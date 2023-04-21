Тур: 34. Стадион: Оресте Гранильо. Зрители: 4888
0'
0:1
11' ГолМангравити Массимилиано
50' Желтая карточкаЛояконо Джузеппе
52' Желтая карточкаИндзаги Филиппо
64' Желтая карточкаАндреаччи Лоренцо
0:2
72' ГолРодригес Пабло
1:2
76' ГолБуа Девид
90' Желтая карточкаНимейер Рёвен
90' Красная карточкаРодригес Пабло
90' Красная карточкаНдой Эмануэле
90' Красная карточкаПьероцци Никколо
90'+10
Ход матча
11'
50'
52'
72'
0:2
76'
1:2
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 2
-
501 Количество передач 312
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Реджина
Брешия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.14
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
78
84
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.24
|Эрнани Азеведо
|6 (3)
|0.18
|Менез Жереми
|5
|0.15
|Канотто Луиджи
|5
|0.15
|Пьероцци Никколо
|4
|0.12
|Ривас Ригоберто
|3
|0.09
|Гори Габриэле
|3
|0.09
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.21
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.12
|Олзер Джакомо
|3
|0.09
|Галацци Николас
|2
|0.06
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Ндой Эмануэле
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|9
|1
|Менез Жереми
|9
|0
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Пьероцци Никколо
|7
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Эмануэле
|8
|1
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Родригес Пабло
|1
|1
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бьянки Флавио
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Брешия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
11
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Брешия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
14
13
Реджина
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Брешия
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
20
24
Голы по времени матча
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
3
12%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
5
20%
8
47%
76-90
Пропущено
21
31
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
14%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
4
19%
5
16%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
8
38%
4
13%
61-75
2
10%
6
19%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
2
11%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Пропущено
21
20
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
8
38%
7
35%
76-90
Забито
43
31
21 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 13
11 Не забивали 13
5
12%
6
19%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
8
19%
4
13%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
7
16%
5
16%
61-75
8
19%
10
32%
76-90
Пропущено
42
51
15 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
5
12%
7
14%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
6
14%
9
18%
46-60
11
26%
7
14%
61-75
10
24%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0
Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2
Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3
Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0
Результаты матчей
Реджина
Брешия
Точный счет
3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Реджина
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
98
314
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
512
512
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2113
1420
826
628
232
133
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8