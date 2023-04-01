Тур: 2. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Феснич Оратиу
1:1
Конец матча
0'
1:0
55' ГолБамгбойе Фуншо
61' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
1:1
76' ГолНеделку Драгош
81' Желтая карточкаСали Энес
82' Желтая карточкаОня Рэзван
87' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
87' Желтая карточкаАлибек Денис
90'+4
Ход матча
55'
61'
76'
1:1
81'
82'
87'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Рапид Бухарест
Вииторул Констанца
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1.25
Среднее время на гол
150
72
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Брашов - Рапид Бухарест 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:0
УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0