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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Сепси
1:0
Первый тайм: 42'
Рапид Бухарест
0'
19' Желтая карточка
Дуганджич Марко
1:0
26' Гол
Тудорие Александру
37' Желтая карточка
Матей Космин

Ход матча

19'
 
Дуганджич Марко
26'
Тудорие Александру
(Родригес Хонатан II)
1:0
37'
Матей Космин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Рапид Бухарест
2.37
4.90
3.20
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
13
Матей
Космин
6
Паун
Николае
77
Аганович
Аднан
8
Георге
Ион
9
Тудорие
Александру
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
10
Ионицэ
Александру
II
17
Stefan
Panoiu
45
Дуганджич
Марко
25
Эммерс
Сиан
Сепси
Рапид Бухарест

История личных встреч

Сепси
Рапид Бухарест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:1
Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1
  • Первый тайм
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тудорие Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Думитреску Андрес из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
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    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Рапид Бухарест
    2.37
    4.90
    3.20
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    Где смотреть матч Сепси 1:0 Рапид Бухарест онлайн

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