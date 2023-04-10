Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Сефер Антонио грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Бэлаша Михай выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.

84' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Паун Николае нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

83' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

81' Онгенда Эрвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Horatiu Moldovan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Шафранко Павол из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Папа Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Родригес Хонатан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Сефер Антонио пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

72' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Сепси

68' Матч возобновлен

68' Аганович Аднан получил травму и заменен. Marius Stefanescu выходит на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Мораис Жуниор II не смог попасть в створ ударом издали

66' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Сепси

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест в офсайде

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Тактическая замена. Эммерс Сиан уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

59' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Сепси

58' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

55' Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Stefan Panoiu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хорошую попытку сделал Эммерс Сиан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Дуганджич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Сепси

53' Кяйт Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Георге Ион не смог попасть в створ ударом издали

51' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

50' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

49' Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

48' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Георге Ион . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.