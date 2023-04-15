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  4. Суперлига. Чемпионская группа 2022-2023

Румыния: Суперлига. Чемпионская группа

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча
Сепси
0'
20' Желтая карточка
Бурка Андрей
0:1
28' Гол
Думитреску Андрес
43' Желтая карточка
Дан Петреску
1:1
44' Гол
Бирлигея Даниэль
47' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
2:1
53' Гол
Дяк Чиприан
62' Вторая желтая карточка
Ниняй Бранислав
90'+5
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
73
Мухар
Карло
7
Красники
Эрмал
32
Янга
Рангело
30
Бирлигея
Даниэль
33
Никзули
Роланд
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
4
Тамаш
Марк
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
67
Папа
Энрико
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
77
Аганович
Аднан
18
Шафранко
Павол
ЧФР Клуж
Сепси

История личных встреч

ЧФР Клуж
Сепси

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.44
0.56

Среднее время на гол

202
162

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

0.89
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

101
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.5
Янга Рангело 1 (1) 0.25
Дяк Чиприан 1 0.25
Цвек Ловро 1 0.25
Аджей-Боатенг Бисмарк 1 0.25
Маня Кристьян 0 0
Красники Эрмал 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 2 0.5
Штефэнеску Мариус 1 0.25
Думитреску Андрес 1 0.25
Рондон Марио 0 0
Матей Космин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 2 0
Дан Петреску 2 0
Маня Кристьян 1 0
Цвек Ловро 1 0
Бурка Андрей 1 0
Красники Эрмал 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 2 1
Аганович Аднан 1 0
Матей Космин 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Георге Ион 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
2
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Спорт Тим Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1
Сепси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2 Сепси - Брашов 1:0
Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Сепси

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 3 2 1 0 6 - 4 39
2.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 38
3.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
4.
Университатя Крайова
 3 0 2 1 4 - 5 29
5.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 3 - 5 28
6.
Сепси
 4 1 0 3 5 - 6 24
7.
Спорт Тим Бухарест
 2 1 1 0 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 2 2 0 0 5 - 3 38
2.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 37
3.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
4.
Сепси
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Спорт Тим Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 0 1 1 3 - 4 28
2.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 2 - 4 27
3.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 21
4.
Спорт Тим Бухарест
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вииторул Констанца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Стяуа
 0 - 0
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кольич Элвир 2 (1)
Сепси Тудорие Александру 2
Спорт Тим Бухарест Коман Флоринел 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Вииторул Констанца Грамени Константин 2
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Ниняй Бранислав 1 2
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Вииторул Констанца Сырбу Дан 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 2
Рапид Бухарест Сэпунару Кристиан 1
Весь список
  • 93'
    Паун Николае из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 92'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Красники Эрмал уходит с поля и его заменяет Фика Алин
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Красники Эрмал. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 91'
    Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
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