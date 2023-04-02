  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Крайова
0:0
Второй тайм: 53'
ЧФР Клуж
0'
3' Желтая карточка
Матею Александру
18' Желтая карточка
Мухар Карло

Ход матча

3'
Матею Александру
 
18'
 
Мухар Карло
24'
Кымпану Георге
Исфан Александру
 
38'
Рогульич Анте
Баярам Штефан
 
46'
Кэпэцынэ Михай
Влэдою Штефан
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
ЧФР Клуж
3.20
3.15
3.50
Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
8
Матею
Александру
6
Скречу
Владимир
31
Исфан
Александру
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
73
Мухар
Карло
7
Красники
Эрмал
91
Маглица
Антун
30
Бирлигея
Даниэль
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 16 побед

51 матч

33.3%
21.6%
45.1%
17 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

19.6%
56.9%
23.5%
10 побед 29 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
39.2%
31.4%
15 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.19
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

66
51

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
35
Больше 69%
Меньше 31%
16
22
Больше 43%
Меньше 57%
29
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44

Среднее время на гол

69
90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2
ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    ЧФР Клуж
    3.20
    3.15
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Университатя Крайова
    ЧФР Клуж
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     