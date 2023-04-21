Тур: 29. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17650
0'
0:1
11' ГолШлойзенер Фабиан
1:1
26' ГолМану Брайдон
35' Желтая карточкаВанитцек Марвин
42' Желтая карточкаЮнг Себастьян
2:1
51' ГолТитц Филлип
82' Желтая карточкаГьясула Клаус
90'+7
Ход матча
11'
0:1
26'
1:1
35'
42'
51'
2:1
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
412 Количество передач 400
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
17
Куэто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Tim Rossmann
-
29 Max Weiss
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Дармштадт
Карлсруэ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1.17
Среднее время на гол
210
77
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
73
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|9
|0.31
|Ману Брайдон
|7
|0.24
|Хонзак Матиас
|4
|0.14
|Пфайффер Патрик
|4
|0.14
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.1
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Стожилкович Филип
|3
|0.1
|Бадер Маттиас
|2
|0.07
|Ронштадт Франк
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Мюллер Янник
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|11
|0.38
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.34
|Кауфманн Миккель
|8
|0.28
|Небель Пауль
|3
|0.1
|Рапп Симоне
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|3
|0.1
|Гондорф Жером
|2
|0.07
|Хайзе Филип
|2
|0.07
|Батмаз Малик
|2
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Сейдель Аарон
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|9
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Карлсруэ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
7
Дармштадт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Карлсруэ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
17
25
Дармштадт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Карлсруэ
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
23
32
Голы по времени матча
Забито
26
20
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 19
5
19%
6
30%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
4
15%
1
5%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
6
27%
46-60
1
10%
6
27%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
1
6%
6
20%
31-45
5
28%
1
3%
46-60
0
0%
8
27%
61-75
6
33%
6
20%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
5
23%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
6
40%
5
23%
76-90
Забито
44
50
21 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
9
20%
8
16%
1-15
7
16%
11
22%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
9
20%
5
10%
46-60
4
9%
11
22%
61-75
10
23%
7
14%
76-90
Пропущено
25
44
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 21
4
16%
5
11%
1-15
2
8%
4
9%
16-30
4
16%
9
20%
31-45
2
8%
8
18%
46-60
5
20%
9
20%
61-75
8
32%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3
Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Дармштадт
Карлсруэ
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
11 раз 38%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
114
510
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
227
1415
1316
326
722
227
425
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10