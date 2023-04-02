Тур: 2. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Андрей Флорин
0'
0:1
9' ГолСигурьонссон Рунар
0:2
17' ГолНемец Адам
22' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
74' Желтая карточкаМикле Джордже
0:2
76' Не забитый пенальтиРаца Вадим
Ход матча
9'
17'
0:2
46'
74'
76'
0:2
Владение мячом
88
Мимито
14
Гарита
Пол
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 BrendonЗащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Gino Oprescu
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Арджеш
Волунтари
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.64
0.64
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
141
141
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|1
|0.5
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.5
|Домашкан Виталий
|1
|0.5
|Раца Вадим
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яколиш Антонио
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Арджеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3
Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1
Результаты матчей
Арджеш
Волунтари
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арджеш
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|21
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|20
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|20
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|18
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|17
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|16
|9.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|14
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|21
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|20
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|19
|5.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|17
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|16
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Германнштадт
|Янку Габриэль
|1 (1)
|УТА Арад
|Постолаки Вирджилиу
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Seniko Doua
|1 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|1
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Арджеш
|Яколиш Антонио
|1