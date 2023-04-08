Тур: 3. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Adrian Cojocaru
3:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолКольич Элвир
1:1
17' ГолМунтяну Луис
1:1
38' Не забитый пенальтиАлибек Денис
1:2
49' ГолКымпану Георге
2:2
54' ГолГрамени Константин
74' Желтая карточкаБоли Кевин
3:2
84' ПенальтиЛарие Йонуц
88' Желтая карточкаСырбу Дан
90' Желтая карточкаАртян Андрей
90'+4
Ход матча
9'
0:1
17'
1:1
38'
1:1
49'
1:2
54'
74'
78'
84'
3:2
88'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
Вииторул Констанца
Университатя Крайова
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 21 победа
41 матч
36.6%
17.1%
46.3%
15 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
24.4%
43.9%
31.7%
10 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.8%
22%
51.2%
11 побед 9 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.24
1.45
Среднее время на гол
72
62
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
60
53
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
61
69
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Вииторул Констанца 2:0
Вииторул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0
Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0