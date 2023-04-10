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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Петролул Плоешти
2:0
Конец матча
Миовени
0'
1:0
10' Гол
Будеску Константин
2:0
24' Гол
Felix Mathaus
29' Желтая карточка
Русу Богдан
57' Желтая карточка
Seniko Doua
90'+4
31
Вылчану
Октавиан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
13
Felix
Mathaus
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
10
Будеску
Константин
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
12
Греаб
Александру
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
2
Сно
Саквилл
7
Daniel
Toma
23
Панаит
Андрей
16
Ionut
Radescu
6
Ionut
Burnea
90
Русу
Богдан
11
Беншаиб
Амин
Петролул Плоешти
Миовени

История личных встреч

Петролул Плоешти
Миовени

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:0
ЛI
0:1
ЛIГЛ
1:2
ЛI
0:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ПЛ
3:1
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Среднее время на гол

105
78

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Среднее время на гол

150
225

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

120
108

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seniko Doua 1 0.33
Будеску Константин 1 0.33
Felix Mathaus 1 0.33
Тичу Валентин Константин 1 0.33
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 2 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Felix Mathaus 1 0
Борца Флорин 1 0
Stefan Purtic 1 0
Seniko Doua 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Русу Богдан 1 0
Панаит Андрей 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Миовени
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Миовени
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Миовени
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
Миовени
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0
Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Миовени

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Миовени

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 3 3 0 0 4 - 0 27
2.
Университатя Крайова
 3 2 0 1 6 - 2 26
3.
Ботошани
 3 2 1 0 3 - 1 23
4.
Волунтари
 3 1 2 0 4 - 2 22
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 4 - 3 21
6.
Университатя
 3 1 0 2 3 - 5 20
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 2 - 3 19
8.
УТА Арад
 3 1 1 1 3 - 2 18
9.
Арджеш
 3 0 0 3 0 - 5 14
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 3 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
4.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
2.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 3 14
5.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 11
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 3
Ботошани Майлат Себастьян 2
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (2)
Петролул Плоешти Будеску Константин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Киндия Тырговиште Ахматов Расамбек 2
Весь список
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