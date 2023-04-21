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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 6760 Главный судья: Alex Bos
Волендам
2:0
Конец матча
Камбюр
0'
1:0
39' Гол
Мирани Деймон
56' Undefined phrase: football_event_
Ван Мигем Дарил
75' Желтая карточка
Remco Balk
88' Желтая карточка
Антонуччи Франческо
2:0
90' Гол
Мирани Деймон
90'+5

Ход матча

25'
Антонуччи Франческо
Ористанио Гаэтано
 
36'
Deron Payne
Плат Брайан
 
39'
Мирани Деймон
1:0
46'
Мюрен Роберт
Верман Хенк
 
56'
Ван Мигем Дарил
 
67'
 
Махи Мимаун
Йонсен Бьорн
67'
 
Remco Balk
Робертс Улдрикис
75'
 
Remco Balk
75'
 
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
75'
 
Milan Smit
Sekou Sylla
85'
 
Брей Майкл
Ван Кам Даниэль
85'
Walid Ould Chikh
Ван Мигем Дарил
 
88'
Антонуччи Франческо
 
90'
Мирани Деймон
(Эйтинг Карел)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 366 Количество передач 391
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
4
Мирани
Деймон
6
Бенамар
Бенаисса
31
Мбуямба
Ксавьер
3
Плат
Брайан
17
Твигт
Калвин
8
Эйтинг
Карел
5
Мёркин
Дерри
7
Ван
Мигем
Дарил
9
Верман
Хенк
10
Ористанио
Гаэтано
12
Руйтер
Робин
24
Ван
Вермескеркен
Саи
3
Макинтош
Келвин
33
Floris
Smand
27
Sekou
Sylla
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
21
Ван
Кам
Даниэль
19
Фор
Наварон
9
Йонсен
Бьорн
25
Махи
Мимаун
Волендам
3-4-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Камбюр

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:3
ПД
0:3
ПД
0:1
ТМС
0:4
ПД
1:2
ПД
0:4
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМК
2:1
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:4
ПД
2:2
ПД
2:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
2:2
ВД(GD
3:0

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.9

Среднее время на гол

56
47

Всего голов

29
39

Голов в среднем за матч

1.32
1.77

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

68
50

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 7 0.23
Мюрен Роберт 5 0.17
Верман Хенк 4 0.13
Эйтинг Карел 3 0.1
Мирани Деймон 3 0.1
Мбуямба Ксавьер 3 0.1
Бенамар Бенаисса 2 0.07
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Lequincio Zeefuik 2 0.07
Ористанио Гаэтано 1 0.03
Да Сильва Флоран 1 0.03
Твигт Калвин 1 0.03
Walid Ould Chikh 1 0.03
Буур Оскар 1 0.03
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Антонуччи Франческо 0 0
Флинт Джош 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.13
Худемакерс Меес 3 0.1
Брей Майкл 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Якобс Ями 2 0.07
Фор Наварон 1 0.03
Бангура Алекс 1 0.03
Махи Мимаун 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Ван Вермескеркен Саи 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Яспер тер Хейде 1 0.03
Remco Balk 1 0.03
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Мбуямба Ксавьер 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Антонуччи Франческо 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 5 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 5 0
Remco Balk 5 0
Якобс Ями 2 1
Бергсма Леон 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0

Результаты матчей

Волендам
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Камбюр
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

3
10

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
8
Волендам
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Камбюр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
28

Волевые поражения

8
7
Волендам
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Камбюр
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)

Сухие победы

8
11

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

28
29

Волевые поражения

17
15

Голы по времени матча

Забито

25
13
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
2
8%
2
15%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
8
32%
6
46%
76-90

Пропущено

28
28
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
4%
4
14%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
4
14%
8
29%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
10
36%
7
25%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
20%
2
18%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

29
29
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
14%
4
14%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
5
17%
8
28%
76-90

Забито

40
24
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 17
5
13%
4
17%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
6
15%
2
8%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
10
25%
4
17%
61-75
8
20%
8
33%
76-90

Пропущено

57
57
26 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
5
9%
8
14%
1-15
11
19%
9
16%
16-30
10
18%
11
19%
31-45
6
11%
5
9%
46-60
10
18%
9
16%
61-75
15
26%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1
ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1

Результаты матчей

Волендам
Камбюр

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
0
18 раз 60%
1
8 раз 27%
4
2 раза 7%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волендам
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
5
10
9
6
1.5
2
13
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
8
2
13
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
12
18
11
19
1.5
4
26
3
27
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Гоу Эхед Иглс
 29 8 9 12 40 - 50 33
12.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
13.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
14.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 29 5 10 14 26 - 49 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
11.
Гоу Эхед Иглс
 14 5 5 4 22 - 22 20
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
9.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 14 2 1 11 11 - 32 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Мирани Деймон из команды Волендам сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Волендам заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6760 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 54%, Камбюр: 46%.
  • 94'
    Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Волендам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Шанс! Мирани Деймон из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • Угловой
      49'
      Эйтинг Карел из команды Волендам подал угловой слева.
    • 49'
      Якобс Ями успешно блокирует удар.
    • 49'
      Франческо Антонуччи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Волендам начинает контратаку
    • 49'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 48'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 47'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 46'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 46'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 45'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 45'
      Волендам контролирует мяч.
    • 45'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Волендам: 50%, Камбюр: 50%.
    • 45'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 45'
      Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Волендам начинает контратаку
    • 45'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 44'
      Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Волендам пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      43'
      Якобс Ями задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Твигт Калвин из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Ван Кам Даниэль
    • 43'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Sekou Sylla ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Волендам контролирует мяч.
    • 41'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Sekou Sylla ослабляет давление, выбив мяч.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Мирани Деймон из команды Волендам забивает головой!
    • 39'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      39'
      Эйтинг Карел из команды Волендам подал угловой справа.
    • 39'
      Якобс Ями из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 38'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 37'
      Шанс! Floris Smand из команды Камбюр пробил головой, но мимо
    • Угловой
      37'
      Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
    • 37'
      Плат Брайан получил травму и заменен. Deron Payne выходит на поле.
    • 36'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Йонсен Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Волендам контролирует мяч.
    • 36'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 36'
      Фор Наварон выиграл воздушное противоборство у Мёркин Дерри.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • Угловой
      35'
      Фор Наварон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 34'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 34'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 32'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 31'
      Камбюр контролирует мяч.
    • Офсайд
      31'
      Верман Хенк из команды Волендам в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Волендам: 52%, Камбюр: 48%.
    • 30'
      Волендам контролирует мяч.
    • 30'
      Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Камбюр начинает контратаку
    • 30'
      Sekou Sylla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Макинтош Келвин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 29'
      Волендам контролирует мяч.
    • 29'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 28'
      Камбюр контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Ван Вермескеркен Саи из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Франческо Антонуччи
    • Фол, нарушение
      28'
      Верман Хенк задерживает мяч рукой
    • 27'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 27'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 26'
      Волендам контролирует мяч.
    • 26'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 26'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 25'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Gaetano Oristanio получил травму и заменен. Франческо Антонуччи выходит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Волендам: 55%, Камбюр: 45%.
    • Травма, повреждение
      23'
      Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 22'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 22'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 22'
      Макинтош Келвин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Волендам контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Мирани Деймон
    • 21'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 20'
      Floris Smand из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 20'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 55%, Камбюр: 45%.
    • 20'
      Камбюр начинает контратаку
    • 20'
      Sekou Sylla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 19'
      Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • Угловой
      19'
      Фор Наварон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Худемакерс Меес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 17'
      Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 16'
      Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 16'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Floris Smand ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Волендам: 57%, Камбюр: 43%.
    • 15'
      Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 15'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Худемакерс Меес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 14'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Волендам контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 13'
      Худемакерс Меес из команды Камбюр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 13'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      13'
      Верман Хенк из команды Волендам в офсайде
    • 12'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 12'
      Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 11'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Sekou Sylla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 11'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      10'
      Махи Мимаун из команды Камбюр в офсайде
    • 10'
      Якобс Ями из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Gaetano Oristanio наказан за толчок Руйтер Робин
    • 9'
      Руйтер Робин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Контроль мяча: Волендам: 57%, Камбюр: 43%.
    • 9'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 9'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 8'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Верман Хенк из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 7'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 6'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 6'
      Якобс Ями оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Ван Кам Даниэль из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 5'
      Контроль мяча: Волендам: 92%, Камбюр: 8%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Мирани Деймон
    • 4'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Макинтош Келвин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 4'
      Floris Smand ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 3'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 2'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 2'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 2'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 2'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 2'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 1'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 1'
      Волендам начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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