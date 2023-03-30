Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Акрон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|8 (2)
|0.33
|Калмыков Амур
|4
|0.17
|Андреев Игорь
|2
|0.08
|Морозов Владислав
|2
|0.08
|Гордюшенко Астемир
|2 (1)
|0.08
|Плиев Заурбек
|1
|0.04
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Вачхольз Весли Ната
|1
|0.04
|Воропаев Артём
|1
|0.04
|Куль Руслан
|1
|0.04
|Мальцев Михаил
|1
|0.04
|Мартовой Даниил
|1
|0.04
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.04
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|4
|0.17
|Савичев Константин
|4 (3)
|0.17
|Марухин Владимир
|3
|0.13
|Чудин Иван
|2
|0.08
|Азаров Владимир
|2
|0.08
|Гираев Карим
|2
|0.08
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.08
|Понсе Андрес
|2 (1)
|0.08
|Килин Антон
|1
|0.04
|Рогач Иван
|1
|0.04
|Сагуткин Даниил
|1
|0.04
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Гордюшенко Астемир
|4
|0
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Баринов Даниил
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Вачхольз Весли Ната
|1
|1
|Аликин Павел
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Фищенко Руслан
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Юдинцев Георгий
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|6
|0
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Чудин Иван
|4
|0
|Шакуро Павел
|4
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Рогач Иван
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Палиенко Максим
|2
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Макаров Сергей
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
7
Родина Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Акрон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
14
11
Родина Москва
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Акрон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
19
18
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
6
55%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
5
45%
2
18%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
5
33%
3
20%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Забито
15
14
12 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
13%
6
43%
1-15
7
47%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
4
29%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Забито
26
25
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
2
8%
7
28%
1-15
8
31%
7
28%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
5
19%
4
16%
76-90
Пропущено
29
25
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
4
14%
7
28%
46-60
9
31%
6
24%
61-75
5
17%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1
Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1
Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0
Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0
Результаты матчей
Родина Москва
Акрон
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
38
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
49
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
159
717
717
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|9
|1
|45 - 22
|51
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 24
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 28
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|27 - 24
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|17 - 18
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|24 - 26
|30
|13.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 34
|21
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|16 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Шинник
|Грузнов Илья
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Родина Москва - Акрон
Исход игры
Родина Москва
50% (23)
Ничья
41.3% (19)
Акрон
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
18.6% (8)
Меньше
81.4% (35)
Обе команды забьют
Да
53.49% (23)
Нет
46.51% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (15)
1:0 Родина Москва
30.4% (14)
2:1 Родина Москва
13% (6)
0:0 Ничья
6.5% (3)
0:1 Акрон
4.3% (2)
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