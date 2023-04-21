Тур: 29. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Дингерт Кристиан
0'
1:0
8' ГолБельо Дион Дрене
20' Желтая карточкаИто Хироки
52' Желтая карточкаКулибали Танги
62' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
70' Желтая карточкаВагноман Жоша
78' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
1:1
79' ГолЭндо Ватару
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
1:0
20'
52'
70'
78'
79'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
170 Количество передач 299
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Коубек
Томаш
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
-
14 Мвумпа СиласНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аугсбург
Штутгарт
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.91
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.3
1.36
Среднее время на гол
69
66
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.62
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.31
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.24
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.14
|Майер Арне
|4
|0.14
|Варгас Рубен
|3
|0.1
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Хан Андре
|2
|0.07
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.07
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|7 (1)
|0.24
|Мвумпа Силас
|5 (1)
|0.17
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.14
|Эндо Ватару
|3
|0.1
|Соса Борна
|2
|0.07
|Томаш Тьягу
|2
|0.07
|Ахамада Науиру
|2
|0.07
|Мавропанос Константинос
|2
|0.07
|Вагноман Жоша
|2
|0.07
|Кулибали Танги
|2
|0.07
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Антон Вальдемар
|1
|0.03
|Диаш Жиль
|1
|0.03
|Переа Хуан
|1
|0.03
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|10
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Бауэр Максимилиан
|7
|0
|Иаго Лопес
|5
|1
|Демирович Эрмедин
|5
|1
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Гумни Роберт
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Энгельс Арне
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Майер Арне
|2
|0
|Удуохаи Феликс
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мавропанос Константинос
|8
|1
|Каразор Атакан
|9
|0
|Ито Хироки
|5
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Гирасси Серу
|3
|1
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Мвумпа Силас
|4
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Бредлов Фабиан
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
14
Аугсбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Штутгарт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
26
10
Волевые поражения
9
17
Аугсбург
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
Штутгарт
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
17
31
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
6
43%
2
12%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Пропущено
20
30
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
10%
6
20%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
25%
7
23%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
6
30%
7
23%
76-90
Забито
22
19
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
7
32%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
23%
7
37%
76-90
Пропущено
34
19
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
18%
4
21%
1-15
6
18%
4
21%
16-30
8
24%
3
16%
31-45
2
6%
3
16%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
6
18%
4
21%
76-90
Забито
36
36
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
9
25%
5
14%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
6
17%
6
17%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
3
8%
8
22%
61-75
7
19%
10
28%
76-90
Пропущено
54
49
26 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 26
8
15%
10
20%
1-15
9
17%
8
16%
16-30
9
17%
7
14%
31-45
7
13%
10
20%
46-60
9
17%
3
6%
61-75
12
22%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4
Результаты матчей
Аугсбург
Штутгарт
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
212
59
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
59
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
208
1018
1018
424
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|7.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|49 - 41
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|46 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|43 - 54
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|1:1 Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|3
|17
|31 - 61
|27
|16.
|1:1 Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|1:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Штутгарт
Исход игры
Аугсбург
33.1% (42)
Ничья
40.9% (52)
Штутгарт
26% (33)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (41)
2:1 Аугсбург
19.7% (25)
1:2 Штутгарт
15% (19)
1:0 Аугсбург
8.7% (11)
2:2 Ничья
6.3% (8)
0:1 Штутгарт
3.9% (5)
2:0 Аугсбург
2.4% (3)
2:3 Штутгарт
1.6% (2)
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