Тур: 34. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
0:1
11' ГолМангравити Массимилиано
50' Желтая карточкаЛояконо Джузеппе
52' Желтая карточкаИндзаги Филиппо
64' Желтая карточкаАндреаччи Лоренцо
0:2
72' ГолРодригес Пабло
1:2
76' ГолБуа Девид
Ход матча
11'
50'
52'
72'
0:2
76'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Реджина
Брешия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.14
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
78
84
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.24
|Эрнани Азеведо
|6 (3)
|0.18
|Менез Жереми
|5
|0.15
|Канотто Луиджи
|5
|0.15
|Пьероцци Никколо
|4
|0.12
|Ривас Ригоберто
|3
|0.09
|Гори Габриэле
|3
|0.09
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.21
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.12
|Олзер Джакомо
|3
|0.09
|Галацци Николас
|2
|0.06
|Ндой Эмануэле
|2
|0.06
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Родригес Пабло
|1
|0.03
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|9
|1
|Менез Жереми
|9
|0
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Пьероцци Никколо
|7
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Ндой Эмануэле
|8
|0
|Папетти Андреа
|6
|1
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бьянки Флавио
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Родригес Пабло
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Брешия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
11
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Брешия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
14
13
Реджина
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Брешия
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
19
15
Волевые поражения
19
24
Голы по времени матча
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 2
23 Не забивали 24
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
4
17%
8
53%
76-90
Пропущено
19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
7
37%
4
13%
61-75
2
11%
5
17%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
2
11%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Пропущено
21
20
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
8
38%
7
35%
76-90
Забито
42
29
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
5
12%
5
17%
1-15
8
19%
4
14%
16-30
8
19%
4
14%
31-45
7
17%
2
7%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
7
17%
10
34%
76-90
Пропущено
40
50
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
4
10%
7
14%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
10
25%
7
14%
61-75
10
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0
Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2
Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3
Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0
Результаты матчей
Реджина
Брешия
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Реджина
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
116
97
314
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
97
512
412
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2013
1419
726
627
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|7
|6
|51 - 20
|67
|2.
|33
|18
|10
|5
|44 - 21
|63
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|33
|13
|13
|7
|35 - 31
|52
|5.
|33
|11
|15
|7
|39 - 30
|48
|6.
|33
|13
|9
|11
|39 - 35
|48
|7.
|1:2
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|33
|12
|7
|14
|43 - 44
|43
|10.
|33
|10
|13
|10
|41 - 42
|43
|11.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|12.
|33
|11
|9
|13
|35 - 41
|42
|13.
|33
|9
|14
|10
|41 - 43
|41
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|33
|8
|13
|12
|29 - 41
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|27 - 48
|37
|17.
|2:1
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|18.
|33
|9
|7
|17
|34 - 41
|34
|19.
|33
|7
|12
|14
|37 - 46
|33
|20.
|33
|6
|12
|15
|25 - 39
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|5.
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|7.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|9.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|10.
|1:2
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|11.
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|16
|6
|6
|4
|23 - 16
|24
|14.
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|2:1
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|4.
|16
|7
|5
|4
|15 - 14
|26
|5.
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|6.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|1:2
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|16
|2
|9
|5
|15 - 15
|15
|16.
|2:1
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8