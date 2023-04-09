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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Киндия Тырговиште
1:0
Второй тайм: 80'
Германнштадт
0'
1:0
15' Гол
Попа Даньел
36' Желтая карточка
Попадюк Дору
40' Желтая карточка
Ахматов Расамбек
66' Желтая карточка
Негуц Кристиан
77' Желтая карточка
Ороско Эстебан
79' Желтая карточка
Альхассан Баба
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
91
Кориню
Жереми
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
66
Ахматов
Расамбек
8
Дулка
Марко
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
93
Попеску
Кэлин
9
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
Киндия Тырговиште
Германнштадт

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Германнштадт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
4:1
С
0:1
С
1:1
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
Л1ГБ
0:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
98

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэпушэ Тибериу 1 0.33
Попа Даньел 1 0.33
Попадюк Дору 0 0
Негуц Кристиан 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янку Габриэль 1 0.33
Балауре Сильвиу 1 0.33
Опрут Рауль 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 2 0
Попадюк Дору 1 0
Кэпушэ Тибериу 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Шербан Андрей 1 0
Anton Petrea 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петреску Петришор 2 0
Бабич Матко 1 0
Saeed Issah 1 0
Sota Mino 1 0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
Германнштадт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Киндия Тырговиште
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 0 1 6 - 2 26
2.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
3.
Киндия Тырговиште
 1:0 3 2 0 1 2 - 1 22
4.
Волунтари
 3 1 2 0 4 - 2 22
5.
Ботошани
 2 1 1 0 2 - 1 20
6.
Университатя
 3 1 0 2 3 - 5 20
7.
УТА Арад
 3 1 1 1 3 - 2 18
8.
Германнштадт
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 18
9.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 4 14
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 4 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Киндия Тырговиште
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Германнштадт
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Киндия Тырговиште
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 19
2.
Германнштадт
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 17
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 3
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Германнштадт Янку Габриэль 1 (1)
Университатя Крайова Бауса Хуан 1 (1)
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Киндия Тырговиште Ахматов Расамбек 2
Весь список
  • Желтая карточка
    77'
    Esteban Orozco получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья свистит. Esteban Orozco атаковал сзади соперника. Это Паращив Даниэль заработал своей команде штрафной
  • 77'
    Германнштадт пытается что-то создать.
  • 77'
    Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 76'
    Ахматов Расамбек ослабляет давление, выбив мяч.
  • 76'
    Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 76'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 76'
    Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Cornel Dinu
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    Лучшие коэффициенты
    Киндия Тырговиште
    Ничья
    Германнштадт
    2.95
    5.70
    35.00
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    Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:0 Германнштадт онлайн

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    Киндия Тырговиште
    Германнштадт
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