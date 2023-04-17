Стадион: Альянц Ривьера.
История личных встреч
Ницца
Базель
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.27
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.18
|Пепе Николя
|2
|0.18
|Браими Билаль
|2
|0.18
|Брайан Джо
|1
|0.09
|Лемина Марио
|1
|0.09
|Диоп Софьян
|1
|0.09
|Бека Бека Алексис
|1
|0.09
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.09
|Амрауи Аюб
|1
|0.09
|Делор Анди
|1 (1)
|0.09
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Аталь Юсеф
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|6
|0.35
|Амдуни Зеки
|5 (1)
|0.29
|Малес Дариан
|3 (2)
|0.18
|Диуф Энди
|2
|0.12
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.12
|Бургер Ваутер
|2
|0.12
|Ланг Михаэль
|1
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Миллар Лиам
|1
|0.06
|Каде Антон
|1
|0.06
|Салаи Адам
|1
|0.06
|Калафьори Рикардо
|1
|0.06
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Гуйри Амин
|1
|1
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Лемина Марио
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Лопес Серхио
|4
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Зекири Анди
|4
|0
|Ндой Дан
|2
|1
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Heiko Vogel
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Базель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
5
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
17
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Базель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
22
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
17
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
71%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
6
60%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
27
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
2
13%
3
11%
1-15
3
19%
6
22%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
11
19
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1
Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4
Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1
Результаты матчей
Ницца
Базель
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
9 раз 53%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ницца
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
81
14
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
24
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
134
56
116
110
215
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогнозы на матч Ницца - Базель
Исход игры
Ницца
86.5% (45)
Ничья
7.7% (4)
Базель
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
65.31% (32)
Нет
34.69% (17)
Популярный счёт
2:1 Ницца
42.3% (22)
2:0 Ницца
15.4% (8)
1:0 Ницца
15.4% (8)
1:1 Ничья
5.8% (3)
1:2 Базель
5.8% (3)
3:1 Ницца
3.8% (2)
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