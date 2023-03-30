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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 25.
Родина Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 46
Родина Москва 50% (23)
X 41.3% (19)
Акрон 8.7% (4)
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Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Акрон
1.93
3.25
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Родина Москва
Акрон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 8 (2) 0.33
Калмыков Амур 4 0.17
Андреев Игорь 2 0.08
Морозов Владислав 2 0.08
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.08
Плиев Заурбек 1 0.04
Султонов Мухаммад 1 0.04
Вачхольз Весли Ната 1 0.04
Воропаев Артём 1 0.04
Куль Руслан 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Мартовой Даниил 1 0.04
Голдобин Никита 1 (1) 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 4 0.17
Савичев Константин 4 (3) 0.17
Марухин Владимир 3 0.13
Чудин Иван 2 0.08
Азаров Владимир 2 0.08
Гираев Карим 2 0.08
Базелюк Константин 2 (1) 0.08
Понсе Андрес 2 (1) 0.08
Килин Антон 1 0.04
Рогач Иван 1 0.04
Сагуткин Даниил 1 0.04

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Калмыков Амур 2 1
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Петухов Илья 3 0
Вачхольз Весли Ната 1 1
Аликин Павел 2 0
Морозов Владислав 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Андреев Игорь 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Юдинцев Георгий 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 6 0
Полубояринов Данил 3 1
Чудин Иван 4 0
Шакуро Павел 4 0
Волков Сергей 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Песегов Евгений 2 0
Палиенко Максим 2 0
Зуев Илья 2 0
Макаров Сергей 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Понсе Андрес 1 0
Мацукатов Алекс 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
7
Родина Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Акрон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

14
11
Родина Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Акрон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

19
18

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
6
55%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
5
45%
2
18%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
5
33%
3
20%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Забито

15
14
12 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
13%
6
43%
1-15
7
47%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
4
29%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Забито

26
25
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
2
8%
7
28%
1-15
8
31%
7
28%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
5
19%
4
16%
76-90

Пропущено

29
25
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
4
14%
7
28%
46-60
9
31%
6
24%
61-75
5
17%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1
Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1
Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0
Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0

Результаты матчей

Родина Москва
Акрон

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
2
10
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
15
9
7
17
1.5
7
17
2
22
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 24 14 9 1 45 - 22 51
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 24 8 9 7 27 - 24 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 2 часа 28 минут.



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    • Прогнозы 46
    Родина Москва 50% (23)
    X 41.3% (19)
    Акрон 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Акрон
    1.93
    3.25
    3.55
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Акрон

    Исход игры
    Родина Москва
    50% (23)
    Ничья
    41.3% (19)
    Акрон
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.6% (8)
    Меньше
    81.4% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    53.49% (23)
    Нет
    46.51% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    1:0 Родина Москва
    30.4% (14)
    2:1 Родина Москва
    13% (6)
    0:0 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Акрон
    4.3% (2)
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    Родина Москва
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