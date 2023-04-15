Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Emmanuel Yeboah наказан за толчок Чоботарю Денис

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Браун Кристофер выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

85' Удар от ворот произведет Сепси

85' Оооо... вот это был удар! Петрила Клаудиу должен был забить с этой позиции.

85' Петрила Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Дяк Чиприан получил травму и заменен. Emmanuel Yeboah выходит на поле.

80' Дяк Чиприан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Сепси

76' Удар от ворот произведет Сепси

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Дяк Чиприан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Сепси

72' Янга Рангело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Сепси

70' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

66' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матиас Юри нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

63' В РАЗДЕВАЛКУ! - Ниняй Бранислав получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

61' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Тактическая замена. Daniel Birligea уходит с поля и его заменяет Петрила Клаудиу

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж в офсайде

56' Удар от ворот произведет Сепси

56' Маня Кристьян не смог попасть в створ ударом издали

56' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Браун Кристофер наказан за толчок Marius Stefanescu

53' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Сепси

53' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Daniel Birligea нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

52' Цвек Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мухар Карло бьет со свободного, но вратарь делает сейв.

47' Ниняй Бранислав получил желтую карточку от судьи