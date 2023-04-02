Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Судье надоело, что Mihai Popa тянет время и он наказал его горчичником

89' Ioan Dumiter из команды Волунтари фолит на Добросавлевичи Алин , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

87' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Арджеш

84' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Арджеш

81' Cristian Costin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Удар от ворот произведет Арджеш

78' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Арджеш

78' Оооо... вот это был удар! Ioan Dumiter должен был забить с этой позиции.

78' Шанс! Ioan Dumiter из команды Волунтари пробил головой, но мимо

77' Cristian Costin делает скидку к воротам

76' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Раца Вадим из команды Волунтари пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

74' После проверки VAR судья изменил решение - Волунтари пробьет пенальти!

74' Микле Джордже - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

70' Удар от ворот произведет Волунтари

69' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гарита Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Арджеш

67' Удар от ворот произведет Волунтари

64' Ioan Dumiter создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Кубемба Кевин из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Тактическая замена. Немец Адам уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

58' Тактическая замена. Домашкан Виталий уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

57' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Калкан Андреас пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

56' Удар от ворот произведет Арджеш

56' Немец Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Лопеш Марселу пробует нанести удар издали, но George Micle держит все под контролем

52' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Арджеш

50' Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Удар от ворот произведет Волунтари

49' Меца Давид из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Tony Njike уходит с поля и его заменяет Сербан Ионут II