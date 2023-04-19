Тур: 32. Стадион: Эмирейтс.
Позже
История личных встреч
Арсенал
Саутгемптон
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
25 матчей
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.92
1.46
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Среднее время на гол
68
98
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|14
|0.45
|Сака Букайо
|12 (2)
|0.39
|Эдегор Мартин
|11
|0.35
|Жезус Габриэл
|9 (1)
|0.29
|Джака Гранит
|5
|0.16
|Нкетиа Эдди
|4
|0.13
|Нелсон Райс
|3
|0.1
|Парти Томас
|3
|0.1
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Троссар Леандро
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (1)
|0.23
|Адамс Че
|5
|0.16
|Перро Ромен
|2
|0.06
|Арибо Джо
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.03
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|6
|0
|Жезус Габриэл
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Парти Томас
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Рамсдейл Аарон
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|7
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Диалло Ибраима
|3
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
5
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
4
20
Волевые поражения
28
10
Арсенал
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Саутгемптон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
17
22
Волевые поражения
30
15
Голы по времени матча
Забито
43
11
14 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
2
5%
3
27%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
7
16%
2
18%
31-45
12
28%
2
18%
46-60
9
21%
2
18%
61-75
8
19%
2
18%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
2
12%
9
43%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Забито
29
17
18 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
7
24%
0
0%
1-15
7
24%
3
18%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
1
3%
4
24%
76-90
Пропущено
16
28
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
4
25%
7
25%
61-75
4
25%
4
14%
76-90
Забито
72
28
32 В 1-м тайме 11
40 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 8
2 Не забивали 13
9
13%
3
11%
1-15
12
17%
3
11%
16-30
11
15%
5
18%
31-45
18
25%
4
14%
46-60
13
18%
7
25%
61-75
9
13%
6
21%
76-90
Пропущено
33
49
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 27
3
9%
3
6%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
6
18%
13
27%
31-45
6
18%
11
22%
46-60
9
27%
9
18%
61-75
6
18%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1
Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1
Результаты матчей
Арсенал
Саутгемптон
Точный счет
3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
6 раз 19%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
123
313
105
115
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
78
106
213
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
1813
229
526
1516
130
724
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|74 - 31
|74
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|4.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|56 - 36
|47
|9.
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|40 - 60
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 56
|27
|19.
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|41 - 55
|25
|20.
|Заявка
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|14.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон
Исход игры
Арсенал
100% (42)
Ничья
0% (0)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
33.33% (13)
Нет
66.67% (26)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
40.5% (17)
3:0 Арсенал
14.3% (6)
2:1 Арсенал
14.3% (6)
3:1 Арсенал
9.5% (4)
4:1 Арсенал
7.1% (3)
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