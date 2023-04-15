Хорошую попытку сделал Daniel Birligea. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

43' Удар от ворот произведет Сепси

43' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Сепси

36' Шанс! Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Daniel Birligea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Сепси

32' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Daniel Birligea нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

30' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Сепси

27' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

26' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Marius Stefanescu наказан за толчок Браун Кристофер

25' Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Удар от ворот произведет Сепси

22' Ниняй Бранислав выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

22' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

21' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Хорошую попытку сделал Браун Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Красники Эрмал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Бурка Андрей получил желтую карточку от судьи

19' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

18' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

14' Красники Эрмал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

13' Хорошую попытку сделал Дяк Чиприан . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Браун Кристофер выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

10' Аганович Аднан не смог попасть в створ ударом издали

10' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Сепси

7' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

6' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Сепси

4' Дяк Чиприан не смог попасть в створ ударом издали

4' Янга Рангело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Roland Niczuly ошибается в защите.

4' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Красники Эрмал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж в офсайде

1' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля