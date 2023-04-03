Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Андрей Шербан получил травму и заменен. Cosmin Atanase выходит на поле.

89' Андрей Шербан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Кырнац Николае пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

88' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Скарлатаче Адриан нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

87' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Хорошую попытку сделал Русу Богдан . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Беншаиб Амин из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Anton Petrea получил желтую карточку от судьи

85' Denis Dumitrascu наказан за толчок Ionut Radescu

85' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Cornel Dinu

84' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Кэпушэ Тибериу бьет со штрафного в створ, но Alexandru Greab держит все под контролем

80' Рефери не любит споров - именно за это Андрей Шербан сейчас получил желтую

80' После проверки VAR рефери поменял решение - Киндия Тырговиште не будет бить пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Игрок из команды Киндия Тырговиште делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

72' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с правого угла.

65' Хорошую попытку сделал Андрей Шербан. Удар в створ, но вратарь начеку

65' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Бузьюк Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Кэпушэ Тибериу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Удар от ворот произведет Миовени

59' Шанс! Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште пробил головой, но мимо

59' Удар от ворот произведет Миовени

59' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Бузьюк Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Vlad Pop навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Антал Ливиу наказан за толчок Catalin Cabuz

55' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

52' Cristian Negut сделал результативную передачу.

52' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Миовени

51' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

51' Cristian Negut выиграл воздушное противоборство у Сно Саквилл

51' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Daniel Celea задерживает мяч рукой

48' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе