Тур: 3. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Flueran Nicusor
0'
1:0
62' ГолМайлат Себастьян
72' Желтая карточкаVictor Dican
86' Желтая карточкаРоман Михай
90'+6
Ход матча
62'
1:0
72'
86'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
77
Andrei
Dragu
22
Талло
Жуниор
43
Brendon
88
Мимито
14
Гарита
Пол
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Andrei DraguПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Талло ЖуниорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
-
17 Камара СекуНападающий
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 BrendonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
История личных встреч
Ботошани
Арджеш
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|2
|0.67
|Камара Секу
|1
|0.33
|Мбоко Айртон
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роман Михай V
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Victor Dican
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Бертран Дориан
|1
|0
|Микле Джордже
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арджеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арджеш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Ботошани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арджеш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3
Арджеш
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0
Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1
Результаты матчей
Ботошани
Арджеш
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Арджеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|26
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|23
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|22
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|20
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|19
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|18
|9.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|14
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|21
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|14
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|3
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|2
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Германнштадт
|Янку Габриэль
|1 (1)
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Киндия Тырговиште
|Ахматов Расамбек
|2