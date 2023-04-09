Тур: 3. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Szabolcs Kovacs
1:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
15' ГолПопа Даньел
36' Желтая карточкаПопадюк Дору
40' Желтая карточкаАхматов Расамбек
66' Желтая карточкаНегуц Кристиан
77' Желтая карточкаОроско Эстебан
79' Желтая карточкаАльхассан Баба
Ход матча
15'
1:0
36'
40'
66'
77'
79'
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Буш СержиуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
-
70 Эне КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Германнштадт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
98
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.33
|Попа Даньел
|1
|0.33
|Попадюк Дору
|0
|0
|Негуц Кристиан
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янку Габриэль
|1
|0.33
|Балауре Сильвиу
|1
|0.33
|Опрут Рауль
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахматов Расамбек
|2
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Шербан Андрей
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петреску Петришор
|2
|0
|Бабич Матко
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Киндия Тырговиште
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
Германнштадт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|26
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|22
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|22
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|20
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|20
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|18
|8.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|18
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|14
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|21
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|19
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|2.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|17
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет в Лигу II
|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|3
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Германнштадт
|Янку Габриэль
|1 (1)
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|1 (1)
|УТА Арад
|Постолаки Вирджилиу
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Киндия Тырговиште
|Ахматов Расамбек
|2