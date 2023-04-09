Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' ШТАНГА! Так было близко к голу - Калкан Андреас нанес удар в каркас ворот!

46' Tony Njike наказан за толчок Цигэнашу Александр

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Ботошани

44' Калкан Андреас не смог попасть в створ ударом издали

43' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мимито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

32' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Арджеш

29' Майлат Себастьян из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Удар от ворот произведет Арджеш

26' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Арджеш

14' Флореску Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Арджеш

10' Brendon из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Мутомбо Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Мутомбо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Арджеш

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Арджеш начинает с центра поля