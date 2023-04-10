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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Сепси
2:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
19' Желтая карточка
Дуганджич Марко
1:0
26' Гол
Тудорие Александру
36' Желтая карточка
Матей Космин
51' Желтая карточка
Григоре Драгош
69' Желтая карточка
Родригес Хонатан
85' Желтая карточка
Сефер Антонио
2:0
86' Гол
Штефэнеску Мариус
2:0
90' Не забитый пенальти
Сэпунару Кристиан
90' Желтая карточка
Бэлаша Михай
90' Желтая карточка
Cristiano Bergodi
90'+8
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
13
Матей
Космин
6
Паун
Николае
77
Аганович
Аднан
8
Георге
Ион
9
Тудорие
Александру
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
10
Ионицэ
Александру
II
17
Stefan
Panoiu
45
Дуганджич
Марко
25
Эммерс
Сиан
Сепси
Рапид Бухарест

История личных встреч

Сепси
Рапид Бухарест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:1
Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1
  • Второй тайм
  • 98'
    Сепси заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сепси: 40%, Рапид Бухарест: 60%.
  • Угловой
    98'
    Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Шафранко Павол нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Рондон Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Фол, нарушение
      92'
      ПЕНАЛЬТИ! - Бэлаша Михай играет рукой в штрафной! Бэлаша Михай вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 92'
      После проверки VAR судья изменил решение - Рапид Бухарест пробьет пенальти!
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 90'
      Контроль мяча: Сепси: 39%, Рапид Бухарест: 61%.
    • 89'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 89'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Офсайд
      89'
      Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест в офсайде
    • 88'
      Команда Сепси забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 87'
      Папа Энрико из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 2:0 Рапид Бухарест онлайн

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