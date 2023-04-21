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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Арсенал
1:2
Второй тайм: 50'
Саутгемптон
0'
0:1
1' Гол
Алькарас Карлос
0:2
14' Гол
Уолкотт Тео
1:2
20' Гол
Мартинелли Габриэл
27' Желтая карточка
Алькарас Карлос
32' Желтая карточка
Перро Ромен
42' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
45' Желтая карточка
Зинченко Александр

Ход матча

1'
0:1
Алькарас Карлос
14'
0:2
Уолкотт Тео
(Алькарас Карлос)
20'
Мартинелли Габриэл
(Сака Букайо)
1:2
27'
 
Алькарас Карлос
32'
 
Перро Ромен
41'
 
Чалета-Цар Дуе
Беднарек Ян
42'
 
Уокер-Питерс Кайл
45'
Зинченко Александр
 
46'
 
Лянко Войнович
Алькарас Карлос

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 146
Арсенал 95.2% (139)
X 3.4% (5)
Саутгемптон 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Саутгемптон
2.15
7.40
5.58
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
21
Виейра
Фабиу
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
37
Белла-Кочап
Армель
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
9
Армстронг
Адам
32
Уолкотт
Тео
26
Алькарас
Карлос
Арсенал
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Арсенал
Саутгемптон

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

25 матчей

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.46

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Среднее время на гол

68
98

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 15 0.47
Сака Букайо 12 (2) 0.38
Эдегор Мартин 11 0.34
Жезус Габриэл 9 (1) 0.28
Джака Гранит 5 0.16
Нкетиа Эдди 4 0.13
Нелсон Райс 3 0.09
Парти Томас 3 0.09
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Троссар Леандро 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.22
Адамс Че 5 0.16
Алькарас Карлос 3 0.09
Перро Ромен 2 0.06
Уолкотт Тео 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Парти Томас 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 7 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Беднарек Ян 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Диалло Ибраима 3 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Алькарас Карлос 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Армстронг Адам 1 0
Адамс Че 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
5
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

4
20

Волевые поражения

28
10
Арсенал
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Саутгемптон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

17
22

Волевые поражения

30
15

Голы по времени матча

Забито

43
11
14 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
2
5%
3
27%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
7
16%
2
18%
31-45
12
28%
2
18%
46-60
9
21%
2
18%
61-75
8
19%
2
18%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
2
12%
9
43%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Забито

29
17
18 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
7
24%
0
0%
1-15
7
24%
3
18%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
1
3%
4
24%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
4
25%
7
25%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Забито

72
28
32 В 1-м тайме 11
40 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 8
2 Не забивали 13
9
13%
3
11%
1-15
12
17%
3
11%
16-30
11
15%
5
18%
31-45
18
25%
4
14%
46-60
13
18%
7
25%
61-75
9
13%
6
21%
76-90

Пропущено

33
49
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 27
3
9%
3
6%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
6
18%
13
27%
31-45
6
18%
11
22%
46-60
9
27%
9
18%
61-75
6
18%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1
Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1

Результаты матчей

Арсенал
Саутгемптон

Точный счет

3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
6 раз 19%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
5
12
3
1.5
3
13
10
5
2.5
1
15
5
10
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
7
8
10
6
1.5
2
13
5
11
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
18
13
22
9
1.5
5
26
15
16
2.5
1
30
7
24
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:2 Заявка 32 23 5 4 75 - 33 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 30 13 8 9 56 - 36 47
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 31 7 8 16 40 - 60 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 6 9 16 24 - 56 27
19.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 32 7 5 20 26 - 54 26
20.
Лестер
 Заявка 31 7 4 20 41 - 55 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 1:2 Заявка 16 12 2 2 43 - 20 38
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:2 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 16 5 1 10 11 - 24 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
12.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
13.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    С правого фланга смог выполнить навес в штрафную Уайт, но здесь первым на мяче оказался Чалета-Цар.
  • 48'
    Мог убегать на ворота соперника Уолкотт после заброса от Уокера-Питерса, но на выходе первым на мяче оказался Рамсдейл.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе "Саутгемптона". Вместо Алькараса игру продолжать будет Лянко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Обыгрался с соперником на фланге Мартинелли, после чего прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в подкате Чалета-Цар.
  • Желтая карточка
    45'
    На фланге в грубом подкате снес соперника Зинченко, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.
  • Опасный момент
    45'
    Пробивал головой по воротам Уайт после навеса с угла поля. Мяч полетел в дальний верхний угол, но его буквально с линии ворот головой выбил Алькарас.
  • Опасный момент
    45'
    Выскакивал один на один с голкипером Жезус после паса от Сака, но пробил он на силу точно в корпус вышедшему из ворот Базуну.
  • 45'
    Пробивал головой Холдинг на дальней штанге после подачи с фланга от Эдегора, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • Угловой
    45'
    Догнал мяч на фланге Мартинелли и низом прострелил в штрафную, но здесь Чалета-Цар спокойно вынес на угловой.
  • 45'
    Диагональ исполнял с центра поля Уорд-Праус на правый фланг, но здесь Уолкотт не смог догнать мяч в пределах поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Семь минут компенсировал судья к времени первого тайма, было много остановок.
  • 44'
    Со штрафного Мартинелли попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • Желтая карточка
    43'
    На фланге оказался на газоне Мартинелли после толчка в исполнении Уокера-Питерса. Заслуженная желтая карточка нарушителю.
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    • Замена
      42'
      Вынужденная замена в составе "святых" произошла. Вместо травмированного Беднарека на поле появился Чалета-Цар.
    • 41'
      Уокер-Питерс получил по ногам на фланге в борьбе против Парти. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 40'
      Долгое время не могут медики привести в чувства поляка, похоже, потребуется ему замена, о чем свидетельствует характерный жест медика.
    • 39'
      Неудачно приземлился на голову в прошлом эпизоде Беднарек. Потребуется защитнику помощь медицинского штаба.
    • 38'
      Мог убегать на ворота соперника Мартинелли после заброса от Томаса, но он нарушил правила в борьбе с Беднареком.
    • 37'
      Очередная остановка в нашем поединке. Виейра получил небольшое повреждение в столкновении с соперником. Нужно ему время, чтобы прийти в себя.
    • 36'
      С правого фланга Сака покатил мяч в штрафную на Жезуса, но тот в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.
    • 35'
      Диагональный пас исполнял с центра поля Парти на ход Уайту по флангу, но того опередил Перро и вынес сферу в аут.
    • 34'
      Выиграл подбор на линии чужой штрафной Виейра и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал он в створ ворот.
    • Желтая карточка
      33'
      На фланге Перро руками толкнул в спину Сака в силовой борьбе. Заслуженная желтая карточка от арбитра была показана нарушителю. 
    • 32'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Армстронг и сбросил головой на Уолкотта, но с выстрелом последнего легко справился голкипер.
    • 31'
      Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Уолкотт, держась за ногу. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 30'
      Накрутил соперника на фланге Мартинелли и подал в центр штрафной, где пробил головой Эдегор, но мяч полетел выше ворот.
    • Желтая карточка
      29'
      Теперь уже Алькарас откровенно хватал соперника за руку в центре поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 28'
      С углового подавал Алькарас в центр штрафной, но вышел из ворот Рамсдейл и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • Опасный момент
      27'
      Пробивал по воротам Уолкотт после подачи с фланга от Перро. Отбил перед собой Рамсдейл, а после справился еще и с добиванием от Алькараса.
    • 26'
      Прорвался по левому флангу Жезус и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 25'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Жезус и сбросил головой на Мартинелли, но этот пас перехватил без труда защитник.
    • 24'
      Продавил соперника по флангу Уайт и подал на ближнюю штангу, но здесь Жезус в окружении двоих защитников не смог пробить.
    • 23'
      Виейра подхватил снаряд на левой бровке и подал в центр штрафной, но здесь Беднарек головой вынес сферу подальше.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Габриэль Мартинелли! Сократили отставание лондонцы. Поймал мяч на фланге Сака, расшатал защитника и прострелил в центр штрафной, где в одно касание пробил точно в нижний угол Мартинелли.
    • 20'
      Долго катают мяч на чужой половине поля "канониры", но пройти массированную оборону соперника им не удается.
    • 19'
      Убежал по флангу на скорости Зинченко и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге ногу не успел подставить Сака.
    • 18'
      Наступил на ногу сопернику в центре поля Эдегор. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 17'
      С фланга сместился в штрафную Жезус и покатил поперек на Мартинелли, но тому пробить по воротам не дал Уорд-Праус.
    • Описание гола
      16'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Тео Уолкотт! Поймали гости соперника на контратаке. Идеальный пас вырезал Алькарас в штрафную, куда ворвался Уолкотт, убежал от защитника и легко переиграл вратаря, пробив точно в дальний нижний угол.
    • 15'
      После подачи с фланга от Зинченко на дальней штанге пробил с лету Уайт, но на пути мяча оказался защитник.
    • 14'
      Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 13'
      Мягко забросил в штрафную соперника Уайт на ход Сака, но того опередил Перро и вынес сферу головой за пределы поля.
    • 12'
      С левого фланга Зинченко низом попытался прострелить в штрафную, но перехватили мяч защитники без проблем.
    • 11'
      С правого фланга прострелил Сака в штрафную на ход Жезусу, но на выходе Базуну оказался первым на мяче.
    • 10'
      Убегал в контратаку по флангу Алькарас, но его сбил руками на газон Холдинг. Можно было карточку показать, но судья пожалел нарушителя.
    • 9'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Зинченко и с лету пробил по воротам, но точность на этот раз подвела украинца.
    • Угловой
      8'
      Мягко забросил в штрафную соперника Томас на ход Жезусу, но того опередил Беднарек и вынес сферу на угловой.
    • 7'
      С угла поля навесил Эдегор на ближнюю штангу, но здесь пробить Жезусу не позволил в силовой борьбе Уокер-Питерс.
    • 6'
      Взял инициативу на себя Мартинелли, ворвался в штрафную соперника, но пробить в борьбе с Беднареком так и не смог.
    • 5'
      Забросил Уайт по правому флангу на ход Сака, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 4'
      Теперь уже сам Лави наступил грубо на ногу Эдегору в центре поля. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судья.
    • 3'
      В центре поля в подкате Томас заехал по ногам Лавии. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Саутгемптона".
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект формы.
    • Описание гола
      1'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Карлос Алькарас! Быстрый гол провели гости после чудовищной ошибки Рамсдейла, который неудачно выбил мяч из штрафной на ногу Алькараса. Тот выдержал паузу и отправил снаряд точно в дальнюю девятку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:2 Саутгемптон

    Исход игры
    Арсенал
    95.3% (142)
    Ничья
    3.4% (5)
    Саутгемптон
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    38.14% (45)
    Нет
    61.86% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    33.6% (50)
    3:1 Арсенал
    12.1% (18)
    2:1 Арсенал
    12.1% (18)
    3:0 Арсенал
    10.1% (15)
    4:1 Арсенал
    4.7% (7)
    1:0 Арсенал
    2.7% (4)
    5:0 Арсенал
    1.3% (2)
    4:0 Арсенал
    1.3% (2)
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    Арсенал
    Саутгемптон
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