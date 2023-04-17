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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
Ницца
 
Позже
Базель
Прогнозы 52
Ницца 86.5% (45)
X 7.7% (4)
Базель 5.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Базель
1.59
4.40
6.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ницца
Базель

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.27
Лаборд Гаэтан 2 0.18
Пепе Николя 2 0.18
Браими Билаль 2 0.18
Брайан Джо 1 0.09
Лемина Марио 1 0.09
Диоп Софьян 1 0.09
Бека Бека Алексис 1 0.09
Клод-Морис Алексис 1 0.09
Амрауи Аюб 1 0.09
Делор Анди 1 (1) 0.09
Тюрам Кефрен 0 0
Росарио Пабло 0 0
Аталь Юсеф 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 6 0.35
Амдуни Зеки 5 (1) 0.29
Малес Дариан 3 (2) 0.18
Диуф Энди 2 0.12
Фрай Фабиан 2 (1) 0.12
Бургер Ваутер 2 0.12
Ланг Михаэль 1 0.06
Ндой Дан 1 0.06
Миллар Лиам 1 0.06
Каде Антон 1 0.06
Салаи Адам 1 0.06
Калафьори Рикардо 1 0.06

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Гуйри Амин 1 1
Тодибо Жан-Клер 1 1
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Лемина Марио 1 0
Росарио Пабло 1 0
Булка Марцин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Илие Рареш 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Браими Билаль 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 0
Джака Таулант 3 1
Лопес Серхио 4 0
Адамс Касим 4 0
Зекири Анди 4 0
Ндой Дан 2 1
Хитц Mapвин 3 0
Пельмар Анди 3 0
Малес Дариан 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Heiko Vogel 2 0
Салаи Адам 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Базель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
5
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
17
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Базель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
17
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
71%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
27
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
2
13%
3
11%
1-15
3
19%
6
22%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

11
19
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1
Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4
Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1

Результаты матчей

Ницца
Базель

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
9 раз 53%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ницца
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
8
1
1
4
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
13
4
5
6
1.5
11
6
1
10
2.5
2
15
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
1 Гент
1 Вест Хэм
1 Лех
4 Фиорентина
2 Базель
2 Ницца
2 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Базель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 52
    Ницца 86.5% (45)
    X 7.7% (4)
    Базель 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Базель
    1.59
    4.40
    6.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ницца - Базель

    Исход игры
    Ницца
    86.5% (45)
    Ничья
    7.7% (4)
    Базель
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    42.3% (22)
    2:0 Ницца
    15.4% (8)
    1:0 Ницца
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:2 Базель
    5.8% (3)
    3:1 Ницца
    3.8% (2)
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    Ницца
    Базель
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