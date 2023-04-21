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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 4888
Реджина
1:2
Конец матча
Брешия
0'
0:1
11' Гол
Мангравити Массимилиано
50' Желтая карточка
Лояконо Джузеппе
52' Желтая карточка
Индзаги Филиппо
64' Желтая карточка
Андреаччи Лоренцо
0:2
72' Гол
Родригес Пабло
1:2
76' Гол
Буа Девид
90' Желтая карточка
Нимейер Рёвен
90' Красная карточка
Родригес Пабло
90' Красная карточка
Ндой Эмануэле
90' Красная карточка
Пьероцци Никколо
90'+10

Ход матча

11'
0:1
Мангравити Массимилиано
(Лабойко Якуб)
46'
Канотто Луиджи
Льотти Даниэле
 
46'
Буа Девид
Ционек Тьяго
 
50'
Лояконо Джузеппе
 
52'
Индзаги Филиппо
 
64'
 
Олзер Джакомо
Айе Флориан
64'
 
Андреаччи Лоренцо
72'
0:2
Родригес Пабло
(Бизоли Димитри)
73'
Ривас Ригоберто
Менез Жереми
 
73'
Гори Габриэле
Стрелец Давид
 
76'
Буа Девид
(Канотто Луиджи)
1:2
79'
 
Ван Де Лои Томми
Лабойко Якуб
79'
 
Ндой Эмануэле
Листковски Марчин
84'
Галабинов Андрей
Эрнани Азеведо
 
86'
 
Нимейер Рёвен
Родригес Пабло
86'
 
Адорни Давиде
Уар Матье
90'
 
Нимейер Рёвен
90'
 
Родригес Пабло
90'
 
Ндой Эмануэле
90'
Пьероцци Никколо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 2
  • 501 Количество передач 312
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
22
Коломби
Симоне
3
Ционек
Тьяго
23
Кампорезе
Микеле
6
Лояконо
Джузеппе
37
Майер
Жан
27
Пьероцци
Никколо
14
Фаббиан
Джованни
20
Эрнани
Азеведо
94
Льотти
Даниэле
7
Менез
Жереми
19
Стрелец
Давид
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
9
Родригес
Пабло
29
Листковски
Марчин
11
Айе
Флориан
Реджина
3-1-4-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Реджина
Брешия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:2
СB
3:0
СB
0:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
4:0
К
0:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.14
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

78
84

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.24
Эрнани Азеведо 6 (3) 0.18
Менез Жереми 5 0.15
Канотто Луиджи 5 0.15
Пьероцци Никколо 4 0.12
Ривас Ригоберто 3 0.09
Гори Габриэле 3 0.09
Гальоло Риккардо 2 0.06
Майер Жан 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Буа Девид 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 7 (1) 0.21
Бьянки Флавио 4 (1) 0.12
Олзер Джакомо 3 0.09
Галацци Николас 2 0.06
Бизоли Димитри 2 0.06
Ндой Эмануэле 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Мангравити Массимилиано 2 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Кистана Андреа 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 9 1
Менез Жереми 9 0
Ционек Тьяго 7 1
Пьероцци Никколо 7 1
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Буа Девид 4 1
Эрнани Азеведо 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Равалья Федерико 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Эмануэле 8 1
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Папетти Андреа 6 1
Мангравити Массимилиано 5 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 3 0
Морео Стефано 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Родригес Пабло 1 1
Кистана Андреа 2 0
Листковски Марчин 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бьянки Флавио 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Андреаччи Лоренцо 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0

Результаты матчей

Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Брешия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
11
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Брешия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

14
13
Реджина
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Брешия
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

19
16

Волевые поражения

20
24

Голы по времени матча

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
3
12%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
5
20%
8
47%
76-90

Пропущено

21
31
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
14%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
4
19%
5
16%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
8
38%
4
13%
61-75
2
10%
6
19%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
2
11%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

21
20
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
8
38%
7
35%
76-90

Забито

43
31
21 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 13
11 Не забивали 13
5
12%
6
19%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
8
19%
4
13%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
7
16%
5
16%
61-75
8
19%
10
32%
76-90

Пропущено

42
51
15 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
5
12%
7
14%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
6
14%
9
18%
46-60
11
26%
7
14%
61-75
10
24%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0
Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2
Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3
Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0

Результаты матчей

Реджина
Брешия

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Реджина
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
3
14
4
13
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
5
12
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
21
13
14
20
1.5
8
26
6
28
2.5
2
32
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 33 20 7 6 51 - 20 67
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 63
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Кальяри
 33 11 15 7 39 - 30 48
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
12.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
13.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
18.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
19.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
5.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
6.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
7.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
9.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
10.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
11.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Niccolo Pierozzi увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Ндой Эмануэле увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Родригес Пабло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    92'
    Нимейер Рёвен получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Уар Матье уходит с поля. Адорни Давиде выходит вместо него
  • 86'
    Родригес Пабло уходит с поля. Нимейер Рёвен выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Лабойко Якуб сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Реджина 1:2 Брешия онлайн

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