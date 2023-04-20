Продолжает "Ницца" искать пути к воротам соперника, после прострела с фланга пробивал по воротам Моффи - Пельмар блокирует попытку соперника.

Очередная атака "Ниццы" завершается ударом Менди с правого края штрафной - мяч пролетает чуть выше створа.

Первая желтая карточка для игроков "Ниццы", Будауи жестко встретил Амдуни на фланге.

Моффи валится на газон в штрафной площади соперника, однако свисток судьи молчит, к негодованию местной публики.

Еще одна желтая карточка у нас, Бар на фланге фолит против Ланга, это было довольно грубо.

Полчаса остается до конца этого противостояния, ничего пока ещё не понятно, несмотря на преимущество "Ниццы".

Отбор французов на чужой половине поля приводит к подачу Бара с левого фланга, Лаборд пытается забит бисиклетой, однако мяч проходит рядом со штангой!

Будауи после навеса Лаборда с углового пытается пробить головой, однако Зекири блокирует попытку соперника.

Еще один угловой хозяева разыграли, Лабордо покатил в опорную зону на Будауи, удар которого оказался заблокирован.

Без ворот проходят последние минуты встречи, "Ницца" слегка отпустила вожжи, теперь шансы "Базеля" не выглядят нулевыми.

Сравнивается счёт по карточкам, Данте срывает забег Ндоя по флангу.

Угловой с правого фланга подает Лаборд, однако в единоборстве Ндайишимийе сфолил против Ндоя.

Выпад "Базеля" в переднюю линию завершается отмашкой бокового арбитра, в офсайде оказался левый латераль Миллар.

Еще одна позиционная атака "Ниццы" завершается передачей Менди в штрафную с правого фланга - мяч выбивается защитниками "Базеля".

Амдуни пытался исполнить проникающий пас в штрафную в расчёте на Зекири, однако первым на мяче уверенно оказался Шмейхель.

Лабордо стал адресатом передачи по правому флангу, однако Пельмар поставил спину сопернику и сопроводил мяч за лицевую.

Менди цепляется за мяч на правом фланге после диагонального перевода и катит на Лаборда, тот с левой наносит обводящий удар, однако снаряд проходит рядом со штангой!

Отвечает "Базель" дальним ударом в исполнении Диуфа, однако мяч проходит правее створа, получилось не очень опасно.

Бар оказался в центральной зоне и после паса с правого фланга пробил в касание в дальний угол - мяч прокатился левее створа.

Хорошая атака проходит у "Базеля", Амдуни получает мяч на правом краю штрафной и с острого угла бьет в дальний угол, но немного не попадает в створ!

Ремзи завершает атаку "Ниццы" ударом низом метров с 22 - Хитц накрывает снаряд, катившийся в правый от него угол.

Ндой попался на обманное движение Бара на фланге и сфолил на желтую карточку.

А вот штрафной в исполнении "Ниццы" к опасному моменту не привел, снова "Базель" возвращается к контролю мяча.

18' Менди с правого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, однако оборона "Базеля" не пускает игровой в черно-красной форме к мячу.

16' Позиционно атакует "Ницца", в определенный момент следует заброс на Моффи, который вновь оказывается в положении "вне игры".

15' Первый удар "Базеля" сегодня наносит, конечно же, Амдуни, однако мяч становится легкой добычей Шмейхеля.

14' Ндой после оплошности Бара принял мяч на правом фланге, вошел в штрафную, однако прострел прервал опытнейший Данте.

12' Жгут горячие болельщики "Ниццы" файеры, проведению матча это пока не мешает, но последствия могут быть для французов печальными.

11' В первом матче "Ницца" пропустила первой, ответила двумя голами, но смогла отыграться. Сумеет ли найти достойный ответ сегодня "Базель"?

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГАЭТАН ЛАБОРД!

Моффи напряг в прессинге защитника, дальше Тюрам покатил на Ремзи, валлиец нашел на правом краю штрафной Лаборда, тот убрал под левую и при помощи рикошета поразил ближний угол ворот гостей!

8' Никогда в истории "Ницца" не играла в полуфинале какого-либо еврокубка, рвение хозяев на старте матча можно понять.

6' Моффи успевает оставить мяч в поле у лицевой линии и покатил назад на Менди, который отправил снаряд в дальний угол, но арбитры определили офсайд еще в момент передачи Ремзи на Моффи.

5' Слева Ремзи угловой разыгрывает, первый удар Лаборда блокирует Бургер, повторная попытка с нерабочей правой получилась неточной, но мяч вновь ушел на угловой.

4' Лаборд подает угловой с правого фланга, закручивая мяч во вратарскую, снаряд от головы защитника вновь покидает пределы поля.

3' Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с "Фиорентиной", которая едва не позволила "Леху" сотворить сенсацию, пропустив три мяча дома, но два поздних гола позволили "фиалкам" пробиться в следующую стадию.

2' Напомним, что первый матч в Швейцарии завершился результативной ничьей - 2:2. У "Базеля" два мяча оформил Амдуни, а у "Ниццы" дублем отметился Моффи.