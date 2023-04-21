Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток поехали!

Замена в перерыве произошла в составе "Саутгемптона". Вместо Алькараса игру продолжать будет Лянко.

Мог убегать на ворота соперника Уолкотт после заброса от Уокера-Питерса, но на выходе первым на мяче оказался Рамсдейл.

С правого фланга смог выполнить навес в штрафную Уайт, но здесь первым на мяче оказался Чалета-Цар.

На фланге в грубом подкате снес соперника Зинченко, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.

Обыгрался с соперником на фланге Мартинелли, после чего прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в подкате Чалета-Цар.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

На фланге оказался на газоне Мартинелли после толчка в исполнении Уокера-Питерса. Заслуженная желтая карточка нарушителю.

Со штрафного Мартинелли попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

Семь минут компенсировал судья к времени первого тайма, было много остановок.

Диагональ исполнял с центра поля Уорд-Праус на правый фланг, но здесь Уолкотт не смог догнать мяч в пределах поля.

Догнал мяч на фланге Мартинелли и низом прострелил в штрафную, но здесь Чалета-Цар спокойно вынес на угловой.

Пробивал головой Холдинг на дальней штанге после подачи с фланга от Эдегора, но мяч полетел немного выше перекладины.

Выскакивал один на один с голкипером Жезус после паса от Сака, но пробил он на силу точно в корпус вышедшему из ворот Базуну.

Пробивал головой по воротам Уайт после навеса с угла поля. Мяч полетел в дальний верхний угол, но его буквально с линии ворот головой выбил Алькарас.

На фланге Перро руками толкнул в спину Сака в силовой борьбе. Заслуженная желтая карточка от арбитра была показана нарушителю.

Выиграл подбор на линии чужой штрафной Виейра и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал он в створ ворот.

Диагональный пас исполнял с центра поля Парти на ход Уайту по флангу, но того опередил Перро и вынес сферу в аут.

С правого фланга Сака покатил мяч в штрафную на Жезуса, но тот в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.

Очередная остановка в нашем поединке. Виейра получил небольшое повреждение в столкновении с соперником. Нужно ему время, чтобы прийти в себя.

Мог убегать на ворота соперника Мартинелли после заброса от Томаса, но он нарушил правила в борьбе с Беднареком.

Неудачно приземлился на голову в прошлом эпизоде Беднарек. Потребуется защитнику помощь медицинского штаба.

Долгое время не могут медики привести в чувства поляка, похоже, потребуется ему замена, о чем свидетельствует характерный жест медика.

Уокер-Питерс получил по ногам на фланге в борьбе против Парти. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Вынужденная замена в составе "святых" произошла. Вместо травмированного Беднарека на поле появился Чалета-Цар.

32' Зацепился за мяч в чужой штрафной Армстронг и сбросил головой на Уолкотта, но с выстрелом последнего легко справился голкипер.

31' Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Уолкотт, держась за ногу. Потребуется ему медицинская помощь.

30' Накрутил соперника на фланге Мартинелли и подал в центр штрафной, где пробил головой Эдегор, но мяч полетел выше ворот.

29' Теперь уже Алькарас откровенно хватал соперника за руку в центре поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

28' С углового подавал Алькарас в центр штрафной, но вышел из ворот Рамсдейл и головой вынес сферу подальше от ворот.

27' Пробивал по воротам Уолкотт после подачи с фланга от Перро. Отбил перед собой Рамсдейл, а после справился еще и с добиванием от Алькараса.

26' Прорвался по левому флангу Жезус и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

25' Зацепился за мяч в чужой штрафной Жезус и сбросил головой на Мартинелли, но этот пас перехватил без труда защитник.

24' Продавил соперника по флангу Уайт и подал на ближнюю штангу, но здесь Жезус в окружении двоих защитников не смог пробить.

23' Виейра подхватил снаряд на левой бровке и подал в центр штрафной, но здесь Беднарек головой вынес сферу подальше.

21' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Габриэль Мартинелли! Сократили отставание лондонцы. Поймал мяч на фланге Сака, расшатал защитника и прострелил в центр штрафной, где в одно касание пробил точно в нижний угол Мартинелли.

20' Долго катают мяч на чужой половине поля "канониры", но пройти массированную оборону соперника им не удается.

19' Убежал по флангу на скорости Зинченко и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге ногу не успел подставить Сака.

18' Наступил на ногу сопернику в центре поля Эдегор. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

17' С фланга сместился в штрафную Жезус и покатил поперек на Мартинелли, но тому пробить по воротам не дал Уорд-Праус.

16' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Тео Уолкотт! Поймали гости соперника на контратаке. Идеальный пас вырезал Алькарас в штрафную, куда ворвался Уолкотт, убежал от защитника и легко переиграл вратаря, пробив точно в дальний нижний угол.

15' После подачи с фланга от Зинченко на дальней штанге пробил с лету Уайт, но на пути мяча оказался защитник.

14' Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

13' Мягко забросил в штрафную соперника Уайт на ход Сака, но того опередил Перро и вынес сферу головой за пределы поля.

12' С левого фланга Зинченко низом попытался прострелить в штрафную, но перехватили мяч защитники без проблем.

11' С правого фланга прострелил Сака в штрафную на ход Жезусу, но на выходе Базуну оказался первым на мяче.

10' Убегал в контратаку по флангу Алькарас, но его сбил руками на газон Холдинг. Можно было карточку показать, но судья пожалел нарушителя.

9' Выиграл подбор у штрафной соперника Зинченко и с лету пробил по воротам, но точность на этот раз подвела украинца.

8' Мягко забросил в штрафную соперника Томас на ход Жезусу, но того опередил Беднарек и вынес сферу на угловой.

7' С угла поля навесил Эдегор на ближнюю штангу, но здесь пробить Жезусу не позволил в силовой борьбе Уокер-Питерс.

6' Взял инициативу на себя Мартинелли, ворвался в штрафную соперника, но пробить в борьбе с Беднареком так и не смог.

5' Забросил Уайт по правому флангу на ход Сака, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

4' Теперь уже сам Лави наступил грубо на ногу Эдегору в центре поля. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судья.

3' В центре поля в подкате Томас заехал по ногам Лавии. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Саутгемптона".

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект формы.

1' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Карлос Алькарас! Быстрый гол провели гости после чудовищной ошибки Рамсдейла, который неудачно выбил мяч из штрафной на ногу Алькараса. Тот выдержал паузу и отправил снаряд точно в дальнюю девятку.