Тур: 3. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ionut Coza
2:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолБудеску Константин
2:0
24' ГолFelix Mathaus
29' Желтая карточкаРусу Богдан
57' Желтая карточкаSeniko Doua
90'+4
Ход матча
10'
24'
29'
57'
80'
90'
Владение мячом
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
25
Балаур
Ионуц
90
Русу
Богдан
11
Беншаиб
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
-
11 Беншаиб АминНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Gutea
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Миовени
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Среднее время на гол
105
78
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Среднее время на гол
150
225
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.75
0.83
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
120
108
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Seniko Doua
|1
|0.33
|Будеску Константин
|1
|0.33
|Felix Mathaus
|1
|0.33
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.33
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Stefan Purtic
|1
|0
|Seniko Doua
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Русу Богдан
|1
|0
|Панаит Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Миовени
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Миовени
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Миовени
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
Миовени
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0
Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Миовени
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|27
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|26
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|23
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|22
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|20
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|19
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|18
|9.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|14
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|24
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|14
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|11
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|3
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|2
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Петролул Плоешти
|Seniko Doua
|1 (2)
|Петролул Плоешти
|Будеску Константин
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Киндия Тырговиште
|Ахматов Расамбек
|2