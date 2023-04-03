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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Миовени
0:1
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
5' Желтая карточка
Панаит Андрей
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Попадюк Дору
0:1
52' Гол
Кэпушэ Тибериу
60' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
77' Undefined phrase: football_event_
Guilherme Gomes Garutti
80' Желтая карточка
Шербан Андрей
86' Желтая карточка
Anton Petrea
90'+7
12
Греаб
Александру
2
Сно
Саквилл
27
Guilherme
Gomes
Garutti
15
Скарлатаче
Адриан
21
Маркиньос
Педрозо
23
Панаит
Андрей
5
Mihai
Lixandru
14
Леписту
Брент
8
Антал
Ливиу
90
Русу
Богдан
20
Бузьюк
Александру
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
91
Кориню
Жереми
80
Думитрашку
Денис
8
Дулка
Марко
66
Ахматов
Расамбек
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
Миовени
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Миовени
Киндия Тырговиште

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ЛI
1:4
ЛI
0:2
ЛI
2:2
ЛI
3:0
ЛI
2:0
ЛI
0:2
Л2СБП
1:2
Л2СБП
0:0
Л2С2
3:1
Л2С2
2:3

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Среднее время на гол

90
62

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэпушэ Тибериу 1 0.5
Негуц Кристиан 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панаит Андрей 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэпушэ Тибериу 1 0
Шербан Андрей 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Anton Petrea 1 0

Результаты матчей

Миовени
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Киндия Тырговиште
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Миовени
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Миовени
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0
Миовени - Волунтари 0:3 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1

Результаты матчей

Миовени
Киндия Тырговиште

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Миовени
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Волунтари
 2 1 1 0 3 - 1 21
4.
Ботошани
 2 1 1 0 2 - 1 20
5.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 2 - 2 18
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 1 17
9.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 4 14
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 4 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Киндия Тырговиште
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
2.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 17
3.
УТА Арад
 1 0 0 1 0 - 1 14
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Германнштадт Янку Габриэль 1 (1)
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (1)
Волунтари Немец Адам 1
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Арджеш Яколиш Антонио 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      92'
      Denis Dumitrascu наказан за толчок Ionut Radescu
    • 92'
      Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      91'
      Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 90'
      Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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