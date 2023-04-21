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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Гамбург
3:1
Второй тайм: 64'
Санкт-Паули
0'
24' Желтая карточка
Давид Йонас
26' Желтая карточка
Хайер Моритц
0:1
36' Гол
Салиакас Манолис
43' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
1:1
44' Гол
Давид Йонас
2:1
48' Гол
Джатта Бейкери
3:1
52' Гол
Хайер Моритц
55' Желтая карточка
Oladapo Afolayan

Ход матча

24'
Давид Йонас
 
26'
Хайер Моритц
 
36'
0:1
Салиакас Манолис
(Дашнер Лукас)
43'
Шонлау Себастьян
 
44'
Давид Йонас
(Мухайм Миро)
1:1
46'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Жан-Люк Домпе
 
48'
Джатта Бейкери
(Шонлау Себастьян)
2:1
52'
Хайер Моритц
3:1
55'
 
Oladapo Afolayan
59'
 
Elias Saad
Аремю Афииз
59'
 
Меткалф Коннор
Oladapo Afolayan
60'
Бенеш Ласло
Джатта Бейкери
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Санкт-Паули
2.40
3.93
3.73
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
22
Василь
Никола
18
Медич
Яков
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
20
Аремю
Афииз
23
Пакарада
Леарт
17
Oladapo
Afolayan
13
Дашнер
Лукас
10
Хартель
Марсель
Гамбург
4-1-2-3
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Гамбург
Санкт-Паули

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
0:0
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 17 0.59
Рейс Людовит 8 0.28
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.28
Бенеш Ласло 5 (1) 0.17
Джатта Бейкери 4 0.14
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Хайер Моритц 2 0.07
Вушкович Марио 2 0.07
Немет Ондраш 2 0.07
Киттель Сонни 1 0.03
Давид Йонас 1 0.03
Tom Sanne 1 0.03
Мухайм Миро 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Шонлау Себастьян 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 7 0.24
Ирвайн Джексон 7 0.24
Эггештайн Йоханнес 5 0.17
Хартель Марсель 4 0.14
Салиакас Манолис 4 0.14
Медич Яков 4 0.14
Меткалф Коннор 3 0.1
Смит Эрик 2 0.07
Oladapo Afolayan 2 0.07
Пакарада Леарт 1 (1) 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Отто Давид 1 0.03
Немет Давид 1 0.03
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 6 1
Хайер Моритц 7 0
Мухайм Миро 6 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мефферт Йонас 4 0
Бенеш Ласло 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рейс Людовит 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Давид Йонас 3 0
Вушкович Марио 3 0
Фернандеш Даниэль 2 0
Глацель Роберт 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Пакарада Леарт 3 0
Василь Никола 3 0
Отто Давид 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Метс Кароль 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0
Elias Saad 1 0

Результаты матчей

Гамбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Санкт-Паули
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
11
Гамбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Санкт-Паули
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

21
19
Гамбург
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Санкт-Паули
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

25
30

Голы по времени матча

Забито

29
23
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
7%
2
9%
1-15
6
21%
5
22%
16-30
4
14%
6
26%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
10
34%
5
22%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
27%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
3
15%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
9
39%
5
25%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
23%
2
20%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Забито

52
43
20 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
4
8%
5
12%
1-15
8
15%
9
21%
16-30
8
15%
9
21%
31-45
6
12%
3
7%
46-60
7
13%
7
16%
61-75
19
37%
10
23%
76-90

Пропущено

37
29
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
9
24%
6
21%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
3
8%
5
17%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
6
16%
2
7%
61-75
9
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2
Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1

Результаты матчей

Гамбург
Санкт-Паули

Точный счет

4:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
6
8
5
9
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
6
8
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
18
10
1.5
12
16
8
20
2.5
5
23
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:1 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Гамбург
 3:1 29 17 5 7 57 - 36 56
3.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
4.
Фортуна
 28 14 5 9 48 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 1:3 29 13 8 8 43 - 33 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 1:2 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
13.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
14.
Нюрнберг
 28 8 6 14 24 - 41 30
15.
Арминия
 28 8 5 15 43 - 49 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 28 7 4 17 23 - 46 25
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:1 15 10 5 0 26 - 10 35
2.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
3.
Гамбург
 3:1 15 10 2 3 33 - 15 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 1:3 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 1:2 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:1 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 3:1 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 1:3 15 5 3 7 22 - 24 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 1:2 14 4 3 7 20 - 22 15
11.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Джатта Бейкери бьет в цель!
  • 46'
    Жан-Люк Домпе уходит с поля. Ransford Koenigsdoerffer выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Салиакас Манолис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Хайер Моритц получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Давид Йонас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Oladapo Afolayan бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Гамбург.
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    Лучшие коэффициенты
    Гамбург
    Ничья
    Санкт-Паули
    2.40
    3.93
    3.73
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    Где смотреть матч Гамбург 3:1 Санкт-Паули онлайн

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    Гамбург
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