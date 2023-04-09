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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Ботошани
1:0
Конец матча
Арджеш
0'
1:0
62' Гол
Майлат Себастьян
72' Желтая карточка
Victor Dican
86' Желтая карточка
Роман Михай
90'+6
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
77
Andrei
Dragu
8
Флореску
Эдуард
4
Иванов
Антоний
7
Майлат
Себастьян
22
Талло
Жуниор
33
Микле
Джордже
17
Добросавлевичи
Алин
5
Турда
Григоре
43
Brendon
2
Тофан
Костинел
22
Facundo
Rizzi
88
Мимито
6
Нжик
Тони
70
Яколиш
Антонио
10
Калкан
Андреас
14
Гарита
Пол
Ботошани
Арджеш

История личных встреч

Ботошани
Арджеш

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 2 0.67
Камара Секу 1 0.33
Мбоко Айртон 0 0
Andrei Dragu 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роман Михай V 1 0
Иванов Антоний 1 0
Пий Джуниор 1 0
Victor Dican 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яколиш Антонио 1 0
Бертран Дориан 1 0
Микле Джордже 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арджеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арджеш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Ботошани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арджеш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3
Арджеш
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя - Арджеш 2:0
Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1

Результаты матчей

Ботошани
Арджеш

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Арджеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 0 1 6 - 2 26
2.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
3.
Ботошани
 3 2 1 0 3 - 1 23
4.
Волунтари
 3 1 2 0 4 - 2 22
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 4 - 3 21
6.
Университатя
 3 1 0 2 3 - 5 20
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 2 - 3 19
8.
УТА Арад
 3 1 1 1 3 - 2 18
9.
Арджеш
 3 0 0 3 0 - 5 14
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 4 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
3.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
4.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
2.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 3 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 3
Ботошани Майлат Себастьян 2
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Германнштадт Янку Габриэль 1 (1)
Университатя Крайова Бауса Хуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Киндия Тырговиште Ахматов Расамбек 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ботошани вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ботошани: 53%, Арджеш: 47%.
  • 95'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • 95'
    Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Мимито
  • 93'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 93'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Гарита Пол наказан за толчок Камара Секу
  • 92'
    Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
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