Стадион: Лото-парк.
Позже
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.67
|Теума Тедди
|3
|0.33
|Амани Жан
|2
|0.22
|Нильссон Хокан
|2
|0.22
|Лапуссен Лоик
|1
|0.11
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.11
|Вертессен Йорбе
|1
|0.11
|Ванзейр Данте
|1
|0.11
|Линен Сенне
|1
|0.11
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3
|0.6
|Диаби Мусса
|2
|0.4
|Адли Амин
|2
|0.4
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.2
|Демирбай Керем
|1
|0.2
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.2
|Азмун Сердар
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Родригес Хосе
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
3
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
12
3
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
6%
4
36%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
41
45
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
23.1% (12)
Ничья
17.3% (9)
Байер Л
59.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
36.5% (19)
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
19.2% (10)
1:1 Ничья
15.4% (8)
0:1 Байер Л
11.5% (6)
0:2 Байер Л
5.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!