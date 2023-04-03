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Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Миовени
0:0
Первый тайм: 31'
Киндия Тырговиште
0'
5' Желтая карточка
Панаит Андрей
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Попадюк Дору

Ход матча

5'
Панаит Андрей
 
6'
 
Попадюк Дору

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Киндия Тырговиште
3.55
3.05
2.75
Все Коэффициенты
12
Греаб
Александру
2
Сно
Саквилл
27
Guilherme
Gomes
Garutti
15
Скарлатаче
Адриан
21
Маркиньос
Педрозо
23
Панаит
Андрей
5
Mihai
Lixandru
14
Леписту
Брент
8
Антал
Ливиу
90
Русу
Богдан
20
Бузьюк
Александру
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
91
Кориню
Жереми
80
Думитрашку
Денис
8
Дулка
Марко
66
Ахматов
Расамбек
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
Миовени
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Миовени
Киндия Тырговиште

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ЛI
1:4
ЛI
0:2
ЛI
2:2
ЛI
3:0
ЛI
2:0
ЛI
0:2
Л2СБП
1:2
Л2СБП
0:0
Л2С2
3:1
Л2С2
2:3

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Среднее время на гол

90
62

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панаит Андрей 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 1 0

Результаты матчей

Миовени
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Киндия Тырговиште
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Миовени
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Киндия Тырговиште
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Миовени
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Киндия Тырговиште
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0
Миовени - Волунтари 0:3 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1

Результаты матчей

Миовени
Киндия Тырговиште

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Миовени
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Волунтари
 2 1 1 0 3 - 1 21
4.
Ботошани
 2 1 1 0 2 - 1 20
5.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 20
6.
Германнштадт
 2 0 2 0 2 - 2 18
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 1 17
8.
Киндия Тырговиште
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 17
9.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 4 14
10.
Миовени
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Миовени
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Киндия Тырговиште
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 17
2.
Киндия Тырговиште
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 17
3.
УТА Арад
 1 0 0 1 0 - 1 14
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Германнштадт Янку Габриэль 1 (1)
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (1)
Волунтари Немец Адам 1
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Арджеш Яколиш Антонио 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Миовени контролирует мяч.
  • 31'
    Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.
  • 30'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Миовени: 47%, Киндия Тырговиште: 53%.
  • 30'
    Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Миовени
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    3.55
    3.05
    2.75
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    Миовени
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