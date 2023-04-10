Тур: 3. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Попа Каталин
1:0
Первый тайм: 42'
0'
19' Желтая карточкаДуганджич Марко
1:0
26' ГолТудорие Александру
37' Желтая карточкаМатей Космин
Ход матча
19'
26'
37'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
13
Матей
Космин
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
25
Эммерс
Сиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Эммерс СианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Рапид Бухарест
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:1
Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1