Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Кырнац Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Миовени

72' Сно Саквилл из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Кырнац Николае из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

65' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

64' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Миовени

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Миовени

59' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Беншаиб Амин пробил со штрафного прямо в стенку

58' Рефери не любит споров - именно за это Seniko Doua сейчас получил желтую

54' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Daniel Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Daniel Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника