Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
9' ГолЛаборд Гаэтан
32' Желтая карточкаНдой Дан
38' Желтая карточкаДанте Бонфим
56' Желтая карточкаБудауи Хишем
59' Желтая карточкаБар Мельвен
Ход матча
9'
1:0
32'
38'
56'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
261 Количество передач 237
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Менди
Антуан
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
26
Бар
Мельвен
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
17
Зекири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Менди АнтуанПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
38 Амрауи АюбЗащитник
-
34 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Зекири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Вратарь
-
28 Фогель УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Базель
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.25
|Моффи Теремас
|3
|0.25
|Пепе Николя
|2
|0.17
|Браими Билаль
|2
|0.17
|Брайан Джо
|1
|0.08
|Лемина Марио
|1
|0.08
|Диоп Софьян
|1
|0.08
|Бека Бека Алексис
|1
|0.08
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.08
|Амрауи Аюб
|1
|0.08
|Делор Анди
|1 (1)
|0.08
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Ремзи Аарон
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Аталь Юсеф
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|6
|0.33
|Амдуни Зеки
|5 (1)
|0.28
|Малес Дариан
|3 (2)
|0.17
|Диуф Энди
|2
|0.11
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.11
|Бургер Ваутер
|2
|0.11
|Ланг Михаэль
|1
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Миллар Лиам
|1
|0.06
|Каде Антон
|1
|0.06
|Салаи Адам
|1
|0.06
|Калафьори Рикардо
|1
|0.06
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|4
|0
|Гуйри Амин
|1
|1
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Лемина Марио
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Ндой Дан
|3
|1
|Лопес Серхио
|4
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Зекири Анди
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Heiko Vogel
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Базель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
5
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
17
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Базель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
22
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
17
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
71%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
27
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
2
13%
3
11%
1-15
3
19%
6
22%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
11
19
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1
Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4
Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1
Результаты матчей
Ницца
Базель
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
9 раз 53%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ницца
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
81
14
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
24
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
134
56
116
110
215
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Базель
Исход игры
Ницца
83.1% (103)
Ничья
12.1% (15)
Базель
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.47% (69)
Меньше
41.53% (49)
Обе команды забьют
Да
67.8% (80)
Нет
32.2% (38)
Популярный счёт
2:1 Ницца
45.2% (56)
1:0 Ницца
16.9% (21)
2:0 Ницца
11.3% (14)
1:1 Ничья
8.9% (11)
3:1 Ницца
3.2% (4)
1:2 Базель
3.2% (4)
3:2 Ницца
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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