаку ударом с правого края штрафной площадки, попав в сетку с внешней стороны.

Адам Гложек подключается к атаке правым флангом и простреливает в центр штрафной, но партнёры не успевают откликнуться.

Мусса Диаби вступил в отбор мяча около своей штрафной площадки на правом фланге, сбив Саймона Адингра.

Коки Матида выиграл борьбу на втором этаже у Джонатана Та и пробил выше цели с центра штрафной.

В концовке тайма удаётся "Униону" закрыть соперника на его части поля, однако с обострением имеются трудности, компактно располагается "Байер".

Митчел Баккер прорвался по левому флангу и навесил на ближнюю штангу - Антони Морис сыграл на перехвате.

40' Существенно усложняется положение "Униона", который мало что создаёт в атаке, а теперь ещё и уступает с разницей в два гола.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! БАККЕР!!! Гложек открылся под передачу на правом фланге и навесил на дальний угол вратарской, откуда результативно пробил Баккер.

38' Хромает Ниукоп после общения с медиками, но самостоятельно покидает поле. Похоже, сможет на него вернуться.

36' Антонио Матеу Лаос ставит игру на паузу, так как в горизонтальном положении оказывается Барт Ниукоп.

35' Адингра был близок к тому, чтобы завершить атаку ударом с дуги штрафной площадки, но всё-таки не лучшим образом обработал игровой снаряд, далеко отпустив.

34' Пьеро Инкапье увидел рывок Митчела Баккера по левому флангу и выполнил передачу, которую прочитал Сенне Линен.

33' Да, матч для Вертессена завершён досрочно, вместо него появляется Саймон Адингра.

32' Йорбе Вертессен получает повреждение и оказывается на газоне. Судя по жестам, он не сможет играть дальше.

31' Мусса Диаби отобрал мяч на чужой половине поля у Сенне Линена, но затем сработала подстраховка в лице Кристиана Бёрджесса.

30' Очередной рывок по правому флангу совершил Фримпонг, заработав корнер, который неудачно выполнил Вирц.

29' Эдмон Тапсоба выполнил передачу по правому флангу на Жереми Фримпонга, который раньше времени совершил рывок, забравшись в офсайд.

27' Позиционная атака "Униона" завершилась свистком арбитра, Йорбе Вертессен сбил около штрафной площадки Инкапье.

26' Баккер включил скорость на левом фланге и завершил забег навесом во вратарскую, где первым на мяче оказался Антони Морис.

25' Начинают свистеть трибуны, так как происходящее им явно не нравится. "Байер" продолжает держать подолгу мяч на своей части поля и не торопится в атаку.

24' Жан Амани открылся под передачу в центре, далее сместился на правый фланг и выполнил безадресную подачу в центр штрафной площадки.

23' За счёт дриблинга Виктор Бонифасе попытался прорваться по левому флангу, но не справился с первым же оппонентом, которым оказался Роберт Андрих.

22' В высокий прессинг включился Тедди Теума, отобрав игровой снаряд у Флориана Вирца на правом фланге, а потом поторопился с передачей, подарив мяч Лукашу Градецки.

21' Жереми Фримпонг упал на правом фланге после контакта с Лоиком Лапуссеном, однако арбитр показал, что нужно подниматься.

20' Мусса Диаби решается на удар из-за пределов штрафной площадки, отправляя мяч в сантиметрах от правой штанги.

18' Около пяти минут после пропущенного гола "Унион" играл первым номером, а потом решил сменить тактику, отдав мяч сопернику. Попробует действовать на контратаках.

17' Флориан Вирц исполнил подачу с угла поля, но довести игровой снаряд до партнёров не сумел.

16' Жереми Фримпонг совершил рывок по правому флангу и прострелил, задев ногу Исмаэля Кандусса, от которой круглый ушёл за лицевую.

15' Теперь через правый фланг гости попробовали провести наступление, Фримпонг отдал пас Диаби, но слишком сильно получилось.

14' Флориан Вирц отправил в забег по левому флангу Митчела Баккера, однако футболиста "Байера" быстро остановил Барт Ниукоп.

13' Нужно "Байеру" сбить атакующий порыв оппонента и немного отдохнуть от оборонительной работы, поэтому он затевает перепасовку перед своей штрафной.

12' Решили разыграть угловой "леверкузенцы", после чего Мусса Диаби выполнил слишком высокую подачу, за лицевую ушёл мяч.

11' Ничего опасного посредством корнера хозяева не придумали, а потом получили контратаку, которая завершилась угловым уже для "Байера".

10' Виктор Бонифасе добрался до штрафной на левом фланге и выполнил подачу, которую прервал Эдмон Тапсоба - корнер назначен.

9' Тедди Теума пересёк с мячом центральную линию, а потом упал после борьбы с Робертом Андрихом. До ворот было слишком далеко, поэтому стандарт разыграли футболисты "Униона".

8' На своей части поля хозяева владеют игровым снарядом, пытаясь вытянуть соперников и получить пространство. Но "Байер" не намерен раскрываться.

7' Барт Ниукоп едва ли не впервые подключился к атаке правым флангом, а потом вырезал подачу во вратарскую, найдя Джонатана Та.

6' В центральном круге Жереми Фримпонг потерял игровой снаряд, а в попытке его вернуть нарушил правила, сбив Лоика Лапуссена.

5' Виктор Бонифасе открывается под передачу перед штрафной площадкой, а потом наносит удар с разворота, который блокирует Эдмон Тапсоба.

4' Карел Герертс выходит к бровке и пытается успокоить своих подопечных, которые не успели толком войти в игру, как уже оказываются в роли догоняющих.

3' Кристиан Бёрджесс попытался начать атаку длинной передачей, но Джонатан Та оказался к этому готов, выиграв воздух у Жана Амани.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ДИАБИ!!! Очень резво начинают гости поединок. Мусса Диаби врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает в ближний угол.