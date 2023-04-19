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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
Саутгемптон

История личных встреч

Арсенал
Саутгемптон

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

25 матчей

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.46

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Среднее время на гол

68
98

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 14 0.45
Сака Букайо 12 (2) 0.39
Эдегор Мартин 11 0.35
Жезус Габриэл 9 (1) 0.29
Джака Гранит 5 0.16
Нкетиа Эдди 4 0.13
Нелсон Райс 3 0.1
Парти Томас 3 0.1
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Троссар Леандро 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.23
Адамс Че 5 0.16
Перро Ромен 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Алькарас Карлос 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Уолкотт Тео 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Парти Томас 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 7 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Беднарек Ян 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Перро Ромен 3 0
Диалло Ибраима 3 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Армстронг Адам 1 0
Адамс Че 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
5
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

4
20

Волевые поражения

28
10
Арсенал
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Саутгемптон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

17
22

Волевые поражения

30
15

Голы по времени матча

Забито

43
11
14 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
2
5%
3
27%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
7
16%
2
18%
31-45
12
28%
2
18%
46-60
9
21%
2
18%
61-75
8
19%
2
18%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
2
12%
9
43%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Забито

29
17
18 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
7
24%
0
0%
1-15
7
24%
3
18%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
1
3%
4
24%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
4
25%
7
25%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Забито

72
28
32 В 1-м тайме 11
40 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 8
2 Не забивали 13
9
13%
3
11%
1-15
12
17%
3
11%
16-30
11
15%
5
18%
31-45
18
25%
4
14%
46-60
13
18%
7
25%
61-75
9
13%
6
21%
76-90

Пропущено

33
49
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 27
3
9%
3
6%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
6
18%
13
27%
31-45
6
18%
11
22%
46-60
9
27%
9
18%
61-75
6
18%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1
Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1

Результаты матчей

Арсенал
Саутгемптон

Точный счет

3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
6 раз 19%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
5
12
3
1.5
3
13
10
5
2.5
1
15
5
10
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
7
8
10
6
1.5
2
13
5
11
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
18
13
22
9
1.5
5
26
15
16
2.5
1
30
7
24
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 23 5 3 74 - 31 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 30 13 8 9 56 - 36 47
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 31 7 8 16 40 - 60 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 6 9 16 24 - 56 27
19.
Лестер
 Заявка 31 7 4 20 41 - 55 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 31 6 5 20 24 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 42
    Арсенал 100% (42)
    X 0% (0)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Саутгемптон
    1.21
    8.20
    17.00
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    Где смотреть матч Арсенал - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон

    Исход игры
    Арсенал
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (13)
    Нет
    66.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    40.5% (17)
    3:0 Арсенал
    14.3% (6)
    2:1 Арсенал
    14.3% (6)
    3:1 Арсенал
    9.5% (4)
    4:1 Арсенал
    7.1% (3)
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    Саутгемптон
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