Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матиас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Баярам Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Daniel Birligea нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

35' George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матиас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Нчамаа Базилио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Шанс! Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо

25' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Матч возобновлен

24' Исфан Александру получил травму и заменен. George Cimpanu выходит на поле.

23' Исфан Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Исфан Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Исфан Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мухар Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Матею Александру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру