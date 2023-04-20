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Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Ницца
1:0
Второй тайм: 66'
Базель
0'
1:0
9' Гол
Лаборд Гаэтан
32' Желтая карточка
Ндой Дан
38' Желтая карточка
Данте Бонфим
56' Желтая карточка
Будауи Хишем
59' Желтая карточка
Бар Мельвен

Ход матча

9'
Лаборд Гаэтан
(Ремзи Аарон)
1:0
32'
 
Ндой Дан
38'
Данте Бонфим
 
56'
Будауи Хишем
 
59'
Бар Мельвен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 261 Количество передач 237
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 124
Ницца 83.1% (103)
X 12.1% (15)
Базель 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Базель
7.10
6.30
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
55
Ндайишимийе
Юссуф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
33
Менди
Антуан
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
26
Бар
Мельвен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
8
Диуф
Энди
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
7
Миллар
Лиам
9
Амдуни
Зеки
17
Зекири
Анди
Ницца
3-5-2
Базель
3-5-2

История личных встреч

Ницца
Базель

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 3 0.25
Моффи Теремас 3 0.25
Пепе Николя 2 0.17
Браими Билаль 2 0.17
Брайан Джо 1 0.08
Лемина Марио 1 0.08
Диоп Софьян 1 0.08
Бека Бека Алексис 1 0.08
Клод-Морис Алексис 1 0.08
Амрауи Аюб 1 0.08
Делор Анди 1 (1) 0.08
Тюрам Кефрен 0 0
Ремзи Аарон 0 0
Росарио Пабло 0 0
Аталь Юсеф 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 6 0.33
Амдуни Зеки 5 (1) 0.28
Малес Дариан 3 (2) 0.17
Диуф Энди 2 0.11
Фрай Фабиан 2 (1) 0.11
Бургер Ваутер 2 0.11
Ланг Михаэль 1 0.06
Ндой Дан 1 0.06
Миллар Лиам 1 0.06
Каде Антон 1 0.06
Салаи Адам 1 0.06
Калафьори Рикардо 1 0.06

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 4 0
Гуйри Амин 1 1
Тодибо Жан-Клер 1 1
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Лемина Марио 1 0
Росарио Пабло 1 0
Булка Марцин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Илие Рареш 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Браими Билаль 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 0
Джака Таулант 3 1
Ндой Дан 3 1
Лопес Серхио 4 0
Адамс Касим 4 0
Зекири Анди 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Пельмар Анди 3 0
Малес Дариан 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Heiko Vogel 2 0
Салаи Адам 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Базель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
5
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
17
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Базель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
17
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
71%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
27
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
2
13%
3
11%
1-15
3
19%
6
22%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

11
19
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1
Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4
Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1

Результаты матчей

Ницца
Базель

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
9 раз 53%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ницца
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
8
1
1
4
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
13
4
5
6
1.5
11
6
1
10
2.5
2
15
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
1/4 финала
1 Гент
1 Вест Хэм
2 Базель
2 Ницца
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
4 Лех
6 Фиорентина
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    64'
    Отбор французов на чужой половине поля приводит к подачу Бара с левого фланга, Лаборд пытается забит бисиклетой, однако мяч проходит рядом со штангой!
  • 61'
    Полчаса остается до конца этого противостояния, ничего пока ещё не понятно, несмотря на преимущество "Ниццы".
  • Желтая карточка
    59'
    Еще одна желтая карточка у нас, Бар на фланге фолит против Ланга, это было довольно грубо.
  • 58'
    Моффи валится на газон в штрафной площади соперника, однако свисток судьи молчит, к негодованию местной публики.
  • Желтая карточка
    56'
    Первая желтая карточка для игроков "Ниццы", Будауи жестко встретил Амдуни на фланге.
  • Опасный момент
    54'
    Очередная атака "Ниццы" завершается ударом Менди с правого края штрафной - мяч пролетает чуть выше створа.
  • 52'
    Продолжает "Ницца" искать пути к воротам соперника, после прострела с фланга пробивал по воротам Моффи - Пельмар блокирует попытку соперника.
  • Угловой
    50'
    Еще один угловой хозяева разыграли, Лабордо покатил в опорную зону на Будауи, удар которого оказался заблокирован.
  • Угловой
    48'
    Будауи после навеса Лаборда с углового пытается пробить головой, однако Зекири блокирует попытку соперника.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Офсайд
    43'
    Выпад "Базеля" в переднюю линию завершается отмашкой бокового арбитра, в офсайде оказался левый латераль Миллар.
  • Угловой
    41'
    Угловой с правого фланга подает Лаборд, однако в единоборстве Ндайишимийе сфолил против Ндоя.
  • Желтая карточка
    38'
    Сравнивается счёт по карточкам, Данте срывает забег Ндоя по флангу.
  • 36'
    Без ворот проходят последние минуты встречи, "Ницца" слегка отпустила вожжи, теперь шансы "Базеля" не выглядят нулевыми.
  • Бонусы букмекеров
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    • 33'
      А вот штрафной в исполнении "Ниццы" к опасному моменту не привел, снова "Базель" возвращается к контролю мяча.
    • Желтая карточка
      32'
      Ндой попался на обманное движение Бара на фланге и сфолил на желтую карточку.
    • 29'
      Ремзи завершает атаку "Ниццы" ударом низом метров с 22 - Хитц накрывает снаряд, катившийся в правый от него угол.
    • Опасный момент
      27'
      Хорошая атака проходит у "Базеля", Амдуни получает мяч на правом краю штрафной и с острого угла бьет в дальний угол, но немного не попадает в створ!
    • 25'
      Бар оказался в центральной зоне и после паса с правого фланга пробил в касание в дальний угол - мяч прокатился левее створа.
    • 24'
      Отвечает "Базель" дальним ударом в исполнении Диуфа, однако мяч проходит правее створа, получилось не очень опасно.
    • Опасный момент
      23'
      Менди цепляется за мяч на правом фланге после диагонального перевода и катит на Лаборда, тот с левой наносит обводящий удар, однако снаряд проходит рядом со штангой!
    • 22'
      Лабордо стал адресатом передачи по правому флангу, однако Пельмар поставил спину сопернику и сопроводил мяч за лицевую.
    • 21'
      Амдуни пытался исполнить проникающий пас в штрафную в расчёте на Зекири, однако первым на мяче уверенно оказался Шмейхель.
    • 19'
      Еще одна позиционная атака "Ниццы" завершается передачей Менди в штрафную с правого фланга - мяч выбивается защитниками "Базеля".
    • 18'
      Менди с правого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, однако оборона "Базеля" не пускает игровой в черно-красной форме к мячу.
    • Офсайд
      16'
      Позиционно атакует "Ницца", в определенный момент следует заброс на Моффи, который вновь оказывается в положении "вне игры".
    • 15'
      Первый удар "Базеля" сегодня наносит, конечно же, Амдуни, однако мяч становится легкой добычей Шмейхеля.
    • 14'
      Ндой после оплошности Бара принял мяч на правом фланге, вошел в штрафную, однако прострел прервал опытнейший Данте.
    • 12'
      Жгут горячие болельщики "Ниццы" файеры, проведению матча это пока не мешает, но последствия могут быть для французов печальными.
    • 11'
      В первом матче "Ницца" пропустила первой, ответила двумя голами, но смогла отыграться. Сумеет ли найти достойный ответ сегодня "Базель"?
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГАЭТАН ЛАБОРД!
      Моффи напряг в прессинге защитника, дальше Тюрам покатил на Ремзи, валлиец нашел на правом краю штрафной Лаборда, тот убрал под левую и при помощи рикошета поразил ближний угол ворот гостей!
    • 8'
      Никогда в истории "Ницца" не играла в полуфинале какого-либо еврокубка, рвение хозяев на старте матча можно понять.
    • Офсайд
      6'
      Моффи успевает оставить мяч в поле у лицевой линии и покатил назад на Менди, который отправил снаряд в дальний угол, но арбитры определили офсайд еще в момент передачи Ремзи на Моффи.
    • Угловой
      5'
      Слева Ремзи угловой разыгрывает, первый удар Лаборда блокирует Бургер, повторная попытка с нерабочей правой получилась неточной, но мяч вновь ушел на угловой.
    • Угловой
      4'
      Лаборд подает угловой с правого фланга, закручивая мяч во вратарскую, снаряд от головы защитника вновь покидает пределы поля.
    • 3'
      Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с "Фиорентиной", которая едва не позволила "Леху" сотворить сенсацию, пропустив три мяча дома, но два поздних гола позволили "фиалкам" пробиться в следующую стадию.
    • 2'
      Напомним, что первый матч в Швейцарии завершился результативной ничьей - 2:2. У "Базеля" два мяча оформил Амдуни, а у "Ниццы" дублем отметился Моффи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 65'
      Контроль мяча: Ницца: 59%, Базель: 41%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 65'
      Лаборд Гаэтан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 64'
      Бар Мельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Ницца начинает контратаку
    • 64'
      Бар Мельвен выиграл воздушное противоборство у Ланг Михаэль.
    • 63'
      Базель контролирует мяч.
    • 62'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Данте Бонфим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      61'
      Бургер Ваутер из команды Базель опасно и грубо сыграл. Бар Мельвен пострадал.
    • 60'
      Контроль мяча: Ницца: 59%, Базель: 41%.
    • Желтая карточка
      59'
      Бар Мельвен из команды Ницца получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      59'
      Бар Мельвен из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ланг Михаэль пострадал.
    • 59'
      Базель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      58'
      Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Пельмар Анди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Данте Бонфим из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      56'
      Будауи Хишем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      56'
      Будауи Хишем наказан за толчок Зеки Амдуни
    • 55'
      Контроль мяча: Ницца: 57%, Базель: 43%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 54'
      Менди Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Адамс Касим успешно блокирует удар.
    • 52'
      Моффи Теремас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Ницца начинает контратаку
    • 52'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Базель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 52'
      Бар Мельвен из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 51'
      Менди Антуан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 51'
      Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом
    • 50'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Базель: 46%.
    • 50'
      Бургер Ваутер успешно блокирует удар.
    • 50'
      Тодибо Жан-Клер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      50'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
    • 49'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Миллар Лиам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Зекири Анди успешно блокирует удар.
    • 49'
      Будауи Хишем нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Хитц Mapвин из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Адамс Касим из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 47'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Джака Таулант выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Базель: 46%.
    • 45'
      Базель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      45'
      Данте Бонфим наказан за толчок Зеки Амдуни
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Базель: 46%.
    • 44'
      Хитц Mapвин из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      44'
      Зекири Анди из команды Базель в офсайде
    • 43'
      Базель контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      42'
      Youssouf Ndayishimiye наказан за толчок Бургер Ваутер
    • 42'
      Зекири Анди из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Адамс Касим из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Пельмар Анди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Базель: 48%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 40'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Базель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      38'
      Безумный фол. Данте Бонфим грубо играет против соперника. Пострадал Ндой Дан
    • 38'
      Адамс Касим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Базель пытается что-то создать.
    • 37'
      Бургер Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Базель пытается что-то создать.
    • 35'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 56%, Базель: 44%.
    • 35'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 34'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ремзи Аарон из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      32'
      Ндой Дан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      32'
      Безумный фол. Ндой Дан грубо играет против соперника. Пострадал Бар Мельвен
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Диуф Энди из команды Базель поставил подножку. Пострадал Будауи Хишем
    • 32'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      31'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 31'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Базель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      30'
      Данте Бонфим наказан за толчок Зеки Амдуни
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 57%, Базель: 43%.
    • 30'
      Ремзи Аарон пробует нанести удар издали, но Марвин Хиц держит все под контролем
    • 29'
      Ницца контролирует мяч.
    • 28'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Зеки Амдуни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Базель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Джака Таулант выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Базель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      26'
      Миллар Лиам наказан за толчок Youssouf Ndayishimiye
    • 26'
      Базель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Базель пытается что-то создать.
    • 26'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Бар Мельвен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 25'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 58%, Базель: 42%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 24'
      Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Базель пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 23'
      Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Менди Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Зеки Амдуни.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Базель пытается что-то создать.
    • 21'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Базель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Базель: 38%.
    • 20'
      Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Базель пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      19'
      Ремзи Аарон наказан за толчок Диуф Энди
    • 19'
      Адамс Касим из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Ланг Михаэль из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      17'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 17'
      Youssouf Ndayishimiye создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Адамс Касим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ницца контролирует мяч.
    • 16'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Базель контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Базель: 46%.
    • 15'
      Зеки Амдуни пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 14'
      Базель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Базель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Тодибо Жан-Клер из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бургер Ваутер
    • Фол, нарушение
      12'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Пельмар Анди пострадал.
    • 12'
      Базель контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Зеки Амдуни из команды Базель поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
    • 10'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Базель: 32%.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с левой ноги!
    • 9'
      Тюрам Кефрен сделал ключевой пас для гола!
    • 9'
      Ремзи Аарон сделал результативную передачу.
    • 9'
      Ремзи Аарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Адамс Касим ошибается в защите.
    • 9'
      Адамс Касим из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Базель пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      7'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 6'
      Базель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Бургер Ваутер успешно блокирует удар.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 82%, Базель: 18%.
    • Угловой
      5'
      Ремзи Аарон из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Бургер Ваутер успешно блокирует удар.
    • 5'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      5'
      Ремзи Аарон из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Бургер Ваутер из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Бургер Ваутер успешно блокирует удар.
    • 4'
      Менди Антуан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Базель контролирует мяч.
    • 2'
      Джака Таулант выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 1'
      Данте Бонфим из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ницца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Ницца 1:0 Базель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Базель

    Исход игры
    Ницца
    83.1% (103)
    Ничья
    12.1% (15)
    Базель
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.47% (69)
    Меньше
    41.53% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (80)
    Нет
    32.2% (38)
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