  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Реджина
1:2
Второй тайм: 83'
Брешия
0'
0:1
11' Гол
Мангравити Массимилиано
50' Желтая карточка
Лояконо Джузеппе
52' Желтая карточка
Индзаги Филиппо
64' Желтая карточка
Андреаччи Лоренцо
0:2
72' Гол
Родригес Пабло
1:2
76' Гол
Буа Девид

Ход матча

11'
0:1
Мангравити Массимилиано
(Лабойко Якуб)
46'
Канотто Луиджи
Льотти Даниэле
 
46'
Буа Девид
Ционек Тьяго
 
50'
Лояконо Джузеппе
 
52'
Индзаги Филиппо
 
64'
 
Олзер Джакомо
Айе Флориан
64'
 
Андреаччи Лоренцо
72'
0:2
Родригес Пабло
(Бизоли Димитри)
73'
Ривас Ригоберто
Менез Жереми
 
76'
Буа Девид
1:2
79'
 
Ван Де Лои Томми
Лабойко Якуб
79'
 
Ндой Эмануэле
Листковски Марчин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Брешия
7.00
3.50
4.10
Все Коэффициенты
22
Коломби
Симоне
3
Ционек
Тьяго
23
Кампорезе
Микеле
6
Лояконо
Джузеппе
37
Майер
Жан
27
Пьероцци
Никколо
14
Фаббиан
Джованни
20
Эрнани
Азеведо
94
Льотти
Даниэле
7
Менез
Жереми
19
Стрелец
Давид
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
9
Родригес
Пабло
29
Листковски
Марчин
11
Айе
Флориан
Реджина
3-1-4-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Реджина
Брешия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:2
СB
3:0
СB
0:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
4:0
К
0:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.14
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

78
84

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.24
Эрнани Азеведо 6 (3) 0.18
Менез Жереми 5 0.15
Канотто Луиджи 5 0.15
Пьероцци Никколо 4 0.12
Ривас Ригоберто 3 0.09
Гори Габриэле 3 0.09
Гальоло Риккардо 2 0.06
Майер Жан 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 7 (1) 0.21
Бьянки Флавио 4 (1) 0.12
Олзер Джакомо 3 0.09
Галацци Николас 2 0.06
Ндой Эмануэле 2 0.06
Бизоли Димитри 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Мангравити Массимилиано 2 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Родригес Пабло 1 0.03
Кистана Андреа 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 9 1
Менез Жереми 9 0
Ционек Тьяго 7 1
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Пьероцци Никколо 7 0
Буа Девид 4 1
Эрнани Азеведо 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Равалья Федерико 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Ндой Эмануэле 8 0
Папетти Андреа 6 1
Мангравити Массимилиано 5 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Кистана Андреа 2 0
Листковски Марчин 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бьянки Флавио 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Родригес Пабло 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0

Результаты матчей

Реджина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Брешия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
11
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Брешия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

14
13
Реджина
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Брешия
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

19
15

Волевые поражения

19
24

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 2
23 Не забивали 24
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
4
17%
8
53%
76-90

Пропущено

19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
7
37%
4
13%
61-75
2
11%
5
17%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
2
11%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

21
20
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
8
38%
7
35%
76-90

Забито

42
29
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
5
12%
5
17%
1-15
8
19%
4
14%
16-30
8
19%
4
14%
31-45
7
17%
2
7%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
7
17%
10
34%
76-90

Пропущено

40
50
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
4
10%
7
14%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
10
25%
7
14%
61-75
10
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0
Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2
Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3
Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0

Результаты матчей

Реджина
Брешия

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Реджина
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
6
9
7
1.5
3
14
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
4
12
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
20
13
14
19
1.5
7
26
6
27
2.5
2
31
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 33 20 7 6 51 - 20 67
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 63
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Кальяри
 33 11 15 7 39 - 30 48
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Реджина
 1:2 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
12.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
13.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Брешия
 2:1 34 8 11 15 31 - 51 35
18.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
19.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
5.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
6.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
7.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
9.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
10.
Реджина
 1:2 17 8 2 7 25 - 21 26
11.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 2:1 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 1:2 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Брешия
 2:1 17 3 6 8 17 - 31 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Лабойко Якуб сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Мангравити Массимилиано бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Реджина.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.09. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.09 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реджина
    Ничья
    Брешия
    7.00
    3.50
    4.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реджина 1:2 Брешия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реджина
    Брешия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     