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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Университатя Крайова
0:1
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
51' Желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву
0:1
68' Гол
Тичу Валентин Константин
74' Желтая карточка
Борца Флорин
82' Желтая карточка
Папп Пол
83' Желтая карточка
Бахасса Яссин
90'+5
50
Ion-Cristian
Gurau
3
Lorenzo
Paramatti
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
2
Radu
Alexandru
Negru
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
99
Vladislav
Blanuta
31
Вылчану
Октавиан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
13
Felix
Mathaus
71
Seniko
Doua
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
Университатя Крайова
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

24 матча

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
К
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.92
1.36

Среднее время на гол

98
66

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

0.96
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

93
77

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Constantin Albu 2 (1) 1
Бауса Хуан 1 0.5
Radu Alexandru Negru 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seniko Doua 1 0.5
Тичу Валентин Константин 1 0.5

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахасса Яссин 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 2 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Felix Mathaus 1 0
Борца Флорин 1 0
Stefan Purtic 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Сепси 2:2

Результаты матчей

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 17
7.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
8.
УТА Арад
 1 0 0 1 0 - 1 14
9.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
10.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
Миовени
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арджеш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Киндия Тырговиште
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 17
2.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
3.
УТА Арад
 1 0 0 1 0 - 1 14
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Университатя
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (1)
Волунтари Домашкан Виталий 1
Университатя Martin Remacle 1
Ботошани Майлат Себастьян 1
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Арджеш Яколиш Антонио 1
Волунтари Алийи Насер 1
УТА Арад Батха Идриз 1
Волунтари Матрикарди Патрисио 1
Весь список
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