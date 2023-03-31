Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

88' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

87' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Бауса Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Рефери не любит споров - именно за это Yassine Bahassa сейчас получил желтую

83' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Борца Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Иробисо Кристиан Окечукву пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

82' Рефери не любит споров - именно за это Папп Пол сейчас получил желтую

81' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Безумный фол. Constantin Albu грубо играет против соперника. Пострадал Seniko Doua

79' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

79' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Octavian Valceanu ослабляет давление, выбив мяч.

76' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Борца Флорин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

74' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Г О О О О Л - Тичу Валентин Константин забивает с левой ноги!

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Асамоа Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

66' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Ох, нехорошо это выглядит. Lorenzo Paramatti получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Lorenzo Paramatti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Матч возобновлен

61' Constantin Albu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Борца Флорин

57' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хорошую попытку сделал Radu Negru . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Andre Duarte получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Andre Duarte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Yassine Bahassa из команды Университатя Крайова своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Асамоа Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Ганя Джордже уходит с поля. Yassine Bahassa выходит вместо него