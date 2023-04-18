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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 52
Унион Сент-Жиллуаз 23.1% (12)
X 17.3% (9)
Байер Л 59.6% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Байер Л
3.60
3.80
2.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.67
Теума Тедди 3 0.33
Амани Жан 2 0.22
Нильссон Хокан 2 0.22
Лапуссен Лоик 1 0.11
Бёрджесс Кристиан 1 0.11
Вертессен Йорбе 1 0.11
Ванзейр Данте 1 0.11
Линен Сенне 1 0.11
Ниукоп Барт 0 0
Саймон Адингра 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.6
Диаби Мусса 2 0.4
Адли Амин 2 0.4
Тапсоба Эдмон 1 0.2
Демирбай Керем 1 0.2
Паласиос Эсекиэль 1 0.2
Азмун Сердар 0 0
Гложек Адам 0 0
Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 3 0
Морис Антони 2 0
Линен Сенне 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Родригес Хосе 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Саймон Адингра 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
3
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

12
3

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
6%
4
36%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
4
1
4
5
2.5
1
4
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 52
    Унион Сент-Жиллуаз 23.1% (12)
    X 17.3% (9)
    Байер Л 59.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Сент-Жиллуаз
    Ничья
    Байер Л
    3.60
    3.80
    2.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л онлайн

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    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    23.1% (12)
    Ничья
    17.3% (9)
    Байер Л
    59.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    36.5% (19)
    2:1 Унион Сент-Жиллуаз
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    0:1 Байер Л
    11.5% (6)
    0:2 Байер Л
    5.8% (3)
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    Унион Сент-Жиллуаз
    Байер Л
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