Тур: 29. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor.
0'
0:1
11' ГолШлойзенер Фабиан
1:1
26' ГолМану Брайдон
35' Желтая карточкаВанитцек Марвин
42' Желтая карточкаЮнг Себастьян
2:1
51' ГолТитц Филлип
Ход матча
11'
0:1
26'
1:1
35'
42'
51'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
17
Куэто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Tim Rossmann
-
29 Max Weiss
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Дармштадт
Карлсруэ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1.17
Среднее время на гол
210
77
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
73
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|9
|0.31
|Ману Брайдон
|7
|0.24
|Хонзак Матиас
|4
|0.14
|Пфайффер Патрик
|4
|0.14
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.1
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Стожилкович Филип
|3
|0.1
|Бадер Маттиас
|2
|0.07
|Ронштадт Франк
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Мюллер Янник
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|11
|0.38
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.34
|Кауфманн Миккель
|8
|0.28
|Небель Пауль
|3
|0.1
|Рапп Симоне
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|3
|0.1
|Гондорф Жером
|2
|0.07
|Хайзе Филип
|2
|0.07
|Батмаз Малик
|2
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Сейдель Аарон
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|9
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Карлсруэ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
6
Дармштадт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Карлсруэ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
17
25
Дармштадт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Карлсруэ
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
23
31
Голы по времени матча
Забито
24
19
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
5
21%
5
26%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
1
5%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
1
11%
6
30%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
5
28%
1
3%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
6
33%
6
20%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
5
23%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
6
40%
5
23%
76-90
Забито
42
49
20 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
9
21%
7
14%
1-15
6
14%
11
22%
16-30
5
12%
8
16%
31-45
8
19%
5
10%
46-60
4
10%
11
22%
61-75
10
24%
7
14%
76-90
Пропущено
24
42
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
3
13%
5
12%
1-15
2
8%
3
7%
16-30
4
17%
9
21%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
5
21%
9
21%
61-75
8
33%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3
Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Дармштадт
Карлсруэ
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
10 раз 36%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
87
113
510
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
59
58
212
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
217
1315
1315
325
721
226
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|3:1
|29
|17
|5
|7
|57 - 36
|56
|3.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|4.
|28
|14
|5
|9
|48 - 36
|47
|5.
|1:3
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|6.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|1:2
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|28
|9
|9
|10
|39 - 41
|36
|11.
|28
|9
|7
|12
|37 - 43
|34
|12.
|28
|8
|8
|12
|34 - 45
|32
|13.
|28
|9
|5
|14
|37 - 49
|32
|14.
|28
|8
|6
|14
|24 - 41
|30
|15.
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|28
|7
|4
|17
|23 - 46
|25
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|3.
|3:1
|15
|10
|2
|3
|33 - 15
|32
|4.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|1:3
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|9.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|10.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|1:3
|15
|5
|3
|7
|22 - 24
|18
|7.
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|1:2
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|11.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10