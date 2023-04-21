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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Дармштадт
2:1
Второй тайм: 69'
Карлсруэ
0'
0:1
11' Гол
Шлойзенер Фабиан
1:1
26' Гол
Ману Брайдон
35' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
42' Желтая карточка
Юнг Себастьян
2:1
51' Гол
Титц Филлип

Ход матча

11'
0:1
Шлойзенер Фабиан
26'
Ману Брайдон
(Титц Филлип)
1:1
35'
 
Ванитцек Марвин
42'
 
Юнг Себастьян
51'
Титц Филлип
2:1
61'
 
Tim Rossmann
Зивзивадзе Буду

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Карлсруэ
2.35
5.80
5.70
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
19
Карич
Эмир
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
40
Стожилкович
Филип
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
15
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
17
Куэто
Лукас
19
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Дармштадт
3-4-3
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Дармштадт
Карлсруэ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
3:4
Б2
2:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
0:0
ТМС
0:3
Б3
0:1
Б3
2:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1.17

Среднее время на гол

210
77

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
73

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 9 0.31
Ману Брайдон 7 0.24
Хонзак Матиас 4 0.14
Пфайффер Патрик 4 0.14
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.1
Мелем Марвин 3 0.1
Стожилкович Филип 3 0.1
Бадер Маттиас 2 0.07
Ронштадт Франк 2 0.07
Карич Эмир 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Холланд Фабиан 1 0.03
Мюллер Янник 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 11 0.38
Ванитцек Марвин 10 (4) 0.34
Кауфманн Миккель 8 0.28
Небель Пауль 3 0.1
Рапп Симоне 3 0.1
Йенсен Леон 3 0.1
Гондорф Жером 2 0.07
Хайзе Филип 2 0.07
Батмаз Малик 2 0.07
Юнг Себастьян 1 0.03
Брайтхаупт Тим 1 0.03
Франке Марсель 1 0.03
Куэто Лукас 1 0.03
Брозински Даниэль 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 10 0
Мелем Марвин 8 0
Пфайффер Патрик 6 1
Мюллер Янник 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Сейдель Аарон 3 0
Ману Брайдон 3 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 9 1
Амброзиус Стефан 6 1
Гондорф Жером 5 1
Небель Пауль 6 0
Кауфманн Миккель 5 0
Юнг Себастьян 4 0
Хайзе Филип 4 0
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 4 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Батмаз Малик 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Карлсруэ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
6
Дармштадт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Карлсруэ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

17
25
Дармштадт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Карлсруэ
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

23
31

Голы по времени матча

Забито

24
19
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
5
21%
5
26%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
1
5%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
1
11%
6
30%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Забито

18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
5
28%
1
3%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
6
33%
6
20%
76-90

Пропущено

15
22
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
5
23%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
6
40%
5
23%
76-90

Забито

42
49
20 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
9
21%
7
14%
1-15
6
14%
11
22%
16-30
5
12%
8
16%
31-45
8
19%
5
10%
46-60
4
10%
11
22%
61-75
10
24%
7
14%
76-90

Пропущено

24
42
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
13%
5
12%
1-15
2
8%
3
7%
16-30
4
17%
9
21%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
5
21%
9
21%
61-75
8
33%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3
Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Дармштадт
Карлсруэ

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
10 раз 36%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
8
7
1
13
2.5
5
10
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
5
8
2
12
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
7
13
15
1.5
13
15
3
25
2.5
7
21
2
26
3.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:1 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Гамбург
 3:1 29 17 5 7 57 - 36 56
3.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
4.
Фортуна
 28 14 5 9 48 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 1:3 29 13 8 8 43 - 33 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 1:2 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
13.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
14.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
15.
Арминия
 28 8 5 15 43 - 49 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:1 15 10 5 0 26 - 10 35
2.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
3.
Гамбург
 3:1 15 10 2 3 33 - 15 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 1:3 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 1:2 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:1 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 3:1 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 1:3 15 5 3 7 22 - 24 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 1:2 14 4 3 7 20 - 22 15
11.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Зивзивадзе Буду уходит с поля. Tim Rossmann выходит вместо него
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Юнг Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ванитцек Марвин получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Титц Филлип сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ману Брайдон бьет в цель!
  • 11'
    Пауль Небель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Шлойзенер Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Карлсруэ
2.35
5.80
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дармштадт 2:1 Карлсруэ онлайн

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