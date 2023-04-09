Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Паращив Даниэль нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

87' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Daniel Celea получил желтую карточку от судьи

86' Esteban Orozco выиграл воздушное противоборство у Паращив Даниэль

85' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Тактическая замена. Calin Popescu уходит с поля и его заменяет Ороиан Александру

82' Судья свистит. Esteban Orozco атаковал сзади соперника. Это Паращив Даниэль заработал своей команде штрафной

81' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Германнштадт

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Рефери не любит споров - именно за это Альхассан Баба сейчас получил желтую

79' Матч остановлен

79' Г О О О О Л - Esteban Orozco уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

78' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Esteban Orozco получил желтую карточку от судьи

77' Судья свистит. Esteban Orozco атаковал сзади соперника. Это Паращив Даниэль заработал своей команде штрафной

77' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Cornel Dinu

75' Удар от ворот произведет Германнштадт

75' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

74' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

73' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

73' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Cristian Negut наказан за толчок Marius Antoche

71' Cosmin Atanase навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

71' Оооо... вот это был удар! Cristian Negut должен был забить с этой позиции.

71' Cosmin Atanase навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

69' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Попадюк Дору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с правого угла.

68' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Cristian Negut получил желтую карточку от судьи

66' Судья свистит. Cristian Negut атаковал сзади соперника. Это Бэрбуц Кристиан заработал своей команде штрафной

66' Esteban Orozco выиграл воздушное противоборство у Альхассан Баба

65' Бутян Михай не смог попасть в створ ударом издали

65' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

64' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Воробьев Модест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Попа Даньел

61' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Antoche получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Marius Antoche на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Ciprian Biceanu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

58' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Cosmin Atanase

56' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Балауре Сильвиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Балауре Сильвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

54' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Паращив Даниэль из команды Германнштадт получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Catalin Cabuz все предвидел и спас команду!

53' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

52' Calin Popescu наказан за толчок Daniel Celea

51' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

51' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

48' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

47' Хорошую попытку сделал Балауре Сильвиу . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

47' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Кориню Жереми уходит с поля и его заменяет Esteban Orozco