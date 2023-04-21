Тур: 29. Стадион: Фолькспаркштадион.
3:1
Второй тайм: 64'
0'
24' Желтая карточкаДавид Йонас
26' Желтая карточкаХайер Моритц
0:1
36' ГолСалиакас Манолис
43' Желтая карточкаШонлау Себастьян
1:1
44' ГолДавид Йонас
2:1
48' ГолДжатта Бейкери
3:1
52' ГолХайер Моритц
55' Желтая карточкаOladapo Afolayan
Ход матча
24'
26'
36'
0:1
43'
44'
1:1
48'
52'
3:1
55'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
18
Медич
Яков
20
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Гамбург
Санкт-Паули
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.17
Среднее время на гол
112
77
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17
|0.59
|Рейс Людовит
|8
|0.28
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.28
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.17
|Джатта Бейкери
|4
|0.14
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Хайер Моритц
|2
|0.07
|Вушкович Марио
|2
|0.07
|Немет Ондраш
|2
|0.07
|Киттель Сонни
|1
|0.03
|Давид Йонас
|1
|0.03
|Tom Sanne
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|7
|0.24
|Ирвайн Джексон
|7
|0.24
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.17
|Хартель Марсель
|4
|0.14
|Салиакас Манолис
|4
|0.14
|Медич Яков
|4
|0.14
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Смит Эрик
|2
|0.07
|Oladapo Afolayan
|2
|0.07
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Отто Давид
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|6
|1
|Хайер Моритц
|7
|0
|Мухайм Миро
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Санкт-Паули
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
11
Гамбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Санкт-Паули
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
21
19
Гамбург
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Санкт-Паули
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
25
30
Голы по времени матча
Забито
29
23
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
7%
2
9%
1-15
6
21%
5
22%
16-30
4
14%
6
26%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
10
34%
5
22%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
27%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
3
15%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
9
39%
5
25%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
23%
2
20%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Забито
52
43
20 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
4
8%
5
12%
1-15
8
15%
9
21%
16-30
8
15%
9
21%
31-45
6
12%
3
7%
46-60
7
13%
7
16%
61-75
19
37%
10
23%
76-90
Пропущено
37
29
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
9
24%
6
21%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
3
8%
5
17%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
6
16%
2
7%
61-75
9
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2
Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1
Результаты матчей
Гамбург
Санкт-Паули
Точный счет
4:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
68
59
311
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
104
68
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1810
1216
820
523
325
226
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|3:1
|29
|17
|5
|7
|57 - 36
|56
|3.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|4.
|28
|14
|5
|9
|48 - 36
|47
|5.
|1:3
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|6.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|1:2
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|28
|9
|9
|10
|39 - 41
|36
|11.
|28
|9
|7
|12
|37 - 43
|34
|12.
|28
|8
|8
|12
|34 - 45
|32
|13.
|28
|9
|5
|14
|37 - 49
|32
|14.
|28
|8
|6
|14
|24 - 41
|30
|15.
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|28
|7
|4
|17
|23 - 46
|25
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|3.
|3:1
|15
|10
|2
|3
|33 - 15
|32
|4.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|1:3
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|9.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|10.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|1:3
|15
|5
|3
|7
|22 - 24
|18
|7.
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|1:2
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|11.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10