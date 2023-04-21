Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Франческо Антонуччи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Sekou Sylla нанес удар, но тот был заблокирован.

Sekou Sylla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ремко Балк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Франческо Антонуччи пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем

Первый тайм

50' Команда Волендам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Франческо Антонуччи нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Волендам

47' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

43' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Sekou Sylla ослабляет давление, выбив мяч.

42' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

41' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Sekou Sylla ослабляет давление, выбив мяч.

39' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Волендам

36' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Йонсен Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Волендам

35' Фор Наварон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Sekou Sylla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

27' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Матч возобновлен

25' Gaetano Oristanio получил травму и заменен. Франческо Антонуччи выходит на поле.

23' Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Волендам

21' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Sekou Sylla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Волендам

19' Фор Наварон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Худемакерс Меес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали

15' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Камбюр

15' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Волендам

13' Худемакерс Меес из команды Камбюр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Волендам

11' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Sekou Sylla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Якобс Ями из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Gaetano Oristanio наказан за толчок Руйтер Робин

9' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Волендам

6' Якобс Ями оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Удар от ворот произведет Камбюр

4' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Камбюр

2' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

2' Удар от ворот произведет Камбюр

2' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Камбюр

1' Волендам начинает с центра поля