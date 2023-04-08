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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Вииторул Констанца
0:1
Первый тайм: 13'
Университатя Крайова
0'
0:1
10' Гол
Кольич Элвир

Ход матча

10'
0:1
Кольич Элвир

Владение мячом

12
Айоани
Михай
5
Боли
Кевин
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
27
Борза
Себастьян
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
26
Adrian
Mazilu
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
10
Баярам
Штефан
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Вииторул Констанца
Университатя Крайова

История личных встреч

Вииторул Констанца
Университатя Крайова

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 21 победа

41 матч

36.6%
17.1%
46.3%
15 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

24.4%
43.9%
31.7%
10 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.8%
22%
51.2%
11 побед 9 ничьих 21 победа

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
4:3
С
1:2
С
2:1
Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.24
1.45

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

60
53

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

61
69

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Вииторул Констанца 2:0
Вииторул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0
Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0
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