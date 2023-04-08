George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - George Cimpanu забивает с правой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Артян Андрей пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

50' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Алибек Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

47' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

45' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

43' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

43' Попеску Лаурентиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошую попытку сделал Алибек Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновлен

40' Нчамаа Базилио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

39' ОН ПРОМАЗАЛ - Алибек Денис пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

38' После проверки VAR судья изменил решение - Вииторул Констанца пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Матч остановлен

34' Adrian Mazilu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Оооо... вот это был удар! Adrian Mazilu должен был забить с этой позиции.

34' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Алибек Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Неделку Драгош навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали

20' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали

19' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Неделку Драгош оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Adrian Mazilu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Алибек Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Г О О О О Л - Кольич Элвир левой ногой классно пробил с лета.

9' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

8' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Матч возобновлен

7' Матч приостановлен из-за петард на поле

6' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

3' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру