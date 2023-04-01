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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Рапид Бухарест
1:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
1:0
55' Гол
Бамгбойе Фуншо
61' Желтая карточка
Бамгбойе Фуншо
1:1
76' Гол
Неделку Драгош
81' Желтая карточка
Сали Энес
82' Желтая карточка
Оня Рэзван
87' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
87' Желтая карточка
Алибек Денис
90'+4
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
7
Сефер
Антонио
17
Stefan
Panoiu
9
Костаче
Ионуц
45
Дуганджич
Марко
12
Айоани
Михай
5
Боли
Кевин
17
Ларие
Йонуц
45
Gustavo
Marins
16
Неделку
Драгош
26
Adrian
Mazilu
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
27
Борза
Себастьян
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
Рапид Бухарест
Вииторул Констанца

История личных встреч

Рапид Бухарест
Вииторул Констанца

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1.25

Среднее время на гол

150
72

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Брашов - Рапид Бухарест 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:0
УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0
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