  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1.
Узбекистан
FIFA #77
 
Позже
Боливия
FIFA #82
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Боливия
2.47
3.30
3.20
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0
Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0
Боливия
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0
Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2023, осталось 1 день 16 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 3 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Боливия
    2.47
    3.30
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Узбекистан - Боливия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Узбекистан - Боливия

    Исход игры
    Узбекистан
    50% (2)
    Ничья
    50% (2)
    Боливия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (1)
    Меньше
    75% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (3)
    Нет
    25% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Узбекистан
    Боливия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     