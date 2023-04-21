0'
1:0
39' ГолМирани Деймон
56' Undefined phrase: football_event_Ван Мигем Дарил
75' Желтая карточкаRemco Balk
88' Желтая карточкаАнтонуччи Франческо
2:0
90' ГолМирани Деймон
90'+5
Ход матча
39'
1:0
56'
75'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
366 Количество передач 391
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Твигт
Калвин
12
Руйтер
Робин
33
Floris
Smand
27
Sekou
Sylla
19
Фор
Наварон
25
Махи
Мимаун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
-
-
-
26 Deron Payne
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Floris SmandЗащитник
-
27 Sekou SyllaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронНападающий
- Нападающий
-
25 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
-
17 Ринстра БенПолузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Milan Smit
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Волендам
Камбюр
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.9
Среднее время на гол
56
47
Всего голов
29
39
Голов в среднем за матч
1.32
1.77
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
68
50
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|7
|0.23
|Мюрен Роберт
|5
|0.17
|Верман Хенк
|4
|0.13
|Эйтинг Карел
|3
|0.1
|Мирани Деймон
|3
|0.1
|Мбуямба Ксавьер
|3
|0.1
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.07
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.07
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.03
|Да Сильва Флоран
|1
|0.03
|Твигт Калвин
|1
|0.03
|Walid Ould Chikh
|1
|0.03
|Буур Оскар
|1
|0.03
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Антонуччи Франческо
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.13
|Худемакерс Меес
|3
|0.1
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Якобс Ями
|2
|0.07
|Фор Наварон
|1
|0.03
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Мбуямба Ксавьер
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Антонуччи Франческо
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|5
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Камбюр
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
3
10
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
8
Волендам
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Камбюр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
28
Волевые поражения
8
7
Волендам
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Камбюр
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Сухие победы
8
11
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
28
29
Волевые поражения
17
15
Голы по времени матча
Забито
25
13
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
2
8%
2
15%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
8
32%
6
46%
76-90
Пропущено
28
28
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
4%
4
14%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
4
14%
8
29%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
10
36%
7
25%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
20%
2
18%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
29
29
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
14%
4
14%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
5
17%
8
28%
76-90
Забито
40
24
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 17
5
13%
4
17%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
6
15%
2
8%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
10
25%
4
17%
61-75
8
20%
8
33%
76-90
Пропущено
57
57
26 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
5
9%
8
14%
1-15
11
19%
9
16%
16-30
10
18%
11
19%
31-45
6
11%
5
9%
46-60
10
18%
9
16%
61-75
15
26%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1
ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1
Результаты матчей
Волендам
Камбюр
Точный счет
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
0
18 раз 60%
1
8 раз 27%
4
2 раза 7%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волендам
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
510
96
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
1218
1119
426
327
327
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Валвейк
|Крамер Михил
|12 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8