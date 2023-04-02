Тур: 2. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
44
Матиас
Юри
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
73
Мухар
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 16 побед
51 матч
33.3%
21.6%
45.1%
17 побед 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
19.6%
56.9%
23.5%
10 побед 29 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
39.2%
31.4%
15 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.19
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.4
1.23
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
66
51
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
35
Больше 69%
Меньше 31%
16
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
Среднее время на гол
69
90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2
ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0