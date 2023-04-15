Тур: 4. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Калин Юлиан
0'
20' Желтая карточкаБурка Андрей
0:1
28' ГолДумитреску Андрес
43' Желтая карточкаДан Петреску
1:1
44' ГолБирлигея Даниэль
47' Желтая карточкаНиняй Бранислав
2:1
53' ГолДяк Чиприан
62' Вторая желтая карточкаНиняй Бранислав
90'+5
Ход матча
20'
28'
43'
44'
47'
53'
2:1
62'
Владение мячом
44
Матиас
Юри
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
73
Мухар
Карло
32
Янга
Рангело
44
Бэлаша
Михай
67
Папа
Энрико
13
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
ЧФР Клуж
Сепси
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Среднее время на гол
67
62
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.44
0.56
Среднее время на гол
202
162
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
0.89
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
101
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.5
|Янга Рангело
|1 (1)
|0.25
|Дяк Чиприан
|1
|0.25
|Цвек Ловро
|1
|0.25
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|1
|0.25
|Маня Кристьян
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|2
|0.5
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.25
|Думитреску Андрес
|1
|0.25
|Рондон Марио
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|2
|0
|Дан Петреску
|2
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|2
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
2
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Спорт Тим Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1
Сепси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2 Сепси - Брашов 1:0
Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Сепси
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|39
|2.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|38
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|4.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|29
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|28
|6.
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|24
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|38
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|37
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|28
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|27
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|21
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|-
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Университатя Крайова
|Кольич Элвир
|2 (1)
|Сепси
|Тудорие Александру
|2
|Спорт Тим Бухарест
|Коман Флоринел
|2
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2
|Вииторул Констанца
|Грамени Константин
|2
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|1 2
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Вииторул Констанца
|Сырбу Дан
|2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|2
|Рапид Бухарест
|Сэпунару Кристиан
|1