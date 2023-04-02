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Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Арджеш
0:2
Второй тайм: 85'
Волунтари
0'
0:1
9' Гол
Сигурьонссон Рунар
0:2
17' Гол
Немец Адам
22' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
74' Желтая карточка
Микле Джордже
0:2
76' Не забитый пенальти
Раца Вадим
33
Микле
Джордже
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
70
Яколиш
Антонио
6
Нжик
Тони
88
Мимито
10
Калкан
Андреас
28
Кубемба
Кевин
14
Гарита
Пол
11
Жобелло
Уэсли
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
3
Мелеке
Ульрих
14
Лопеш
Марселу
22
Раца
Вадим
16
Сигурьонссон
Рунар
9
Домашкан
Виталий
77
Немец
Адам
Арджеш
Волунтари

История личных встреч

Арджеш
Волунтари

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:0
Л1ГА
0:1
К
0:1
К
2:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.64
0.64

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

141
141

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 1 0.5
Сигурьонссон Рунар 1 0.5
Домашкан Виталий 1 0.5
Раца Вадим 0 0
Алийи Насер 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яколиш Антонио 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 2 0
Алийи Насер 1 0
Домашкан Виталий 1 0

Результаты матчей

Арджеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Арджеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1

Результаты матчей

Арджеш
Волунтари

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арджеш
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Волунтари
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 21
4.
Ботошани
 2 1 1 0 2 - 1 20
5.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 20
6.
Германнштадт
 2 0 2 0 2 - 2 18
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 1 17
8.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
9.
Арджеш
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 14
10.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Миовени
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Киндия Тырговиште
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арджеш
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 17
2.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
3.
УТА Арад
 1 0 0 1 0 - 1 14
4.
Арджеш
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Волунтари
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Германнштадт Янку Габриэль 1 (1)
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (1)
Волунтари Немец Адам 1
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Арджеш Яколиш Антонио 1
Весь список
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    Арджеш
    Ничья
    Волунтари
    43.00
    3.12
    2.35
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    Где смотреть матч Арджеш 0:2 Волунтари онлайн

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