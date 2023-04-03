Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Попадюк Дору навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Андрей Шербан пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

23' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с правого угла.

22' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

22' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

21' Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Бузьюк Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Миовени

16' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Миовени

14' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

11' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Киндия Тырговиште отменен из-за положения "вне игры".

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Андрей Шербан сделал результативную передачу.

5' Безумный фол. Панаит Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Андрей Шербан

4' Леписту Брент не смог попасть в створ ударом издали

3' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сно Саквилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Андрей Шербан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч возобновлен

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Матч остановлен

1' Миовени начинает с центра поля