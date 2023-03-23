Тур: 1.
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Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0
Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0
Боливия
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0
Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1
Прогнозы на матч Узбекистан - Боливия
Исход игры
Узбекистан
50% (2)
Ничья
50% (2)
Боливия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (1)
Меньше
75% (3)
Обе команды забьют
Да
75% (3)
Нет
25% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (2)
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