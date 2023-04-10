Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Stefan Panoiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матей Космин пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Horatiu Moldovan ошибается в защите.

26' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

26' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Сепси

19' Матч возобновлен

19' Рефери не любит споров - именно за это Дуганджич Марко сейчас получил желтую

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

14' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

11' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

3' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру